Diretta MotoGp: prove libere live streaming video tv, venerdì 3 ottobre si apre il weekend del Gp Indonesia 2025 Mandalika.

DIRETTA MOTOGP GP INDONESIA 2025 MANDALIKA: LUCA MARINI MATTATORE

Mentre Luca Marini è partito molto forte nelle pre-qualifiche, al pari di Marco Bezzecchi, quindi tanti sorrisi italiani nella seconda sessione della diretta MotoGp nella quale si segnala anche una innocua scivolata per Marc Marquez, ricordiamo come sono andate le FP1 del GP Indonesia 2025 sul circuito di Mandalika, ormai qualche ora fa.

Già nella prima sessione il più veloce di tutti era stato proprio Luca Marini, con il tempo di 1’30”809, quindi ottimo feeling per il pilota ma anche per la sua Honda con il circuito indonesiano, alle sue spalle troviamo Pedro Acosta e Marco Bezzecchi, quindi finora non è stato un venerdì esaltante per la Ducati, che trova una concorrenza molto forte. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MOTOGP STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE IL GP INDONESIA 2025

Per la diretta MotoGp del venerdì l’appuntamento è esclusivamente su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGp, con diretta streaming video affidata a Sky Go e Now Tv.

ANCORA IN ASIA!

Rieccoci con la diretta MotoGp, ad una sola settimana di distanza da quel Gp Giappone che ha consegnato a Marc Marquez il nono titolo mondiale in carriera, ma ci ha anche detto di come Pecco Bagnaia sia riuscito a fare pace con la sua Ducati e tornare a vincere, tra l’altro dominando il fine settimana di Motegi.

Oggi invece, venerdì 3 ottobre, il Gp Indonesia 2025 è il protagonista: siamo sul circuito di Mandalika, ancora in Asia per un appuntamento che possiamo ancora definire nuovo all’interno del Motomondiale, visto che su questo tracciato si corre solo per il quarto anno mentre alla fine degli anni Novanta eravamo a Sentul.

Per di più, all’epoca avevamo avuto solo due gare, vinte rispettivamente da Mick Doohan e Tadayuki Okada ma con Valentino Rossi e Max Biaggi a trionfare in 125 e 250 nel 1997; a Mandalika invece il Gp Indonesia ci ha detto di tre vincitori diversi nella classe regina, Pecco Bagnaia nel 2023 e, prima e dopo, Miguel Oliveira e Jorge Martin.

Per quanto riguarda la diretta MotoGp e i suoi orari relativi alle prove libere, va anche detto che la FP1 obbligherà alla levataccia essendo in programma alle ore 4:45 italiane, mentre la FP2 se non altro sarà alle 9:00.

DIRETTA MOTOGP GP INDONESIA 2025 MANDALIKA: TANTI TEMI APERTI

Torna protagonista la diretta MotoGp con questo Gp Indonesia 2025: a Mandalika come già detto arriviamo con la notizia più importante già agli archivi, il Mondiale vinto da Marc Marquez che doveva solo “decidere” dove porre il sigillo dell’aritmetica e lo ha fatto a Motegi, un fine settimana interessante anche per il ritorno alla vittoria di un Bagnaia che sembra comunque sempre più lontano da Ducati e che, al netto di tutto quello che si è detto su di lui (pro e contro), certamente non ha smesso di essere un ottimo pilota ma qui a Mandalika dovrà confermare di essere realmente tornato competitivo, anche se non per il bersaglio grosso.

Sono però altri i temi di interesse in aggiunta, perché Alex Marquez ad esempio vuole blindare il secondo posto in classifica al termine di una stagione che è stata ottima, Marco Bezzecchi può inseguire il podio anche se in Giappone ha subito un duro colpo e poi ci sono tutti gli altri piloti che sperano di portare a termine un bel weekend con qualche piazzamento o magari vittoria, e che si giocano qualche sella per il prossimo anno. Insomma: Marc Marquez avrà anche vinto il nono titolo mondiale della sua carriera, ma per quest’anno la diretta MotoGp non ha certo smesso di entusiasmarci.