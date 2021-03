Diretta MotoGp/ Prove libere, streaming video e cronaca: FP1 e FP2 (Gp Qatar 2021)

DIRETTA MOTOGP: GP QATAR 2021, FP1 E FP2

La diretta della MotoGp per il Gp Qatar 2021 prende il via alle ore 13:40 italiane di venerdì 26 marzo: come sempre il primo giorno del fine settimana riguarda FP1 e FP2, ovvero le due sessioni di prove libere (le prime due) con la seconda che avrà inizio alle ore 18:00. Saranno due prove della durata di 45 minuti ciascuna, come ormai sappiamo dagli anni precedenti; soprattutto il grande motivo di interesse per l’appuntamento sul circuito di Losail riguarda il fatto che riparte una stagione piena di incertezze, segnata ovviamente da quanto accaduto l’anno scorso e con vari piloti che hanno cambiato casacca.

Alcuni rimanendo magari all’interno della scuderia (è il caso di Valentino Rossi e Fabio Quartararo) ma con un altro team, altri esplorando una nuova avventura in maniera netta. Poi, assisteremo al ritorno di Marc Marquez, un signore che ha vinto sei volte il titolo Mondiale solo in MotoGp ma che nel 2020 ha saltato tutto il campionato, generando una situazione in cui praticamente qualunque avversario avrebbe potuto laurearsi campione del mondo. Insomma siamo pronti a vivere la diretta della MotoGp per il Gp Qatar 2021…

MOTOGP QATAR 2021, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LE PROVE

La classe regina sarà trasmessa fin da oggi dai due canali della televisione satellitare, che sono riservati agli abbonati: si tratta di Sky Sport Uno (numero 201 del decoder) e Sky Sport MotoGp (208) sempre con la voce di Guido Meda a farci compagnia. Possiamo anche anticipare che ci sarà un appuntamento in chiaro su Tv8, ma in ogni caso non riguarderà le prove libere e soprattutto per il Gp Qatar 2021 sarà una differita; inoltre chi non potesse mettersi davanti a un televisore potrà comunque avvalersi dei vari servizi di streaming video che sono disponibili. Nel dettaglio si tratta di Sky Go per gli abbonati al satellite, ma anche di DAZN e Now Tv: anche in questo caso ovviamente bisognerà aver sottoscritto un abbonamento per poi seguire FP1 e FP2 su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

GP QATAR 2021: SI TORNA A LOSAIL

Eccoci allora alla diretta della MotoGp per quanto riguarda il Gp Qatar 2021. Dovremo aspettare prima di sapere chi vincerà la gara inaugurale della stagione, per il momento parliamo delle prime due sessioni di prove libere. Possiamo ricordare intanto quanto era accaduto lo scorso anno: la pandemia di Coronavirus aveva colpito alla fine di febbraio, dopo qualche settimana il mondo dello sport si era dovuto fermare e già a marzo il circuito della MotoGp aveva deciso di cancellare alcuni Gran Premi, dopo aver esplorato la possibilità di correre comunque ma in assenza di pubblico. Cosa poi accaduta quando i battenti hanno riaperto, ma a quel punto eravamo in estate e si era perso parecchio tempo: essendo la gara che da qualche anno inaugura la stagione, il Gp Qatar è stato il primo a saltare venendo seguito a ruota da quello della Thailandia. Dobbiamo dunque tornare al 2019 per trovare l’ultima volta in cui si è gareggiato sul circuito di Losail, che pochi giorni fa ha anche ospitato i test ufficiali che ci hanno fornito qualche prima indicazione; per il resto si tratta di aspettare e scoprire quello che succederà…



