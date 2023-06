Diretta MotoGp/ Qualifiche e sprint live e streaming video GP Italia 2023 Mugello (oggi 10 giugno)

DIRETTA MOTOGP: GIORNO DI QUALIFICHE AL MUGELLO!

La diretta MotoGp ci farà compagnia con un programma molto fitto oggi, sabato 10 giugno, che sarà il giorno delle qualifiche e poi della Sprint del Gran Premio d’Italia 2023 sul circuito del Mugello, il meraviglioso autodromo di proprietà della Ferrari sulle colline toscane nei pressi di Scarperia. Innanzitutto, dopo circa un mese di insolita sosta fra Le Mans e il Mugello potrebbe ancora essere opportuno ricordare che il sabato in questa stagione ha assunto ancora maggior significato con l’introduzione della Sprint, una gara breve che assegna un buon bottino di punti per la classifica iridata della MotoGp, da 12 al vincitore fino a un punto per il nono. Lo sa bene Francesco Bagnaia, campione del Mondo in carica e vincitore l’anno scorso al Mugello, che al sabato finora ha sempre fatto bene e grazie a ciò è in testa nonostante tre cadute su cinque nei Gran Premi della domenica, con Marco Bezzecchi che tuttavia lo insidia da vicinissimo.

DIRETTA MOTOGP/ Prove libere streaming video live: Bagnaia primo! GP Italia 2023 Mugello oggi 9 giugno

Presentiamo allora gli orari della diretta MotoGp di oggi, che saranno naturalmente quelli europei. Si comincerà alle ore 10.10 con la terza sessione di prove libere FP3, che sarà di fatto ciò che l’anno scorso era la FP4, sia perché durerà 30 minuti sia perché sarà immediatamente prima delle qualifiche, con le due sessioni Q1 alle ore 10.50 e Q2 alle ore 11.15, entrambe di 15 minuti e al termine delle quali avremo la griglia di partenza valida sia per la Sprint del sabato pomeriggio, sia per la gara di domenica. Ecco allora che si tornerà in pista con la diretta MotoGp alle ore 15.00 per la Sprint: negli ultimi anni al Mugello la Ducati ha sempre fatto benissimo (come vedremo meglio in seguito), la lotta si annuncia vibrante e naturalmente speriamo anche molto italiana…

Diretta MotoGp/ Bezzecchi trionfa e vince il Gp di Francia, tre Ducati sul podio!

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE QUALIFICHE E SPRINT

Le prove ufficiali e la Sprint in diretta video streaming MotoGp naturalmente saranno trasmesse in tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche la diretta streaming. Come gli appassionati di motociclismo sanno molto bene, anche quest’anno la diretta MotoGp e le altre classi sono trasmesse integralmente da Sky sul satellite e per il Gran Premio d’Italia 2023 al Mugello c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, le qualifiche e la Sprint della Motogp saranno visibili in diretta in chiaro su Tv8.

Diretta MotoGp/ Martín ha vinto la Sprint Race del Gp di Francia! Bagnaia terzo

La diretta MotoGp in streaming video sarà garantita agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go ma anche tramite Now TV, per seguire il racconto della squadra come sempre capeggiata da Guido Meda. Per quanto riguarda la tv in chiaro, si potrà seguire la diretta MotoGp della giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), come abbiamo già accennato, in tempo reale per tutti: il Gran Premio d’Italia sarà infatti visibile su Tv8 nella giornata di sabato con gli orari già indicati, con l’eccezione della FP3 che sarà esclusa. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP, GP ITALIA 2023: LA STORIA AL MUGELLO

In attesa di vivere la diretta MotoGp sul bellissimo ed impegnativo circuito del Mugello, facciamo una breve storia del Gran Premio d’Italia. La prima edizione risale addirittura al 1914; a partire dal 1922 il Gp italiano fu ribattezzato Gran Premio delle Nazioni, titolo che tenne fino al 1990. Quanto alla sede della gara, dal 1949 (cioè da quando esiste il Motomondiale) per decenni fu Monza a farla da padrone, nel 1969 ecco la prima edizione ospitata da Imola e negli anni successivi le due piste si alternarono fino al 1973, quando al primo giro della gara delle 250 a Monza morirono Renzo Pasolini e Jarno Saarinen. Nel 1976 fece la sua prima apparizione il Mugello e nel 1980 ecco Misano Adriatico. L’anno successivo riapparve Monza e l’alternanza fra le tante piste di cui l’Italia dispone andò avanti fino al 1993, quando Misano ospitò per l’ultima volta il Gran Premio d’Italia prima che dal 1994 il Mugello diventasse la sede fissa.

Il dominatore del Mugello è senza dubbio Valentino Rossi, che ci ha vinto ben nove volte: i trionfi del Dottore sono stati ottenuti nel 1997 in 125, nel 1999 in 250 e poi sette meravigliose vittorie consecutive in MotoGp dal 2002 al 2008. In anni più recenti ricordiamo la memorabile tripletta del 2017 con Andrea Migno vittorioso in Moto3, Mattia Pasini in Moto2 e Andrea Dovizioso in MotoGp, per di più in sella alla Ducati. Nel frattempo aveva trovato gloria al Mugello anche Jorge Lorenzo, che ha vinto per tre volte consecutive dal 2011 al 2013, ha infilato un’altra doppietta nel 2015 e 2016, infine si è imposto anche nel 2018 con la Ducati, dunque vanta sei vittorie nella classe regina. Ricordiamo con grande piacere la vittoria di Danilo Petrucci nel 2019, poi c’è stato lo stop per Covid nel 2020 e il successo di Fabio Quartararo nel 2021, che però verrà ricordato come l’anno della morte di Jason Dupasquier al Mugello, perché il giovanissimo pilota svizzero morì a causa di un incidente nel corso delle qualifiche della classe minore Moto3. Infine, come già accennato, l’anno scorso si impose Bagnaia su Ducati. Ma adesso è giunto il tempo di tornare all’attualità e di far parlare l’unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp delle qualifiche e della Sprint del Gran Premio d’Italia 2023 sul circuito del Mugello sta per cominciare…











© RIPRODUZIONE RISERVATA