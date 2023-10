DIRETTA MOTOGP/ Zarco ha vinto, Bagnaia è secondo e allunga! GP Australia 2023 Phillip Island oggi 21 ottobre

DIRETTA MOTOGP: JOHANN ZARCO HA VINTO, BAGNAIA SECONDO E ALLUNGA SU MARTIN

Johann Zarco ha vinto il Gran Premio d’Australia 2023, sono state emozioni incredibili quelle che hanno accompagnato la diretta MotoGp da Phillip Island, dove si è disputata già oggi la gara “completa” a causa delle previsioni meteo avverse per domani, quando si proverà dunque a disputare la Sprint per completare il weekend, che in ogni caso ha emesso già il suo verdetto più importante, con il successo del pilota francese del team Ducati Pramac. Notizie splendide però anche per i centauri italiani, perché Francesco Bagnaia ha colto un secondo posto di fondamentale importanza ed è stato meraviglioso il terzo posto di Fabio Di Giannantonio, al primo podio della carriera in MotoGp – prima vittoria invece nella classe regina per Zarco, dopo ben 19 podi.

DIRETTA MOTOGP/ Prove libere: Binder 1°, Bagnaia è indietro! (Gp Australia 2023 Phillip Island, 20 ottobre)

Grande protagonista è stato anche Jorge Martin, che a lungo ha dominato la corsa grazie all’utilizzo della gomma soft, che però è crollata proprio all’ultimo giro, relegando clamorosamente lo spagnolo in quinta posizione, il che ha permesso quindi a Bagnaia di guadagnare ben 9 punti su Martin nel Mondiale. Al contrario, Pecco è uscito alla distanza, dopo una prima metà di gara complicata, ottenendo un podio preziosissimo per consolidare il primato in classifica. Davanti a Martin si è piazzato anche Brad Binder con la Ktm, che era stato a lungo il primo inseguitore dello spagnolo ma alla fine si è ritrovato pure lui fuori dal podio. Ricordiamo poi il sesto posto di Marco Bezzecchi e il decimo di Enea Bastianini, ultimo italiano a punti. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA MOTOGP/ Pecco Bagnaia ha vinto il Gp Indonesia 2023! Torna leader nel Mondiale (15 ottobre)

UN SUPER SABATO

La diretta MotoGp oggi, sabato 21 ottobre, ci proporrà le qualifiche e poi la gara del Gran Premio d’Australia 2023 sul circuito di Phillip Island, un appuntamento che è tra i più amati per la bellezza del luogo e anche per il valore tecnico della pista, anche se purtroppo dovremo fare i conti con orari ancora più scomodi che nel resto della campagna in Estremo Oriente che sta caratterizzando l’autunno del Motomondiale 2023, giunto al suo sedicesimo appuntamento. La diretta MotoGp però sarà soprattutto caratterizzata dalle modifiche dovute al possibile maltempo per domani, motivo per cui la gara “lunga” è stata anticipata a questo super sabato, mentre domani ci sarà (meteo permettendo) la Sprint. Un particolare che mette ancora più pepe allo spettacolo del duello ai vertici della classifica fra i piloti Ducati, con Francesco Bagnaia sempre leader e capace di rilanciarsi nel momento più difficile con la vittoria a Mandalika, dopo che al sabato aveva subito il sorpasso di Jorge Martin, vincitore della Sprint ma poi caduto nel Gran Premio della domenica.

DIRETTA MOTOGP/ Jorge Martin ha vinto la sprint, è leader! GP Indonesia 2023 Mandalika (oggi 14 ottobre)

Ricordiamo dunque adesso tutti gli orari del sabato motociclistico, con inevitabili problemi legati alle ben nove ore di fuso orario che separano l’Italia da Phillip Island. Il format è naturalmente anomalo per cause di forza maggiore, ma attenzione agli orari: il sabato del Gran Premio d’Australia 2023 comincerà per la diretta MotoGp alle ore 1.10 italiane con la terza sessione di prove libere FP3, che sarà di fatto ciò che l’anno scorso era la FP4, sia perché durerà 30 minuti sia perché sarà immediatamente prima delle qualifiche, con le due sessioni Q1 alle ore 1.50 e Q2 alle ore 2.15, entrambe di 15 minuti e al termine delle quali avremo la griglia di partenza valida sia per la Sprint, sia per la gara – pur fra loro invertite. Ecco allora che si tornerà in pista con la diretta MotoGp alle ore 6.10 del mattino italiano per la gara, che sulla distanza di 27 giri assegnerà i punti “pieni” del weekend praticamente all’alba.

