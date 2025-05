Zero punti in un Gran Premio sono un colpo durissimo: Francesco Bagnaia quindi in Gran Bretagna dovrà mostrare una reazione di personalità nella diretta MotoGp, se possibile fin dai turni di oggi. Pecco ha un problema ormai evidente con le Sprint, nelle quali quest’anno è sempre arrivato alle spalle di entrambi i fratelli Marquez già prima del vuoto di Le Mans, poi purtroppo in Francia è stata molto sfortunata anche la domenica per Bagnaia, che così adesso si trova a ben 51 lunghezze di ritardo dallo scomodo compagno di squadra in Ducati ufficiale.

Di per sé questo non sarebbe un problema troppo grave: lo stesso Bagnaia sa come si vince un Mondiale recuperando passivi anche più pesanti, naturalmente però sarà necessaria una scossa, anche perché stavolta bisognerà provare la rimonta su un rivale che ha a propria disposizione la stessa moto. Più in generale, tutti i piloti italiani sono a caccia di riscatto dopo il disastro di Le Mans, dove solo Fabio Di Giannantonio si è almeno parzialmente salvato con un settimo posto nella Sprint e l’ottavo alla domenica: speriamo allora che Silverstone, nella sua collocazione a maggio che è particolare dopo tanti anni sempre ad agosto, possa rilanciare il tricolore nella diretta MotoGp… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)