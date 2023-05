DIRETTA MOTOGP/ Gp Francia live streaming video: miglior tempo per Viñales in FP3

DIRETTA MOTOGP, GRAN PREMIO DI FRANCIA: MIGLIOR TEMPO PER VINALES IN FP3

Un pallido sole ha accompagnato i piloti della MotoGp negli ultimi minuti della FP3 del Gran Premio di Francia che si è conclusa con Maverick Viñales davanti a tutti in 1’31”898. Lo spagnolo dell’Aprilia ha rifilato quasi tre decimi al campione del mondo in carica della classe regina, Francesco Bagnaia, che precede Jack Miller e un redivivo Marc Márquez. La KTM potrebbe rivelarsi un cliente scomodo per la Ducati nella caccia alla pole position che sta per cominciare a Le Mans dove tra pochi minuti si disputeranno le qualifiche che definiranno la griglia di partenza per la Sprint Race in programma oggi alle ore 15 e per la gara di domani. In fondo al gruppo troviamo i cosiddetti “replacement driver”: Danilo Petrucci, che sostituisce l’infortunato Enea Bastianini, è diciottesimo. Il ternano precede l’Aprilia RNF di Lorenzo Savadori (che corre al posto di Miguel Oliveira) e la GasGas di Jonas Folger. Manca all’appello Marco Bezzecchi che non ha potuto girare visto che deve risparmiare le gomme morbide per Q1 e Q2, e con le mescole più dure era praticamente impossibile restare in piedi. {agg. di Stefano Belli}

DIRETTA MOTOGP/ Gara live e streaming video Gp Spagna: capolavoro Bagnaia!

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE QUALIFICHE E SPRINT

Le prove ufficiali e la Sprint in diretta video streaming MotoGp naturalmente saranno trasmesse in tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche la diretta streaming. Come gli appassionati di motociclismo sanno molto bene, anche quest’anno la diretta MotoGp e le altre classi sono trasmesse integralmente da Sky sul satellite e per il Gran Premio di Francia 2023 a Le Mans c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, le qualifiche e la Sprint della Motogp saranno visibili in diretta in chiaro su Tv8.

DIRETTA MOTOGP/ Bagnaia vince la Sprint Race del Gp delle Americhe!

La diretta MotoGp in streaming video sarà garantita agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go ma anche tramite Now TV, per seguire il racconto della squadra come sempre capeggiata da Guido Meda. Per quanto riguarda la tv in chiaro, si potrà seguire la diretta MotoGp della giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), come abbiamo già accennato, in tempo reale per tutti: il Gran Premio di Francia sarà infatti visibile su Tv8 nella giornata di sabato con gli orari già indicati, con l’eccezione della FP3 che sarà esclusa. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP/ Bezzecchi ha vinto il Gp d'Argentina! Zarco e Márquez sul podio!

DIRETTA MOTOGP, GRAN PREMIO DI FRANCIA: KTM IN GRAN SPOLVERO NELLA FP3

Stanotte ha piovuto a Le Mans e i piloti delle classi inferiori hanno girato su pista umida, fortunatamente l’asfalto si è asciugato giusto in tempo per l’inizio della terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio di Francia, dando così ai protagonisti della MotoGp la possibilità di montare subito la gomma slick. Considerando che in questo momento si registrano temperature molto basse, inferiori ai 20 gradi, la mescola che funziona meglio è sicuramente la soft che con il freddo garantisce un buon rendimento e un grip soddisfacente a differenza della hard che invece ha bisogno del caldo per ottenere la massima efficienza. La KTM conferma il suo grande stato di forma smagliante come dimostra l’attuale classifica dei tempi con Jack Miller (1’32”613) davanti a Brad Binder e alla GasGas di Augusto Fernández. Bene anche la Yamaha con il quarto posto di Fabio Quartararo e il quinto di Franco Morbidelli, ottavo Francesco Bagnaia appiedato dalla sua Ducati, un imprevisto di cui il campione del mondo in carica avrebbe fatto volentieri a meno. {agg. di Stefano Belli}

DIRETTA MOTOGP, GRAN PREMIO DI FRANCIA: IN PISTA PER LA FP3

Con il nuovo format introdotto quest’anno, il sabato è diventato un giorno cruciale: le qualifiche sono state anticipate al mattino per consentire ai protagonisti della MotoGp di potersi dare battaglia nella Sprint Race che si disputa nel pomeriggio. Di conseguenza si è decisamente ridotto il programma delle prove libere, con i tempi del venerdì che servono a stabilire i dieci piloti che accedono direttamente alla Q2 e che quindi, nella peggiore delle ipotesi, non andranno oltre la quarta fila della griglia di partenza. Tra pochi minuti comincerà la FP3, che darà modo di prendere ulteriore confidenza con la pista di Le Mans – sede del Gran Premio di Francia – e probabilmente ultimare le simulazioni dei long run in ottica gara. Occhi puntati verso il cielo che in questo momento è coperto anche se non dovrebbe piovere, tuttavia si registrano temperature più basse rispetto a 24 ore fa. {agg. di Stefano Belli}

DIRETTA MOTOGP: È ANCORA IL GIORNO DI BAGNAIA?

