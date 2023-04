DIRETTA MOTOGP/ Gp Argentina 2023 video streaming: un altro Márquez in pole position!

DIRETTA MOTOGP, QUALIFICHE GRAN PREMIO ARGENTINA 2023: UN ALTRO MÁRQUEZ IN POLE POSITION!

Durante la seconda manche di qualifiche del Gran Premio d’Argentina la pioggia concede una tregua e a beneficiarne sono i piloti che decidono di montare la gomma slick negli ultimi minuti. Non poteva fare una scelta più felice Álex Márquez che in questa maniera si prende la sua prima pole position da quando corre in MotoGp, 1’43”881 per il fratello di Marc che regala la prima gioia stagionale al team Gresini. Completano la prima fila gli italiani Marco Bezzecchi e Francesco Bagnaia, un tris di Ducati davanti a tutti, dobbiamo farci l’abitudine. Grande delusione per l’Aprilia che sull’asciutto era nettamente la più veloce in pista, solo quinto Maverick Viñales che finisce alle spalle di un sorprendente Franco Morbidelli, accanto a loro la Ducati-Pramac di Johann Zarco. Luca Marini apre la terza fila dove troviamo anche Jorge Martín e Aleix Espargaró, che ha sbagliato a continuare con le rain. Fabio Quartararo, Takaaki Nakagami e Álex Rins si devono accontentare della quarta fila. {agg. di Stefano Belli}

Pesce d'aprile 2023/ Da Donald Trump ai lavori forzati a SEGA che “uccide” Sonic

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE QUALIFICHE E SPRINT

Le prove ufficiali e la Sprint in diretta video streaming MotoGp naturalmente saranno trasmesse in tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche la diretta streaming. Come gli appassionati di motociclismo sanno molto bene, anche quest’anno la diretta MotoGp e le altre classi sono trasmesse integralmente da Sky sul satellite e per il Gran Premio d’Argentina 2023 a Termas de Rio Hondo c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, le qualifiche e la Sprint della Motogp saranno visibili in diretta in chiaro su Tv8, anche se poi il Gp di domani sarà in differita. La diretta MotoGp in streaming video sarà garantita agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go ma anche tramite Now TV, per seguire il racconto della squadra come sempre capeggiata da Guido Meda.

Piante emettono suoni se sono disidratate/ Lo studio: "Scoppi simili a bolle d'aria"

Per quanto riguarda la tv in chiaro, si potrà seguire la diretta MotoGp della giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), come abbiamo già accennato, in tempo reale per tutti: il Gran Premio d’Argentina sarà infatti visibile su Tv8 con gli orari già indicati, con l’eccezione della FP3 che sarà esclusa, mentre domani il Gran Premio sarà visibile in differita, quindi è da annotare questa differenza tra il sabato e la domenica. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP, QUALIFICHE GRAN PREMIO ARGENTINA 2023: CACCIA ALLA POLE POSITION!

La pioggia rimette in gioco Fabio Quartararo che sfrutta nel migliore dei modi la pista bagnata di Termas de Río Hondo per entrare in Q2 assieme ad Álex Márquez. Nonostante una caduta nell’ultimo tentativo, il pilota spagnolo del team Gresini realizza il miglior tempo nella prima manche di qualifiche del Gran Premio d’Argentina in 1’47”317, 68 millesimi di ritardo per il portacolori della Yamaha che beffa sul filo di lana Raúl Fernández, Fabio Di Giannantonio (un altro che si esalta in queste condizioni, vedi la pole position conquistata al Mugello un anno fa), Brad Binder e Jack Miller. Chiudono il gruppo Augusto Fernández e Joan Mir che domani partiranno in fondo, momento nero per la Honda orfana di Marc Márquez che non riesce proprio a vedere la luce in fondo al tunnel. Qualche minuto di pausa e poi si farà sul serio con la Q2, l’Aprilia è favorita con Maverick Viñales e Aleix Espargaró ma il maltempo potrebbe rimescolare le carte in tavola! {agg. di Stefano Belli}

Mal di testa sensibile al ciclo sonno-veglia/ E il "clock ipotalamico" rischia di...

