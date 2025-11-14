Diretta MotoGp prove libere GP Valencia 2025 live streaming video tv: orari, tempi, classifiche e cronaca delle sessioni (oggi venerdì 14 novembre)

DIRETTA MOTOGP: GP VALENCIA 2025 FP1, CADUTA PER BINDER!

La diretta MotoGp è finalmente iniziata con la prima sessione di prove libere a Valencia. Primi riscontri cronometrici: Di Giannantonio apre la sessione con un 1:32.738, ma subito dopo fioccano i caschi rossi. Alex Marquez si porta al comando in 1:31.681, seguito da Bagnaia e Miller, poi lo spagnolo abbassa ancora il limite firmando un 1:31.035 mentre i piloti iniziano a prendere confidenza con una pista ancora insidiosa. Intanto arriva una scivolata per Brad Binder, fortunatamente senza conseguenze. Avvio prudente per Jorge Martin, che dopo quasi 15 minuti di FP1 occupa l’ultima posizione alle spalle di Bulega. Vinales, per ora, è 19°. (agg. di Fabio Belli)

MOTOGP IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV, PROVE LIBERE GP VALENCIA 2025

L’ultimo venerdì della stagione non fa eccezione, la diretta MotoGp in tv per le prime due sessioni di prove libere è come al solito un’esclusiva di Sky Sport sul canale 208 anche nel GP Valencia 2025, con la diretta streaming video su Sky Go e Now Tv.

GP VALENCIA 2025 FP1, BANDIERA ROSSA IN MOTO2 E 30′ DI RITARDO!

La diretta MotoGp partirà con circa mezz’ora di ritardo per la prima sessione di prove libere a Valencia. A Valencia il programma subisce un forte ritardo a causa di una bandiera rossa in Moto2 e della lunga interruzione che ne è seguita. Nel giro di pochi secondi, infatti, Huertas e poi Sasaki sono caduti nello stesso punto, spingendo i commissari a intervenire per mettere in sicurezza la curva 6, giudicata troppo scivolosa dai piloti. Di conseguenza la MotoGP partirà alle 11.10, con un ritardo di quasi mezz’ora rispetto all’orario previsto. (agg. di Fabio Belli)

GP VALENCIA 2025 FP1, SEMAFORO VERDE ALLE 10.45!

La diretta MotoGp è pronta a iniziare per la prima sessione di prove libere a Valencia, dove prende il via l’ultimo weekend della stagione 2025 di MotoGP. Alle 10.45 spazio alle prove libere, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, con il rientro in pista di Jorge Martin e Maverick Vinales. Marc Marquez è ancora ai box per infortunio: a sostituirlo sarà Nicolò Bulega. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA MOTOGP: TORNA A VALENCIA LA CHIUSURA DELLA STAGIONE

La più bella notizia è che la diretta MotoGp torna a Valencia per il suo gran finale dopo la dolorosa assenza dell’anno scorso, quando la Comunità Valenciana fu colpita da inondazioni che causarono centinaia di morti e danni incalcolabili e portarono inevitabilmente allo spostamento a Barcellona del tradizionale Gran Premio di chiusura del Motomondiale.

Oggi venerdì 14 novembre siamo quindi seguire le prime due sessioni di prove libere, che dal punto di vista strettamente agonistico probabilmente avranno poco da dire in un Mondiale che non ha avuto storia, ma certamente saranno un momento emozionante per il Gran Premio di Valencia 2025 sul circuito Ricardo Tormo di Cheste, località nei prossimi del capoluogo della Comunità Valenciana.

Anche parte del circuito fu danneggiato dall’alluvione, che sarà giustamente ricordata anche in questo weekend, perché per Valencia è una ferita ancora aperta. La diretta MotoGp avrà inizio con la FP1 alle ore 10.45, mentre i 60 minuti delle pre-qualifiche pomeridiane prenderanno il via come al solito alle ore 15.00, considerando che non ci saranno problemi di fuso orario.

I due protagonisti più attesi potrebbero essere Marco Bezzecchi e Alex Marquez: il centauro dell’Aprilia è reduce dal fantastico weekend di Portimao con pole position e vittoria, lo spagnolo della Ducati Gresini si è comunque difeso benissimo firmando il successo nella Sprint e arrivando secondo nel Gran Premio della domenica. Saranno i migliori anche a Valencia?

DIRETTA MOTOGP: GP VALENCIA 2025, COSA C’È ANCORA IN BALLO?

Essendo l’ultimo Gran Premio della stagione, verso il primo giorno della diretta MotoGp da Valencia è giusto chiedersi cosa ci sia ancora in ballo. Allargando lo sguardo alle classi minori, in Moto2 manca solo il sigillo della matematica per il titolo di Diogo Moreira, che ha 24 punti di vantaggio su Manuel González con un totale di 25 ancora in palio, dal momento che la Sprint è solo della MotoGp. Stesso discorso per il terzo posto nella classe regina, perché Bezzecchi ha 35 lunghezze di vantaggio su Francesco Bagnaia quando restano 37 punti ancora in palio. Pecco si deve invece guardare da Pedro Acosta, che gli è arrivato a tre soli punti, 285 contro 288.

Va detto che chiudere quarto o quinto cambierebbe ben poco nell’amara stagione del piemontese, potrebbe semmai essere una bella soddisfazione per il giovane spagnolo della Ktm riuscire a precedere in classifica una Ducati ufficiale. I titoli sono stati assegnati con enorme anticipo, grazie a Marc Marquez hanno fatto festa già da tempo sia la Ducati nel Mondiale Costruttori, sia il team interno di Borgo Panigale nella classifica a squadre. Il migliore debuttante è invece indiscutibilmente Fermín Aldeguer, che ha più del doppio dei punti di Ai Ogura. La diretta MotoGp quindi non metterà in palio molto, ma avrà comunque un significato speciale per Valencia…