DIRETTA MOTOGP/ Qualifiche e Sprint streaming video live: è Bagnaia vs Bezzecchi

La diretta MotoGp è appena ai suoi primi passi stagionali, vedremo quali risposte darà il GP Americhe 2023 ad Austin, fin dal sabato con qualifiche e Sprint, poi soprattutto domani, ma l’idea di un possibile duello per il titolo iridato tra Francesco Bagnaia e Marco Bezzecchi sicuramente stuzzica la fantasia di tifosi e appassionati italiani. Su Pecco, nonostante i guai in Argentina, non ci possono essere dubbi perché è lui il campione del Mondo in carica. C’è più curiosità invece per scoprire fin dove possa arrivare Bezzecchi: cosa dicono i diretti interessati circa le rispettive possibilità di cullare il sogno mondiale?

Per Pecco Bagnaia è semplicemente troppo presto: “Alla terza gara non si può fare una lista dei favoriti, non ci metterei dentro nemmeno il mio nome, ma vedo Bezzecchi molto competitivo: però se dovessi scegliermi un rivale preferirei averne uno dell’Academy”. Sulla stessa linea anche Marco Bezzecchi, ma naturalmente con il morale alle stelle: “Penso sia troppo presto per pensarci, arrivo qui con lo stesso spirito con cui ho affrontato il GP di Argentina, pensando solo a essere veloce. Sono leader della classifica, ma farò le stesse cose di sempre, usando il cervello, ma se c’è se c’è una fase in cui potersi permettere di prendere dei rischi è questa”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE QUALIFICHE E SPRINT

Le prove ufficiali e la Sprint in diretta video streaming MotoGp naturalmente saranno trasmesse in tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche la diretta streaming. Come gli appassionati di motociclismo sanno molto bene, anche quest’anno la diretta MotoGp e le altre classi sono trasmesse integralmente da Sky sul satellite e per il Gran Premio delle Americhe 2023 ad Austin c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, le qualifiche e la Sprint della Motogp saranno visibili in diretta in chiaro su Tv8, anche se poi il Gp di domani sarà in differita. La diretta MotoGp in streaming video sarà garantita agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go ma anche tramite Now TV, per seguire il racconto della squadra come sempre capeggiata da Guido Meda.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, si potrà seguire la diretta MotoGp della giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), come abbiamo già accennato, in tempo reale per tutti: il Gran Premio delle Americhe sarà infatti visibile su Tv8 con gli orari già indicati, con l’eccezione della FP3 che sarà esclusa, mentre domani il Gran Premio sarà visibile in differita, quindi è da annotare nuovamente questa differenza tra il sabato e la domenica. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

ANCORA MARCO BEZZECCHI SUGLI SCUDI?

La diretta MotoGp ci farà nuovamente compagnia anche oggi, sabato 15 aprile, giorno molto intenso perché nelle prossime ore sono in programma le qualifiche e la Sprint del Gran Premio delle Americhe 2023 sul circuito di Austin, in Texas. Innanzitutto, anche se ormai siamo al terzo Gran Premio ricordiamo ancora che il sabato in questa stagione è diventato ancora più importante con l’introduzione della Sprint, una gara breve che assegna punteggio dimezzato rispetto al Gran Premio della domenica, ma che comunque mette in palio un buon bottino di punti per la classifica iridata della MotoGp, da 12 al vincitore fino a un punto per il nono.

Presentiamo allora gli orari della diretta MotoGp di oggi, importanti da tenere presenti anche a causa di sette ore di fuso orario di cui tenere conto per seguire tutto ciò che accadrà oggi al GP Americhe 2023 ad Austin (naturalmente indicheremo tutto in orario italiano). Si comincerà alle ore 17.10 con la terza sessione di prove libere FP3, che sarà di fatto ciò che l’anno scorso era la FP4, sia perché durerà 30 minuti sia perché sarà immediatamente prima delle qualifiche, con le due sessioni Q1 alle ore 17.50 e Q2 alle ore 18.15, entrambe di 15 minuti e al termine delle quali avremo la griglia di partenza valida sia per la Sprint del sabato pomeriggio, sia per la gara di domenica. Ecco allora che si tornerà in pista con la diretta MotoGp alle ore 22.00 italiane per la Sprint. Finora i mattatori della neonata stagione sono stati Pecco Bagnaia e ancora di più un fantastico Marco Bezzecchi, leader della classifica: che cosa succederà invece stavolta?