La diretta MotoGp ci farà compagnia con un programma molto fitto oggi, sabato 13 maggio, giorno delle qualifiche e poi della Sprint del Gran Premio di Francia 2023 sul circuito di Le Mans, località leggendaria per tutti gli sport motoristici, a due e naturalmente anche a quattro ruote. Innanzitutto, potrebbe ancora essere opportuno ricordare che il sabato in questa stagione ha cambiato aspetto e ha assunto ancora maggior significato con l’introduzione della Sprint, una gara breve che assegna un buon bottino di punti per la classifica iridata della MotoGp, da 12 al vincitore fino a un punto per il nono. Lo sa bene Francesco Bagnaia, che al sabato finora ha sempre fatto bene e grazie a ciò è in fuga nonostante due cadute su quattro nei Gran Premi della domenica.

Presentiamo allora gli orari della diretta MotoGp di oggi, che saranno naturalmente quelli europei senza problemi di fuso orario. Si comincerà alle ore 10.10 con la terza sessione di prove libere FP3, che sarà di fatto ciò che l’anno scorso era la FP4, sia perché durerà 30 minuti sia perché sarà immediatamente prima delle qualifiche, con le due sessioni Q1 alle ore 10.50 e Q2 alle ore 11.15, entrambe di 15 minuti e al termine delle quali avremo la griglia di partenza valida sia per la Sprint del sabato pomeriggio, sia per la gara di domenica. Ecco allora che si tornerà in pista con la diretta MotoGp alle ore 15.00 per la Sprint: negli ultimi anni a Le Mans la Ducati ha sempre fatto benissimo (come vedremo meglio in seguito), ma Pecco ricorderà bene la caduta di un anno fa dopo essere scattato dalla pole: stavolta gli andrà meglio in Francia?

DIRETTA MOTOGP, GP FRANCIA 2023: LA STORIA DELLA CORSA

In attesa di vivere questa lunga e intensa giornata in compagnia della diretta MotoGp, facciamo una breve storia del Gran Premio di Francia, in realtà decisamente lunga, visto che la prima edizione risale al 1920, proprio a Le Mans. Nei primi anni il Gp transalpino fu itinerante, ospitato da molte città, ma solo nel 1934 non si disputò. Dopo la Seconda Guerra Mondiale invece si dovette attendere il 1949 per il ritorno del Gp francese, non valido però per il Mondiale che nacque proprio in quell’anno. Per la prima edizione “iridata” bisogna dunque attendere il 1951 ad Albi. Vi furono diverse interruzioni prima che il Gran Premio di Francia tornasse in pianta stabile nel calendario a partire dal 1959 con le uniche eccezioni del 1968 e 1971. Le sedi però sono state innumerevoli: si è corso ad Albi, Rouen, Reims, Clermont Ferrand, Le Mans, Le Castellet, Nogaro e Magny Cours, praticamente ogni circuito francese ha avuto l’onore di ospitare il Motomondiale.

Dal 2000 però Le Mans è diventata la sede fissa del Gp Francia sul circuito Bugatti, solo in parte coincidente con il più lungo Circuit de la Sarthe, quello dove si disputa la leggendaria 24 Ore automobilistica. Di certo non era tra le gare preferite da Valentino Rossi, che a Le Mans ha vinto solo nel 2002, 2005 e 2008, oltre che nel 1997 in classe 125 al Paul Ricard di Le Castellet. Ben sei vittorie tra le varie classi sono state ottenute da Jorge Lorenzo, di cui cinque nella classe regina, mentre Marc Marquez vanta la vittoria in Moto2 del 2011 e quelle in MotoGp del 2014, del 2018 ed infine del 2019. Maverick Vinales si è imposto nel 2011 e nel 2013 nella cilindrata più piccola e poi ha vinto nel 2017. Ricordiamo con grande piacere la vittoria di Danilo Petrucci nel 2020, nell’anomala edizione autunnale. Gioie a ripetizione per Borgo Panigale negli ultimi anni: nel 2021 trionfò l’australiano Jack Miller, l’anno scorso invece la vittoria è andata ad Enea Bastianini. Adesso però è giunto il tempo di tornare all’attualità e di far parlare l’unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp delle qualifiche e della Sprint del Gran Premio di Francia 2023 sul circuito di Le Mans sta per cominciare…











© RIPRODUZIONE RISERVATA