DIRETTA MOTOGP, QUALIFICHE GRAN PREMIO ARGENTINA 2023: COMINCIA LA Q1

Negli ultimi minuti della terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Argentina, i piloti della MotoGp hanno trovato una pista molto scivolosa che gli ha impedito di migliorare i tempi realizzati a inizio turno, con l’eccezione di Francesco Bagnaia che ha fermato il cronometro in 1’41”029, sopravanzando il connazionale Marco Bezzecchi che guidava la classifica dei tempi. Quando la pioggia è aumentata, i centauri della classe regina hanno ritenuto opportuno non tirare fino alla morte e dedicarsi piuttosto alla simulazione del passo gara in vista della sprint race in programma alle ore 20 italiane. Qualcuno ne ha approfittato per rodare le gomme da bagnato che potrebbero tornare utili per le qualifiche se dovesse piovere ancora più forte. Ci aspetta una Q1 a ranghi ridotti per le assenze di Marc Márquez, Miguel Oliveira, Enea Bastianini e Pol Espargaró, rimasti coinvolti in incidenti più o meno gravi durante lo scorso weekend in Portogallo. Raúl e Augusto Fernández, Jack Miller, Fabio Di Giannantonio, Fabio Quartararo, Joan Mir, Brad Binder e Álex Márquez si contendono gli ultimi due posti disponibili per la Q2. Il portacolori del team Gresini e la coppia ufficiale KTM sembrano i principali indiziati per il passaggio al turno successivo, ma occhio al Diablo! {agg. di Stefano Belli}

DIRETTA MOTOGP, FP3 GRAN PREMIO ARGENTINA 2023: PROVE DI SPRINT RACE TRA BAGNAIA E BEZZECCHI

Il cielo sopra Termas de Río Hondo non promette nulla di buono: nuvoloni grigi che minacciano di scaricare quantità industriali d’acqua da un momento all’altro, per adesso non piove – anche se si vede qualche goccia sulle visiere e sui cupolini delle moto – e le temperature sono piuttosto basse, inferiori ai 20 gradi. Sarà quindi ancora più problematico scaldare a dovere gli pneumatici e in questi casi è più facile commettere errori e andare incontro a incidenti e cadute che potrebbero compromettere quantomeno il prosieguo della giornata. La terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Argentina è cominciata da pochi minuti e tutti i piloti della MotoGp prestano la massima attenzione, a ridosso delle qualifiche è fondamentale tenersi alla larga dai guai. Non la pensano evidentemente così Francesco Bagnaia e Marco Bezzecchi che fanno prove di sprint race scambiandosi più volte le posizioni. Nonostante il duello ingaggiato con il suo connazionale, il giovane pilota del team VR46 è il più veloce con il tempo di 1’41”064, in seconda posizione la Honda LCR di Álex Rins che precede il suo ex-compagno di squadra in Suzuki, Joan Mir. {agg. di Stefano Belli}

DIRETTA MOTOGP, QUALIFICHE GRAN PREMIO ARGENTINA 2023: IN PISTA PER LA FP3

La pista di Termas de Río Hondo esalta più di altre le qualità della RS-GP, non a caso un anno fa da queste parti la Casa di Noale ha trionfato con Aleix Espargaró e ieri nelle due sessioni di prove libere ha messo in riga la concorrenza con il vincitore dell’edizione 2022 del Gran Premio d’Argentina e Maverick Viñales che hanno realizzato i migliori tempi, assicurandosi l’ingresso diretto nella seconda manche di qualifiche. Di sicuro per la pole position bisognerà fare i conti con loro, l’esercito della Ducati è avvisato: non sarà semplice per il campione del mondo in carica della MotoGp, Francesco Bagnaia, e per i vari Martín, Zarco, Bezzecchi e Marini tenere testa all’Aprilia. Da sottolineare l’impresa di Franco Morbidelli che nella FP2 è riuscito a entrare in top 10 con una Yamaha che sta facendo penare non poco Fabio Quartararo, mentre è apparsa piuttosto in difficoltà una delle sorprese dello scorso weekend, la KTM, con Brad Binder e Jack Miller che non sono riusciti a evitare la Q1 così come Joan Mir, Álex Márquez e il nostro Fabio Di Giannantonio. Ancora pochi minuti e si torna in azione per la FP3… {agg. di Stefano Belli}

DIRETTA MOTOGP, IN PROGRAMMA QUALIFICHE E SPRINT!

La diretta MotoGp ci farà compagnia anche oggi, sabato 1° aprile, vivrà un giorno molto intenso, perché nelle prossime ore sono in programma le qualifiche e la Sprint del Gran Premio d’Argentina 2023 sul circuito di Termas de Rio Hondo. Innanzitutto, ricordiamo che il sabato in questa stagione è diventato ancora più importante con l’introduzione della Sprint, una gara breve che assegna punteggio dimezzato rispetto al Gran Premio della domenica, ma che comunque mette in palio un buon bottino di punti per la classifica iridata della MotoGp, da 12 al vincitore fino a un punto per il nono.