DIRETTA MOTOGP, IL PIÙ VELOCE NELLE FP2 È JORGE MARTIN

Jorge Martin è il più veloce nelle Fp2 per il Gran Premio delle Americhe 2023 sul circuito di Austin, con i 10 qualificati per le Q2 del sabato che non comprendono però Marco Bezzecchi, che ha faticato nelle prime due sessioni di libere sulla pista texana pur guidando al momento la classifica mondiale piloti. Martin ha fermato il cronometro sul miglior giro col miglior tempo in 2:02.178, seguito da Pecco Bagnaia 63 millesimi più lento ma comunque capace di dare l’impressione di poter primeggiare nella pista americana.

Completano la top 10 Rins, Marini, Marquez, Vinales, Quartararo, Binder, Aleix Espargarò e Miller, con Fabio Quartararo che ha comunque offerto di nuovo un’impressione di competitività importante. Nella prima sessione di prove libere era stato Luca Marini (Ducati VR46) il più veloce chiudendo il giro in 2:03.250, seguito da Quartararo e Zarco. È stato sicuramente più convincente Bagnaia nella seconda sessione, con il campione del mondo in carica che ha fatto vedere le migliori nelle Fp2 sottolineando però anche una nota polemica, spiegando: “L’ultimo giro non so il tempo che avrei fatto, ma è stato pericoloso perchè non vedi i lati della pista e non mi sono accorto delle bandiere. Ho visto una moto per terra, ma era da bandiera rossa secondo me, era un po’ al limite”. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA MOTOGP, GP AMERICHE 2023: LA STORIA AD AUSTIN

In attesa di vivere la diretta MotoGp di oggi, qualche cenno storico sul Gran Premio delle Americhe ad Austin. Innanzitutto va notato che la gara texana è rimasta l’unica sul suolo degli Usa in calendario per il Motomondiale dopo che nel giro di pochi anni e per vari motivi sono uscite sia Laguna Seca sia Indianapolis, tracciati certamente più ricchi di fascino e tradizione (soprattutto Laguna Seca per quanto riguarda le due ruote). Resiste così solo il Circuit of the Americas – per questo motivo il Gran Premio è denominato ‘delle Americhe’ da quando si doveva inventare una definizione inedita, poi tale è rimasto – che dal 2013 ospita pure la MotoGp, che così quell’anno ebbe ben tre tappe in America, prima delle altrui defezioni. In Texas si era corso con regolarità fino ad aprile 2019, nel 2020 ci fu lo stop imposto dal Coronavirus che poi determinò anche lo slittamento all’autunno della corsa del 2021, prima del ritorno in primavera dell’anno scorso

La storia della MotoGp ad Austin è ancora piuttosto breve e nella classe regina ha un solo assoluto dominatore sul COTA: Marc Marquez. I pilota spagnolo della Honda ha vinto le prime sei edizioni della corsa disputate dal 2013 al 2018 nella classe regina, poi anche nel 2019 Marquez fece la pole position, poi però una caduta lo mise fuori causa in gara, favorendo il successo del connazionale Alex Rins, primo vincitore per la MotoGp in Texas diverso dal numero 93. Marc poi aveva riannodato il filo del discorso vincendo il Gran Premio do ottobre 2021 davanti a Fabio Quartararo e Francesco Bagnaia, una gara che sembrava avere anche indicato il ritorno ai vertici di Marquez. Gli imprevisti però sono proseguiti per il numero 93, sesto l’anno scorso nella gara del suo rientro che fu vinta da Enea Bastianini (primo successo italiano in MotoGp ad Austin) davanti ad Alex Rins e Jack Miller, curiosamente invece stavolta sono assenti sia Marquez sia Bastianini. Adesso però è giunto il tempo di tornare all’attualità e di far parlare l’unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp delle qualifiche e della Sprint del Gran Premio delle Americhe 2023 sul circuito di Austin sta per cominciare…











