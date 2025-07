Diretta MotoGp prove libere GP Repubblica Ceca 2025 Brno streaming video tv: orario, cronaca, classifica e tempi delle sessioni (oggi venerdì 18 luglio)

DIRETTA MOTOGP: IL GRANDE RITORNO DI BRNO IN CALENDARIO

In una stagione che non regala molti spunti in termini di protagonisti, perché il mattatore unico è sempre Marc Marquez, per la diretta MotoGp salutiamo con piacere il ritorno dello storico circuito di Brno, per cui riecco in calendario il Gran Premio della Repubblica Ceca 2025, una notizia che farà sicuramente piacere a tutti gli appassionati perché si disputa su uno dei circuiti tecnicamente più belli del Motomondiale.

La storia è lunga un secolo, inizialmente si correva su un percorso formato da strade normalmente aperte al traffico, poi attraverso varie modifiche si arrivò nel 1987 al circuito permanente, che fino al 2020 fu tappa fissa con l’unica eccezione del 1992, poi purtroppo problemi economici portarono all’uscita di Brno dal calendario per le stagioni dal 2021 al 2024.

Era un vuoto molto pesante, finalmente colmato con il ritorno su questo circuito molto caro a Valentino Rossi, che nel 1996 vi colse la prima vittoria in carriera, poi nel 1997 vinse il Mondiale 125 per poi imporsi anche nel 1999 in 250 e per ulteriori cinque volte in 500/MotoGp, mentre nella classe regina l’ultima vittoria italiana fu quella di Andrea Dovizioso nel 2018.

Fino a questo momento abbiamo messo in primo piano la storia, però naturalmente adesso ricordiamo il programma delle sessioni di oggi, venerdì 18 luglio, per la diretta MotoGp. Siamo in Europa e allora il calendario non ci darà sorprese: alle ore 10.45 la prima sessione FP1, alle ore 15.00 invece sarà la volta delle pre-qualifiche.

MOTOGP IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV, GP REPUBBLICA CECA 2025 BRNO: COME SEGUIRE

Brno è un grande ritorno, ma non modifica il venerdì per la diretta MotoGp in tv, che è sempre un’esclusiva Sky Sport MotoGp, per gli abbonati alla televisione satellitare anche in diretta streaming video su Sky Go e Now Tv.

DIRETTA MOTOGP: GP REPUBBLICA CECA 2025, OLTRE IL GIRO DI BOA

Si entra nella seconda metà della stagione per la diretta MotoGp, il cammino è ancora lungo ma il Motomondiale 2025 è un romanzo giallo nel quale si è subito capito il nome dell’assassino. Marc Marquez magari metterà sul piatto a questo giro anche l’esperienza a Brno rispetto a rivali più giovani: lo spagnolo vinse in Repubblica Ceca nel 2012 in Moto2 e poi per altre tre volte in MotoGp nelle stagioni 2013, 2017 e 2019, quindi con un ottimo feeling con gli anni dispari che potrebbe essere un ulteriore buon auspicio per la cabala.

Nel 2019 i fratelli fecero festa insieme, perché Alex Marquez aveva vinto la gara della Moto2 a Brno: il compito del minore però si è fatto durissimo dopo i verdetti delle scorse settimane. Se l’epilogo finale non dovrebbe essere più in discussione, l’importante è vivere intense emozioni in ogni singolo Gran Premio e naturalmente il ritorno a Brno dopo cinque anni sembra l’occasione perfetta in tal senso. Prima della pausa estiva, la diretta MotoGp promette di farci divertire parecchio fino a domenica…