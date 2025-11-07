Diretta MotoGp prove libere GP Portogallo 2025 Portimao live streaming video tv: orari, tempi, classifiche e cronaca (oggi venerdì 7 novembre)

DIRETTA MOTOGP: IN PISTA PER LA FP1

Stiamo per scendere in pista con la FP1 a Portimao, prende quindi il via la diretta MotoGp per il Gran Premio del Portogallo 2025 ma adesso ci permettiamo un tuffo nel passato, che è sempre intrigante quando si ricordano episodi che hanno lasciato il segno sul Motomondiale. Ad esempio, compie dieci anni in questi giorni il celeberrimo contatto fra Valentino Rossi e Marc Marquez a Sepang nel 2015. Secondo Marco Melandri, che ha parlato con la Domenica Sportiva elvetica, il Dottore ebbe grosse responsabilità: “Valentino è sempre stato abituato a intimorire gli avversari. Guardando questo aspetto, invece, Marquez è stato più forte di lui perché lo ha messo sotto pressione. Rossi ha perso la ragione e ha commesso alcuni errori”.

La tensione in quel Gran Premio era alle stelle già dal giovedì e di conseguenza si creò un clima nel qual contava “solo chi mostrava maggiormente i muscoli”. Per Melandri, nell’episodio la responsabilità fu di Rossi: “È stato intenzionale al 100%. Basta rivedere le immagini: un attimo prima di dare il calcio a Marquez, la forcella si è raddrizzata perché lui ha tolto il freno e ha aperto il gas proprio per essere sicuro di portarlo fuori traiettoria e colpirlo duramente”. Nel frattempo Rossi si è ritirato e Marquez è il campione del Mondo, ma assente per infortunio: l’attualità rischia di non essere così interessante, ma è sempre doveroso dare spazio alla pista! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MOTOGP IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV, PROVE LIBERE GP PORTOGALLO 2025 PORTIMAO

La diretta MotoGp in tv è come al solito un’esclusiva di Sky Sport sul canale 208 per le sessioni di prove libere del venerdì nel GP Portogallo 2025, con la diretta streaming video su Sky Go e Now Tv anche da Portimao.

PORTIMAO PER IL RITORNO IN EUROPA

Dopo il lungo tour fra Asia e Oceania, la diretta MotoGp torna in Europa per gli ultimi due appuntamenti stagionali, che in verità non hanno molto da dire dal punto di vista strettamente agonistico, con il titolo ormai da tempo in cassaforte per Marc Marquez e la certezza anche del secondo posto per Alex Marquez, che ha completato una storica doppietta di fratelli ai primi due posti.

Ci potrebbe essere quindi spazio semplicemente per il divertimento su una pista spettacolare come Portimao, dove quindi il Gran Premio del Portogallo 2025 promette di emozionarci anche senza grandi obiettivi in palio. Il tema più stuzzicante potrebbe essere la presenza di Nicolò Bulega sulla Ducati ufficiale, proprio in sostituzione di Marc Marquez.

La curiosità è grande per scoprire quello che potrebbe fare il vice-campione del Mondo della classe Superbike, che magari proverà ad imitare la vittoria ottenuta da Troy Bayliss a Valencia nel 2006 e sarà uno stimolo ma anche un rischio per Francesco Bagnaia, che non può permettersi brutte figure nel confronto con il nuovo compagno di squadra che arriva per un paio di gare da un’altra categoria.

Ecco allora che, anche in assenza del dominatore della stagione, sarà sempre la Ducati ufficiale al centro dell’attenzione per la diretta MotoGp. Per Bulega potrebbe esserci un piccolo vantaggio: Portimao è uno dei circuiti sui quali gareggiano sia la MotoGp sia la Superbike, di conseguenza anche il classe 1999 conosce la pista e quindi l’apprendistato potrebbe essere più agevole.

DIRETTA MOTOGP: ORARI E TEMI PER IL GP PORTOGALLO 2025

Prima di approfondire altri temi per la diretta MotoGp, dobbiamo osservare che un’ora di fuso orario ci separa da Portimao e allora ci sarà qualche differenza rispetto al programma “europeo” per le sessioni del venerdì, che comunque tornano molto più comode rispetto ai precedenti GP dall’altra parte del mondo. Per farla breve, la MotoGp scenderà in pista alle ore 11.45 italiane per la prima sessione di prove libere FP1, mentre le pre-qualifiche del GP Portogallo 2025 avranno inizio alle ore 16.00. Bagnaia sarà al centro dell’attenzione perché, oltre a dover tenere a bada Bulega nello stesso box, dovrà anche lottare per il terzo posto iridato con l’Aprilia di Marco Bezzecchi.

A Sepang Pecco era tornato molto veloce, ma è stato parecchio sfortunato con la foratura in gara dopo un sabato perfetto, la Malesia invece aveva riservato un weekend complicato a Bezzecchi dopo tante soddisfazioni recenti. Inoltre Sepang aveva rilanciato Franco Morbidelli dopo alcuni Gran Premi più sofferti per il pilota del team VR46, che è in lotta con il compagno di squadra Fabio Di Giannantonio non tanto per il sesto posto quanto per arrivare davanti all’altro, che è sempre un grande obiettivo per un pilota. Sarebbe bello se almeno uno dei due centrasse una vittoria, in fondo ci sono riusciti Fermín Aldeguer e Raúl Fernández, che in classifica sono dietro. Potrebbe essere un altro tema per la diretta MotoGp…