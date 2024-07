Diretta MotoGp/ Prove libere streaming video tv, cronaca (Gp Germania 2024 Sachsenring, 5 luglio)

DIRETTA STREAMING MOTOGP: PROVE LIBERE GP GERMANIA 2024 SACHSENRING

Sta nuovamente per farci compagnia la diretta MotoGp, e venerdì 5 luglio si apre il weekend del Gp Germania 2024: sulla celebre pista del Sachsenring vanno in scena le prime due sessioni di prove libere, la FP1 alle ore 10:45 e la FP2 alle ore 15:00, ricordando che la seconda sessione avrà come sempre la valenza di pre-qualifiche, cioè il tempo fatto registrare sarà determinante per accedere subito al Q2. Una settimana dopo Assen, siamo di nuovo in pista; poi, il calendario di MotoGp osserverà la consueta pausa estiva e si tornerà a correre soltanto all’inizio di agosto, precisamente a Silverstone.

Intanto della diretta MotoGp per questo Gp Germania 2024 possiamo dire che nelle ultime uscite Pecco Bagnaia è riuscito a riscattarsi: il due volte campione del mondo ha timbrato due doppiette in Catalogna e in Olanda, e in questo modo si è sensibilmente avvicinato a Jorge Martin che ora tallona solo a 10 punti di distanza, ma dovendo tener conto di tutti gli altri avversari in pista. Intanto naturalmente la MotoGp è stata fortemente influenzata dal grande domino innestato sul mercato piloti, ma adesso è venuto il momento di parlare della diretta del Gp Germania 2024 al Sachsenring.

COME VEDERE LA MOTOGP IN TV, GP GERMANIA 2024 IN DIRETTA STREAMING VIDEO

L’appuntamento con la diretta MotoGp va anche considerato dal punto di vista della messa in onda: dove vedere in tv le prove libere del Gp Germania 2024? La risposta è sempre quella che accompagna ogni venerdì dedicato alla classe regina del motomondiale: sulla televisione satellitare, canale Sky Sport MotoGp (numero 208 del decoder) perché FP1 e FP2 in nessun caso sono mai trasmesse in chiaro. Come sempre la telecronaca sarà affidata a Guido Meda con il commento tecnico di Mauro Sanchini, poi contributi dal box che arriveranno grazie a Sandro Donato Grosso con le interviste ai tanti protagonisti del paddock.

Per quanto riguarda invece lo streaming video, tutti i clienti della televisione satellitare avranno questa opzione oltre alla tv: le prove libere della MotoGp per il Gp Germania 2024 potranno infatti essere seguite anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi, semplicemente attivando l’applicazione Sky Go (con i dati del proprio abbonamento) su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ulteriore alternativa di streaming per la mobilità è quella rappresentata da Now Tv, la piattaforma che come di consueto “affianca” nella Motogp la programmazione di Sky Sport.

DIRETTA STREAMING MOTOGP: VERSO IL GP GERMANIA 2024 SACHSENRING

Possiamo dire che il Gp Germania 2024, protagonista della diretta MotoGp, si apra nel segno di Marc Marquez: lo spagnolo, che ad Assen è stato penalizzato di 16 secondi e dunque ha perso parecchi punti in classifica, ha dominato al Sachsenring vincendo otto edizioni consecutive tra il 2013 e il 2021, dopo la doppietta di Dani Pedrosa. Nel 2022 finalmente questo monopolio è stato spezzato dal successo di Fabio Quartararo, mentre l’anno scorso con l’introduzione della Sprint era arrivato il doppio colpo di Jorge Martin, capace di vincere sia al sabato che alla domenica.

L’ultima vittoria di un pilota italiano nel Gp Germania è quella di Valentino Rossi, e bisogna tornare addirittura al 2009; il Dottore al Sachsenring ha vinto quattro volte nella classe regina aggiungendo un trionfo in 125 e uno in 250, con la particolarità che quando ha tagliato il traguardo nel Gp Germania ha sempre vinto il titolo mondiale. Vedremo se sarà lo stesso quest’anno, e a questo proposito bisogna dire che il nostro Pecco Bagnaia va a caccia della prima vittoria su questa pista, che non lo ha mai visto sorridere nemmeno nelle classi minori. Staremo dunque a vedere cosa succederà nell’imminente diretta MotoGp…