Presentiamo allora gli orari della diretta MotoGp di oggi, importanti sia perché il format può ancora essere una sorpresa sia perché ciò saranno naturalmente cinque ore di fuso orario di cui tenere conto per seguire tutto ciò che accadrà oggi al GP Argentina 2023 a Termas de Rio Hondo (naturalmente indicheremo tutto in orario italiano). Si comincerà alle ore 15.10 con la terza sessione di prove libere FP3, che sarà di fatto ciò che l’anno scorso era la FP4, sia perché durerà 30 minuti sia perché sarà immediatamente prima delle qualifiche, con le due sessioni Q1 alle ore 15.50 e Q2 alle ore 16.15, entrambe di 15 minuti e al termine delle quali avremo la griglia di partenza valida sia per la Sprint del sabato pomeriggio, sia per la gara di domenica. Ecco allora che si tornerà in pista con la diretta MotoGp alle ore 20.00 italiane per la Sprint. Settimana scorsa in Portogallo Pecco Bagnaia ha fatto l’en plein vincendo sia la Sprint sia il Gran Premio, che cosa succederà invece stavolta?

DIRETTA MOTOGP: COME SONO ANDATE LE PROVE DI IERI

Venerdì di prove libere per il MotoGp Argentina 2023 a Termas de Rio Hondo. In questa stagione le FP2 regalano la qualificazione diretta alle Q2 ai primi 10 classificati e in questo elenco spicca l’assenza di Fabio Quartararo, che ha avuto problemi per tutta la sessione con la sua Yamaha, ritrovandosi così fuori dalla top 10 di cui ha fatto comodamente parte Pecco Bagnaia, che ha avuto per un periodo anche il tempo più veloce prima di scivolare in un comodo sesto posto.

Nelle Fp2, nella classifica dei giri veloci, ha piazzato la doppietta l’Aprilia, con Aleix Espargarò davanti a tutti in 1:38.518, davanti al compagno di scuderia Vinales e con Bezzecchi terzo. Seguono Marini, Zarco e il già citato Bagnaia, quindi Martin, Nakagami, Morbidelli e Rins. Quartararo aveva stentato anche nelle Fp1 chiuse in quindicesima posizione, nella prima sessione di libere neanche Bagnaia aveva in realtà brillato chiudendo con il decimo tempo. Nelle Fp1 il più veloce era stato Vinales davanti a Aleix Espargarò, sempre doppietta Aprilia ma a ordine invertito rispetto alla seconda sessione. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA MOTOGP, GP ARGENTINA 2023: UN TUFFO NEL PASSATO

In attesa di vivere la diretta MotoGp di questo sabato molto intenso, qualche cenno storico sul Gran Premio d’Argentina. La prima volta risale al 1961 e merita di essere citata perché si trattò della prima gara di sempre fuori dall’Europa per il Motomondiale, ma la trasferta per team e piloti europei era decisamente costosa, tanto che dopo tre anni l’Argentina uscì dal calendario iridato per tornarvi solamente nel 1981. Nei successivi due decenni la presenza della corsa sudamericana fu frequente ma incostante, per un totale di sette edizioni fino al 1999. Valentino Rossi si impose in 250 nel 1998, ma ormai anche il Dottore è entrato nella categoria degli ex piloti. Poi la pausa fu lunga: il Motomondiale non fece più tappa in Argentina per molti anni, cioè fino al 2014, quando per la prima volta si corse su un nuovo circuito in una regione interna, a Termas de Rio Hondo – in precedenza si era gareggiato sempre a Buenos Aires.

L’albo d’oro sul circuito che sorge non lontano da Santiago del Estero, in una località termale non comodissima da raggiungere vista la distanza da Buenos Aires, comprende i nomi di Marc Marquez vincitore per ben tre volte nel 2014, nel 2016 e nel 2019, di Valentino Rossi che si impose nel 2015 e festeggiò con la maglia di Maradona sul podio, di Maverick Vinales nel 2017 e di Cal Crutchlow nel 2018, prima dello stop imposto dalla pandemia di Coronavirus, per cui il Gran Premio d’Argentina non fu disputato nel 2020 e nel 2021. Il ritorno quindi è stato nel 2022, tra l’altro sofferto causa ritardo nei voli cargo con tutto il materiale, per cui il venerdì fu cancellato e tutto ebbe luogo fra sabato e domenica, con la storica vittoria di Aleix Espargaro in sella all’Aprilia, dopo una pole position altrettanto storica per Noale e lo spagnolo. Tuttavia adesso è giunto il tempo di tornare all’attualità e di far parlare l’unico giudice, cioè la pista: la diretta MotoGp delle qualifiche e della Sprint del Gran Premio d’Argentina 2023 sul circuito di Termas de Rio Hondo sta per cominciare…











© RIPRODUZIONE RISERVATA