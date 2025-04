DIRETTA MOTOGP GP QATAR 2025 LUSAIL: APPUNTAMENTO CLASSICO!

Eccoci arrivati alla diretta MotoGp che apre le sue porte sul Gp Qatar 2025: venerdì 11 aprile è naturalmente il giorno dedicato alle prove libere, dunque gli orari (italiani) a Lusail sono le 14:45 per la FP1 e le 19:00 per la FP2, si scaldano i motori per quelle che poi saranno qualifiche, Sprint e gara a confezionare un weekend nel quale ancora una volta attendiamo il dominio della Ducati, di gran lunga la moto migliore nel paddock e con un Marc Marquez che, senza lo scivolone ingenuo in Texas, avrebbe fatto filotto staccando l’intera concorrenza, mentre invece deve inseguire il fratello Alex Marquez ad un punto di distanza.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP/ Marc Marquez ancora in pole position! GP Americhe 2025 Austin (oggi 29 marzo)

La diretta MotoGp ci dirà poi se nel Gp Qatar 2025 arriverà un’ulteriore crescita di Pecco Bagnaia: il piemontese ha scartato il regalo di Marc Marquez ad Austin ma ha candidamente ammesso di essere ancora inferiore al compagno di squadra, però è anche il pilota che ha vinto l’ultima edizione del Gp Qatar completando una tripletta italiana – in precedenza si erano imposti Enea Bastianini e Fabio Di Giannantonio – Marquez su questo tracciato ha vinto soltanto ne lontano 2014 perché la Honda ha sempre faticato, in MotoGp non festeggiava da dieci anni (Sete Gibernau) e allora un po’ di incertezza rimane.

DIRETTA MOTOGP/ Streaming pre-qualifiche video tv GP Americhe 2025: comanda Marquez! (oggi 28 marzo)

STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA DIRETTA MOTOGP

La diretta MotoGp è appannaggio solo di Sky Sport MotoGp (numero 208 del satellite) almeno oggi, quindi gli abbonati potranno seguire il Gp Qatar 2025 anche in diretta streaming video con l’applicazione Sky Go.

DIRETTA MOTOGP: NEL GP QATAR 2025 BAGNAIA SFIDA I MARQUEZ

La diretta MotoGp per il Gp Qatar 2025 ci consegna l’ennesimo duello tra i tre grandi protagonisti della stagione: se Marc Marquez non fosse caduto in Texas avremmo avuto cinque podi su sei identici e il 100% delle volte in cui Marc e Alex – in questo ordine – avrebbero monopolizzato le prime due posizioni, mentre Bagnaia era stato battuto in un’occasione da Franco Morbidelli arrivando quarto. I rapporti di forza sembrano essere questi, la stagione è lunga e gli accorgimenti ci saranno ma pare evidente che le Ducati ufficiali e quella Gresini di Alex Marquez siano destinate a fare il vuoto.

Classifica MotoGp 2025/ Piloti dopo Gp Thailandia Buriram: Marc Marquez primo, Bagnaia a -14 (2 marzo 2025)

Il resto del gruppo? Nella diretta MotoGp per il Gp Qatar 2025 dovremmo assistere finalmente all’esordio di Jorge Martin su Aprilia, ma il campione del mondo non può ragionevolmente essere in corsa per il titolo Mondiale e bisognerà anche valutare quali siano le condizioni dopo il brutto infortunio patito nei test, sicuramente però potrà essere un rivale in più per i primi tre e, avendo anche poco da perdere in termini di classifica e calcoli, potrebbe subito essere veloce almeno nelle singole prestazioni. È quello che scopriremo, tra poco grande appuntamento con la diretta MotoGp…