Diretta MotoGp/ Prove libere Sepang: tempi, classifica (GP Malesia 2019)

La diretta MotoGp oggi, venerdì 1 novembre, riaccende i motori con le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio della Malesia 2019 dal circuito di Sepang, dove comincerà il diciottesimo appuntamento con il Motomondiale di quest’anno, penultimo atto della stagione. Nonostante Marc Marquez si sia già laureato matematicamente campione del Mondo per la sesta volta nella classe regina (e ricordiamo anche Lorenzo Dalla Porta iridato in Moto3), l’attesa per questo appuntamento è molto alta, anche perché Sepang è uno dei circuiti più amati del calendario iridato, sia dai piloti sia dagli addetti ai lavori ed infine dai tifosi – tra l’altro ormai solo per la MotoGp, dato che la Malesia è uscita dal calendario delle quattro ruote. Per gli appassionanti tuttavia gli orari di questo Gran Premio costituiranno un problema, perché saranno naturalmente condizionati dalle ben sette ore di fuso orario che separano l’Italia da Kuala Lumpur (nei cui pressi sorge il circuito), dunque si partirà già alle ore 3.50 della notte italiana fra giovedì e venerdì (10.50 locali) per la FP1 che apre l’intero weekend della classe regina, che durerà 45 minuti e dunque si concluderà alle ore 4.35. A seguire ecco pure la FP2, dalle ore 8.05 alle ore 8.50 italiane (15.05-15.50 di Sepang), sessione ancora più interessante perché si disputa allo stesso orario delle qualifiche di domani e della gara di domenica.

DIRETTA MOTOGP: IL CONTESTO

Andiamo a vedere quali spunti ci potrà offrire la diretta MotoGp da Sepang: la stagione è già da tempo andata in archivio con Marc Marquez dominatore assoluto, il numero 93 è diventato matematicamente campione del Mondo già in Thailandia tre settimane fa e in seguito non ha abbassato la tensione, vincendo sia a Motegi sia settimana scorsa a Phillip Island dopo un lungo duello con Maverick Vinales, caduto all’ultimo giro. Marquez domina e nessuno riesce a tenere il passo dello spagnolo, un copione già visto spesso negli scorsi anni e che si è ripetuto anche in questo 2019, in modo anzi ancora più netto, come dimostra il fatto che sono ben quattro i Gran Premi che stiamo vivendo – di cui Sepang è il terzo – a titolo mondiale già assegnato. Marquez nel mese di settembre ha vinto sia a Misano sia ad Aragon, ponendo definitivamente fine a ogni possibile dubbio sul nome del vincitore del Mondiale, poi ha coronato l’opera vincendo anche a Buriram e poi non si è più fermato. Il vantaggio dello spagnolo della Honda è di 135 punti su Andrea Dovizioso, l’inseguitore più vicino (o meno lontano?) e davanti a numeri di questo genere c’è solamente da applaudire.

Andrea Dovizioso rivive dunque il film delle due precedenti stagioni: principale avversario di Marc Marquez, ma non c’è stato nulla da fare e per essere onesti quest’anno di fatto non c’è neanche stata competizione. Per il Dovi una sorta di splendido isolamento: troppo distante da Marquez, ma d’altronde nettamente avanti al resto del gruppo, la sua piazza d’onore è già matematicamente sicura ma con appena due Gran Premi vinti e un ritardo abissale da Marquez non si può francamente considerare del tutto positiva la sua stagione. L’unica lotta resta alle spalle dei primi due, per il platonico terzo posto nella classifica iridata e per altre soddisfazioni minori – ad esempio, chi sarà il migliore pilota della Yamaha? Maverick Vinales e Fabio Quartararo sono entrambi caduti in Australia, questo potrebbe rilanciare Valentino Rossi che però sta vivendo una stagione decisamente grigia, forse la peggiore della sua carriera a parte il biennio in Ducati, con un inizio promettente (due secondi posti nelle prime tre gare) e poi stop – un podio manca ormai da sei mesi. In ogni caso i temi d’interesse non mancheranno, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio della Malesia 2019 a Sepang sta per cominciare…



