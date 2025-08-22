Diretta MotoGp prove libere GP Ungheria 2025 Balaton Park live streaming video tv: orario, cronaca, classifica e tempi delle sessioni (oggi 22 agosto)

DIRETTA MOTOGP: GP UNGHERIA FP1, BAGNAIA IN GRANDE DIFFICOLTÀ

Entra nel vivo la diretta MotoGp della prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Ungheria 2025. Alex Marquez risale fino alla quinta posizione, appena dietro Luca Marini, mentre Bagnaia fatica ed è soltanto 14°. Davanti, Marc Márquez firma un 1:38.908 e si porta al comando, ma subito dopo Pedro Acosta lo scavalca in 1:38.802. Lo spagnolo della Honda reagisce subito e abbassa ulteriormente il riferimento a 1:38.239, seguito da Pol Espargaró e Marco Bezzecchi. Giornata complicata per Morbidelli, vittima della seconda caduta della sessione, e soprattutto per Bagnaia, che precipita al 20° posto con un modesto 1:40.369, a ben due secondi dal leader Marquez. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA MOTOGP/ Streaming gara live video tv Gp Austria 2025: sempre Marc Marquez! (Red Bull Ring, 17 agosto)

MOTOGP IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV, GP UNGHERIA 2025 BALATON PARK: COME SEGUIRE

Con il fascino di un debutto assoluto, il venerdì sarà più interessante del solito ma per la diretta MotoGp in tv nulla cambia: è sempre un’esclusiva Sky Sport MotoGp per gli abbonati alla televisione satellitare, anche in diretta streaming video su Sky Go e Now Tv.

Diretta MotoGp/ Sprint Race, video live streaming tv: dominio Marc Marquez! (Gp Austria 2025, 16 agosto)

GP UNGHERIA FP1, STOP PER UN PROBLEMA ALLA MOTO DI RAUL FERNANDEZ

Prosegue la diretta MotoGp della prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Ungheria 2025. Nuovo guaio tecnico in casa Aprilia, con il motore di Raul Fernandez che va in fumo e provoca persino un principio di incendio sulla sua RS-GP. La sessione viene interrotta per consentire ai commissari di ripulire la pista, resa scivolosa dalla perdita d’olio in curva 5. Dopo i lavori di sistemazione del tracciato, le FP1 possono riprendere, con ancora mezz’ora da disputare. (agg. di Fabio Belli)

GP UNGHERIA FP1, IL ROMANO LOTTA CON MARQUEZ PER IL MIGLIOR TEMPO

È iniziata la diretta MotoGp della prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Ungheria 2025. Marc Marquez si porta davanti con un crono di 1:40.089, seguito da Di Giannantonio e dalle KTM di Acosta ed Espargaro, ma il suo tempo viene subito annullato per aver oltrepassato i limiti della pista. A quel punto è proprio Di Giannantonio a scendere sotto l’1:40, fermando il cronometro su 1:39.724. Marquez non ci sta, segna due caschi rossi e si riprende la leadership con 1:39.238, ma il pilota romano reagisce immediatamente, piazzando un giro perfetto in 1:39.156 che lo riporta al comando. (agg. di Fabio Belli)

Diretta MotoGp/ Gp Austria 2025 streaming video: Pre-Qualifiche, Marc Marquez top! (Red Bull Ring, 15 agosto)

GP UNGHERIA FP1, SEMAFORO VERDE ALLE 10.45!

Pronta a iniziare la diretta MotoGp della prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Ungheria 2025. La MotoGP fa tappa per la prima volta al Balaton Park, nuovo circuito ungherese che stamattina alle 10.45 ha ospitato la prima sessione di prove libere della sua storia. Una FP1 cruciale per i piloti, chiamati a prendere confidenza con il tracciato. In pista anche Pol Espargaro, che sostituisce Viñales, mentre resta fuori Chantra, non rimpiazzato da Aleix Espargaro a causa di un infortunio in bicicletta. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA MOTOGP: IL DEBUTTO DEL BALATON PARK

In una stagione che ha in Marc Marquez il dominatore assoluto, ci vuole il brivido di una prima volta per ravvivare la diretta MotoGp. Ecco allora che oggi, venerdì 22 agosto, scopriremo il circuito del Balaton Park, una novità assoluta per il Motomondiale, che ospiterà le prime due sessioni di prove per il Gran Premio d’Ungheria 2025.

Sarà fondamentale quindi già la prima sessione di prove libere FP1 del mattino, dalle ore 10.45, nella quale tutti i piloti cercheranno di girare il più possibile per conoscere meglio il tracciato magiaro in vista naturalmente delle pre-qualifiche, come sempre dalle ore 15.00, con in palio dieci posti per il Q2 ma naturalmente anche un’ora in più per ottenere altri dati sulla pista.

Non sarà una novità assoluta il Gran Premio d’Ungheria, che si era corso per due volte nel 1990 e nel 1992 all’Hungaroring: la prima edizione passò alla storia grazie al primo successo di Mick Doohan, che poi avrebbe vinto ben cinque Mondiali consecutivi della classe 500 fra il 1994 e il 1998, mentre due anni più tardi Eddie Lawson fece esultare la Cagiva.

Sono passati però ben 33 anni da allora, il rientro è sul nuovo circuito del Balaton Park, inaugurato due anni fa e certamente più adatto per le corse in moto, tanto che nel 2025 ha già fatto il proprio debutto anche nel calendario della Superbike e ora ospita anche la diretta MotoGp. Si parte tutti da zero, qualcuno riuscirà ad insidiare Marc Marquez?

DIRETTA MOTOGP: GP UNGHERIA 2025, CONTINUA IL DOMINIO DI MARC MARQUEZ?

I numeri parlano chiaro: negli ultimi sei Gran Premi, la diretta MotoGp ha conosciuto un solo vincitore, cioè Marc Marquez, che dall’Aragona in poi ha vinto tutte le Sprint del sabato e tutti i Gran Premi della domenica. Stavolta c’è la variabile di una pista nuova per tutti, che sorge nei pressi del lago Balaton, perfetta attrazione per chi volesse approfittare della gara per fare anche del turismo – anche Budapest è vicina, a circa 85 km di distanza. Per adesso possiamo dire che le curve saranno 17, di cui dieci a sinistra e sette a destra, su un tracciato di 4,08 km.

La grande curiosità di scoprire un nuovo circuito in effetti è perfetta per ravvivare l’attenzione su una stagione che per il resto rischia di offrire pochi spunti. Diamo onore e merito a Marco Bezzecchi, che nelle ultime quattro gare con due secondi e un terzo posto alla domenica, un secondo, un terzo e due quarti posti al sabato e anche una pole position possiamo identificare come il “migliore dei terrestri” da Assen in poi. Le difficoltà di Bagnaia e nelle ultime uscite anche di Alex Marquez hanno invece spianato definitivamente la strada verso il titolo a Marc nella diretta MotoGp…