MOTOGP STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE QUALIFICHE E GARA

Le prove ufficiali e la gara in diretta video streaming MotoGp naturalmente saranno trasmesse in tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche la diretta streaming. Come gli appassionati di motociclismo sanno molto bene, anche quest’anno la diretta MotoGp e le altre classi sono trasmesse integralmente da Sky sul satellite e per il Gran Premio d’Australia 2023 a Phillip Island c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, le qualifiche e la gara della Motogp saranno visibili in diretta in chiaro su Tv8.

La diretta MotoGp in streaming video sarà garantita agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go ma anche tramite Now TV, per seguire il racconto della squadra come sempre capeggiata da Guido Meda. Per quanto riguarda la tv in chiaro, si potrà seguire la diretta MotoGp della giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), come abbiamo già accennato, in tempo reale per tutti: il Gran Premio d’Australia sarà infatti visibile su Tv8 nella giornata di sabato con gli orari già indicati, con l’eccezione della FP3 che sarà esclusa – si guadagna così la diretta della gara, mentre sarà in differita domani la Sprint. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP: LA STORIA DEL GP AUSTRALIA

In attesa di vivere tutte le emozioni della diretta MotoGp con le prove ufficiali e la gara, facciamo un breve riassunto della storia del Motomondiale in Australia. Corse motociclistiche si disputano da tantissimi anni: già nel 1914 fu disputato un Gran Premio d’Australia. Per vedere questo Gp nel calendario iridato bisognerà però attendere il 1989, perché in precedenza la trasferta sarebbe risultata troppo gravosa per le squadre: per due anni si corse a Phillip Island, sull’omonima isola nello Stato federato di Victoria, poi dal 1991 al 1996 la corsa fu trasferita sul circuito di Eastern Creek nei pressi di Sydney, ma dal 1997 è tornata a disputarsi a Phillip Island, da allora sede fissa salvo Covid. Nella classe regina spiccano i sei successi a testa ottenuti da Valentino Rossi e Casey Stoner. Per il Dottore una cinquina consecutiva dal 2001 al 2005 e poi la vittoria del 2014; per l’idolo di casa invece ci sono stati addirittura sei trionfi consecutivi dal 2007 al 2012, ultima stagione disputata da Casey prima del suo precoce ritiro. Praticamente, per oltre un decennio ci sono stati due dominatori che hanno monopolizzato la scena della MotoGp quasi completamente.

Per l’Australia ci sono state anche la doppietta di Wayne Gardner nelle prime due edizioni e le tre vittorie di Michael Doohan (1992 e 1995 a Eastern Creek, 1998 a Phillip Island), mentre per l’Italia hanno vinto anche Max Biaggi nel 2000 e Marco Melandri nel 2006, oltre al successo di Loris Capirossi nell’ultima edizione disputata ad Eastern Creek nel 1996. La Spagna ha vinto a sua volta spesso, ma senza mai grandi strisce: Alex Criville nel 1997, Jorge Lorenzo nel 2013, Marc Marquez si è imposto tre volte nel 2015, 2017 e 2019, da dominatore degli anni dispari, per il resto ricordiamo la vittoria di Maverick Vinales nel 2018 e infine nel 2022 la gloria per Alex Rins, un acuto isolato per la Suzuki prima del ritiro della Casa giapponese. La Ducati cerca quindi una vittoria che incredibilmente manca dai tempi di Stoner. Tuttavia adesso finalmente è giunto il tempo di far parlare l’unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp delle qualifiche e della gara del Gran Premio d’Australia 2023 sul circuito di Phillip Island sta per cominciare…











© RIPRODUZIONE RISERVATA