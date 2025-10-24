Diretta MotoGp prove libere GP Malesia 2025 Sepang live streaming video tv: orari, tempi, classifiche e cronaca (oggi venerdì 24 ottobre)

DIRETTA MOTOGP: UN FINALE DI STAGIONE APERTO A TANTI SOGNI

Alzi la mano chi, all’inizio del mese di ottobre, avrebbe immaginato che i successivi due Gran Premi avrebbero visto le vittorie di Fermín Aldeguer e Raúl Fernández: forse c’è già aria di fine stagione, di certo però la diretta MotoGp si fa intrigante per molti e allora c’è in palio un nuovo sogno di gloria anche nel Gran Premio della Malesia 2025, che si svolge a partire da oggi, venerdì 24 ottobre 2025, sull’ormai classico e divertente circuito di Sepang.

Gli orari saranno ancora una volta scomodi a causa delle sei ore di fuso tra l’Italia e la Malesia, anche se meno rispetto a Phillip Island: oggi sarà complicato seguire la FP1 alle ore 4.45 italiane, mentre le pre-qualifiche saranno alle ore 9.00, in questo caso per la diretta MotoGp il problema potrebbe essere che sarà già tempo di scuola o lavoro, ma in assoluto non sarà così scomodo seguire il pomeriggio malese.

Un nome forte in realtà c’è in queste settimane ed è Marco Bezzecchi, che non a caso ha vinto le gare Sprint sia in Indonesia sia in Australia, peccato però che il pilota dell’Aprilia abbia “rovinato” entrambi i Gran Premi con una sola manovra, quella che ha portato all’incidente con Marc Marquez a Mandalika e di conseguenza anche al doppio long lap penalty che ha pesato moltissimo sulla sua gara a Phillip Island.

Questo non nega il fatto che proprio Bezzecchi sia il punto di riferimento per tutti nella diretta MotoGp orfana di Marquez, non a caso il centauro dell’Aprilia è balzato al terzo posto nella classifica del Mondiale Piloti a discapito di Francesco Bagnaia, che dopo il grande acuto di Motegi è di nuovo sprofondato in una crisi che sembra anzi ancora più nera di prima del GP Giappone.

MOTOGP IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV, PROVE LIBERE GP MALESIA 2025 SEPANG

La diretta MotoGp in tv ancora una volta sarà un’esclusiva di Sky Sport sul canale 208 per le prime due sessioni di prove libere del venerdì nel GP Malesia 2025, con l’opzione della diretta streaming video da Sepang per gli abbonati su Sky Go e Now Tv.

DIRETTA MOTOGP: GP MALESIA 2025, CHI VA SEGUITO A SEPANG?

Se per Fermín Aldeguer c’erano stati almeno un paio di altri podi prima della vittoria in Indonesia (terzo in Francia e secondo in Austria), l’acuto di Raúl Fernández in Australia è stato imprevedibile dal momento che il miglior risultato in tutta la stagione era stato il quinto posto a Brno. Lo spagnolo d’altronde si è meritato la vittoria: è stato veloce e costante per tutto il weekend, in gara sapeva che avrebbe potuto approfittare della penalità per Bezzecchi e non si è lasciato sfuggire l’occasione, certamente agevolato anche da una Aprilia davvero in splendida forma in Australia. La diretta MotoGp lancerà altri nomi a sorpresa anche a Sepang?

In ottica italiana vanno ovviamente seguiti Marco Bezzecchi e Francesco Bagnaia, anche se per motivi diametralmente opposti, siamo inoltre curiosi di scoprire cosa potrà fare Fabio Di Giannantonio, che dal Sachsenring in poi stava vivendo un lungo periodo da incubo, con qualche buon risultato al sabato ma solo delusioni alla domenica fino al secondo posto di Phillip Island, che certamente ha avuto il sapore del riscatto, mentre almeno sul giro secco il nome caldo è Fabio Quartararo, che potrebbe anche agguantare il numero di pole position stagionali di Marc Marquez. Molti temi sul piatto, il venerdì della diretta MotoGp dovrà iniziare a chiarirci le idee…