Diretta MotoGp prove libere GP San Marino 2025 Misano live streaming video tv: orari, tempi, classifiche e cronaca (oggi venerdì 12 settembre)

DIRETTA MOTOGP: GP SAN MARINO 2025 FP1, UNDICESIMO TEMPO PER BAGNAIA

È terminata la diretta MotoGp della prima sessione di prove libere del Gran Premio di San Marino 2025. Franco Morbidelli chiude le FP1 con il miglior tempo in 1:31.342, nonostante una caduta nel finale senza conseguenze. Alle sue spalle Quartararo e Di Giannantonio, mentre i fratelli Marquez seguono subito dopo, con Alex davanti a Marc. Bezzecchi termina ottavo, Bagnaia undicesimo e Augusto Fernandez, all’esordio sulla Yamaha V4, chiude ventunesimo. (agg. di Fabio Belli)

MOTOGP IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV, GP SAN MARINO 2025 MISANO: COME SEGUIRE

Il venerdì per la diretta MotoGp in tv è sempre un’esclusiva per gli abbonati o sul canale Sky Sport MotoGp, oppure con la diretta streaming video con Sky Go e Now Tv, anche da Misano Adriatico.

GP SAN MARINO 2025 FP1, BRILLA LUCA MARINI

Prosegue la diretta MotoGp della prima sessione di prove libere del Gran Premio di San Marino 2025. Marc Marquez sigla un 1:31.627 e si porta in testa alla classifica, scavalcando Bezzecchi, mentre Miguel Oliveira scivola nel secondo settore senza conseguenze fisiche. Poco dopo Alex Marquez migliora ulteriormente, firmando un 1:31.600 che gli vale il primato per appena 27 millesimi sul fratello. Luca Marini conferma il suo ritmo salendo in terza posizione provvisoria con 1:31.642, ma è Morbidelli a prendersi la vetta con un eccellente 1:31.342, ben 258 millesimi più rapido di Alex Marquez. (agg. di Fabio Belli)

GP SAN MARINO 2025 FP1, BUONI SEGNALI DA BAGNAIA

È iniziata la diretta MotoGp della prima sessione di prove libere del Gran Premio di San Marino 2025. Nelle prime battute delle FP1 i tempi restano ancora alti, con Bagnaia che apre la sessione al comando in 1:34.254 davanti a Di Giannantonio e Marc Marquez. Dopo circa dieci minuti Bezzecchi balza in vetta in 1:32.030, seguito da Quartararo e Alex Marquez, mentre Augusto Fernandez, alla guida del prototipo V4, si inserisce già in nona posizione. Quartararo poi scende sotto l’1:32 con un 1:31.875 che diventa il nuovo riferimento, ma poco dopo è Marini a piazzarsi davanti a tutti in 1:31.866. Alla fine, però, è Bezzecchi a chiudere davanti in 1:31.764, con Bagnaia che si migliora in 1:31.929 salendo in sesta piazza: un avvio di weekend decisamente diverso per Pecco rispetto a Barcellona. (agg. di Fabio Belli)

GP SAN MARINO 2025 FP1, SEMAFORO VERDE ALLE 10.45!

Pronta a iniziare la diretta MotoGp della prima sessione di prove libere del Gran Premio di San Marino 2025, La MotoGP apre il weekend di Misano con la prima sessione di prove libere, in attesa delle Pre-qualifiche delle 15 che determineranno i primi dieci accessi diretti al Q2 di domani. Riflettori puntati sulla Yamaha con motore V4, affidata al collaudatore Augusto Fernandez. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA MOTOGP: MISANO, NEL CUORE DELLA PASSIONE

La Romagna è pronta ad accogliere il Motomondiale con tutta la passione di una terra che ama i motori: la diretta MotoGp infatti oggi, venerdì 12 settembre, vedrà l’inizio del Gran Premio di San Marino 2025, che nella sua denominazione ufficiale onora anche la Riviera di Rimini, sede sempre accogliente e calorosa sul circuito di Misano Adriatico, con il pensiero sempre rivolto a Marco Simoncelli.

Della passione ci sarà particolarmente bisogno dal momento che questo Mondiale è di fatto già finito da tempo, o forse è come se non fosse mai nato. C’è un monarca assoluto, che fa impressione dalle parti di San Marino, che giustamente si onora di essere la più antica repubblica del mondo tuttora esistente. Lo sport ha altri parametri e stiamo vivendo una vera e propria “dittatura”.

La parola è brutta, ma è anche giusto così: vince il più forte e indiscutibilmente Marc Marquez è stato il migliore di tutti. A volere essere pignoli potremmo dire che non lo è stato a Barcellona settimana scorsa, grazie allo splendido lavoro di Alex Marquez, autore della pole position e poi vincitore del Gran Premio alla domenica.

Eppure, persino in un weekend non esaltante per i suoi standard, Marc Marquez ha guadagnato su tutti, fratello compresso, grazie alla Sprint nella quale Alex era caduto spianando la strada alla vittoria di Marc. Il duello familiare sarà il tema principale della diretta MotoGp anche a Misano? Oggi inizieremo a capirci qualcosa in più…

DIRETTA MOTOGP: GLI ORARI E I PADRONI DI CASA, GP SAN MARINO 2025

Non abbiamo ancora citato gli orari odierni della diretta MotoGp, che saranno comunque quelli classifica di un venerdì in Europa. Ecco allora il via con la prima sessione di prove libere FP1 alle ore 10.45 sul circuito Santa Monica, o Misano World Circuit Marco Simoncelli, per poi attendere le ore 15.00 del pomeriggio, quando la posta in palio inizierà a crescere grazie alle pre-qualifiche. Per molti piloti italiani questa è la gara di casa ancora più del Mugello, almeno in termini strettamente geografici: sono nati a Rimini Enea Bastianini e Marco Bezzecchi, ma sappiamo che è vicinissima anche Tavullia, che nel Circus attuale è il paese di Luca Marini.

Ci sarà per tutti loro una motivazione speciale extra per ben figurare nella diretta MotoGp: Luca Marini ad esempio negli ultimi due Gran Premi ha ottenuto due dei tre migliori risultati di tutta la sua stagione e sembra finalmente competitivo almeno su buoni livelli con la Honda. Enea Bastianini poi ha ottenuto a Barcellona il primo podio con la Ktm e quindi l’umore non potrebbe essere migliore arrivando a casa. Discorso diverso per Marco Bezzecchi, che in Catalogna si è ritirato, ma d’altronde il pilota Aprilia arriva da un’estate eccellente nel suo complesso…