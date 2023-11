Diretta MotoGp/ Prove libere streaming video tv: Fp1, si comincia! (Gp Qatar 2023 Lusail, oggi 17 novembre)

DIRETTA MOTOGP: FP1, SI COMINCIA! GP QATAR 2023 LUSAIL

Pronta a partire la diretta MotoGp per le Fp1 del Gp Qatar 2023 sul circuito di Lusail. La MotoGP sarà in pista alle 13:45 per la sessione di prove libere 1, seguita alle 18 dalle pre-qualifiche decisive per l’accesso diretto al Q2 di sabato. La giornata odierna sarà particolarmente interessante per monitorare le prestazioni di Pecco Bagnaia e Jorge Martin, i due contendenti per il titolo. Se l’italiano riuscisse a accumulare un vantaggio di 23 punti rispetto allo spagnolo in Qatar, potrebbe già assicurarsi il titolo mondiale domenica. Dunque si valuterà già il feeling di Bagnaia con la pista qatariota, per cerca di capire se il colpo decisivo al Mondiale potrà essere sferrato già in questo weekend. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA MOTOGP: LE PROVE LIBERE NEL GP QATAR 2023 LUSAIL

Eccoci arrivati alla diretta MotoGp per il Gp Qatar 2023: siamo sul circuito di Lusail, unica gara del Motomondiale che viene disputata in notturna, ma chiaramente per venerdì 17 novembre si parla di un appuntamento con le prime due sessioni di prove libere. Parliamo subito degli orari: alle ore 13:45 scatta la FP1 mentre la FP2 sarà alle ore 18:00, naturalmente il fuso indicato è quello di casa nostra e dobbiamo anche dire che già domani, come consuetudine e novità di questa stagione, si assegneranno i primi punti con la gara Sprint, che naturalmente sarà preceduta dalle qualifiche.

Riguardo la diretta MotoGp per il Gp Qatar 2023 dobbiamo segnalare l’altra variazione dell’anno: dal 2007 all’ultima stagione infatti a Lusail si è sempre corso nella gara inaugurale del Motomondiale, stavolta invece si è deciso di cambiare (l’esordio è avvenuto in Portogallo), il primo a vincere l’apripista stagionale era stato Casey Stoner e possiamo fare un altro salto nella storia dicendo che la prima edizione è del 2004 (in MotoGp si impose Sete Gibernau) e nei primissimi anni questo Gran Premio era disputato al sabato. Ora, spazio alla diretta MotoGp con tutte le informazioni utili…

DIRETTA MOTOGP STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL GP QATAR 2023 LUSAIL

La diretta MotoGp per il venerdì del Gp Qatar 2023 sarà riservata agli abbonati della televisione satellitare: le immagini da Lusail saranno infatti fornite soltanto da Sky Sport MotoGp, canale 208 del decoder, con incursioni anche su Sky Sport Uno (201). La telecronaca come sempre sarà affidata a Guido Meda, che formerà la canonica coppia con Mauro Sanchini; saranno preziosi anche gli aggiornamenti che arriveranno dai box con Sandro Donato Grosso e Antonio Boselli a raccogliere le opinioni e le voci dei vari protagonisti.

Invece i Paddock Live saranno condotti da Vera Spadini con tutti gli ospiti che vi si alterneranno. Parlando dello streaming video MotoGp, il Gp Qatar 2023 a Lusail sarà fruibile in mobilità su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per tutti i clienti del satellite, grazie all’applicazione Sky Go che è attivabile senza costi aggiuntivi; esiste un’alternativa ed è rappresentata da Now Tv, ma chiaramente anche per avere accesso a questa piattaforma bisognerà aver sottoscritto un abbonamento.

DIRETTA MOTOGP GP QATAR 2023 LUSAIL: SITUAZIONE E CONTESTO

Siamo allora vicini al venerdì dedicato alla diretta MotoGp: il Gp Qatar 2023 a Lusail è come detto il penultimo weekend della stagione e di conseguenza si tirano le somme. Pecco Bagnaia potrebbe laurearsi campione del mondo con una gara di anticipo: in ogni caso non potrà farlo nella Sprint del sabato ma, visti i 14 punti di vantaggio su Jorge Martin, il bis del titolo vinto nel 2022 arriverebbe con un guadagno di almeno 24 punti sullo spagnolo, arrivando a +38 che sarebbe già una cifra irraggiungibile per il rivale nell’ultimo Gran Premio. Ragionando a voce alta: ammettendo un caso (difficile) di 12-0 nella Sprint, Bagnaia dovrebbe poi vincere la gara lunga con Martin a non fare meglio del quarto posto.

Invece un Pecco secondo la domenica porterebbe lo spagnolo a dover arrivare almeno settimo per tenere aperta, virtualmente, la lotta. Sarà in ogni caso un duello davvero bello ed entusiasmante, come nelle ultime settimane: la diretta MotoGp ci ha consegnato una fantastica rimonta di Martin con Bagnaia che rischia di rivivere a parti invertite quanto accaduto l’anno scorso con Fabio Quartararo, in ogni caso sarà un trionfo per la Ducati che ha dominato la stagione e si appresta a festeggiare il secondo titolo mondiale consecutivo (e pensare che non lo vinceva da 15 anni), resta solo da capire con quale squadra lo andrà a prendere…











