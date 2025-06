Diretta MotoGp prove libere GP Olanda 2025 Assen streaming video tv: orario, cronaca, classifica e tempi delle sessioni (oggi venerdì 27 giugno)

DIRETTA MOTOGP: GP OLANDA 2025 FP1, SI PARTE ALLE 11.35!

La diretta MotoGp della prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Olanda 2025 ad Assen inizierà alle ore 11.35. Il programma del GP di Assen subisce uno slittamento: una perdita d’olio in pista, verificatasi al termine delle FP1 della Moto3, ha costretto gli organizzatori a rivedere la tabella di marcia. La sessione della Moto2 prenderà il via alle 10:50, con oltre un’ora di ritardo, e di conseguenza anche la MotoGP scatterà più tardi del previsto, con le prove che inizieranno alle 11:35, quasi un’ora dopo l’orario originario. (agg. di Fabio Belli)

MOTOGP IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV, GP OLANDA 2025 ASSEN: COME SEGUIRE

Il venerdì, anche da Assen, è per la diretta MotoGp in tv un’esclusiva satellitare su Sky Sport MotoGp, quindi per abbonati pure la diretta streaming video su Sky Go e Now Tv.

GP OLANDA 2025 FP1, SEMAFORO VERDE ALLE 10.45!

Pronta a partire la diretta MotoGp della prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Olanda 2025 ad Assen. La pista si presenta bagnata dopo le piogge cadute nelle ore precedenti. Alle 10:45 scatteranno le prime prove libere della MotoGP, mentre nel pomeriggio, alle 15:00, si entrerà nel vivo con le pre-qualifiche, decisive per stabilire i primi dieci piloti ammessi direttamente al Q2 del sabato. Anche in questa occasione mancheranno all’appello Jorge Martin e Luca Marini, sostituiti rispettivamente da Lorenzo Savadori e Aleix Espargaro. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA MOTOGP: ASSEN, LA CLASSICA DELLA STAGIONE

L’appuntamento ha enorme fascino: è la corsa più attesa dell’anno nel tempio per eccellenza del Motociclismo, anche se la diretta MotoGp in questa stagione rischia di riservarci pochi spunti, talmente è netto il dominio di Marc Marquez. Benvenuti comunque ad Assen, dove oggi venerdì 27 giugno inizia il Gran Premio d’Olanda 2025.

La pista non è più quella degli anni ruggenti e non c’è nemmeno più la particolarità della gara al sabato, ma resta un luogo dove chiunque vorrebbe vincere. Per ora si comincia, come al solito al venerdì, con la FP1 di 45 minuti alle ore 10.45 e poi con le pre-qualifiche alle ore 15.00 e per la durata di 60 minuti.

Come si accennava, potremmo dire: tutti contro Marc Marquez. La verità però è che il numero 93 non si fa certo problemi nel battere gli avversari in pista e senza le due cadute di Austin e Jerez forse il Mondiale sarebbe già finito – o nemmeno iniziato, si potrebbe anche osare un’affermazione così drastica…

L’onore e l’onere di provare a tenere aperti i giochi nella diretta MotoGp toccherebbe almeno ad Alex Marquez, sul quale però dobbiamo ripeterci. Ottimo pilota che sta vivendo una stagione meravigliosa, ma certamente un gradino sotto rispetto a Marc, dal punto di vista tecnico ma forse anche con un pizzico di soggezione nei confronti del fenomenale fratello…

DIRETTA MOTOGP: GP OLANDA 2025, UNA STAGIONE MAI INIZIATA?

I valori nella diretta MotoGp sono di fatto sempre rimasti gli stessi fin dalla prima gara della stagione a inizio marzo, ormai circa quattro mesi fa. A volte ovviamente sono capitate delle sorprese, come le vittorie di Johann Zarco a Le Mans oppure di Marco Bezzecchi a Silverstone, che però non hanno mai modificato in alcun modo l’andamento generale di una stagione che ha un monarca assoluto, uno splendido “valletto” e tutto il resto del mondo a una distanza siderale dalla famiglia Marquez, anche se ciò non aiuta l’interesse.

Il grande sconfitto è Francesco Bagnaia, ormai è inutile girarci attorno: dominato completamente dal compagno di squadra e lontanissimo anche dalla Ducati di un team satellite di “fratello Alex”, Pecco deve reagire al più presto, non tanto per riaprire il Mondiale (servirebbe un vero e proprio miracolo sportivo) quanto per non scivolare definitivamente alla mediocrità e abituarsi ad essere nulla più di un comprimario. La diretta MotoGp da Assen dovrà darci una risposta anche in questo senso…