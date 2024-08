DIRETTA MOTOGP STREAMING 2024, QUALIFICHE E SPRINT IN ARAGONA OGGI

Per tuffarci nella diretta MotoGp di oggi, sabato 31 agosto 2024, è fondamentale avere subito chiaro tutto quello che ci attenderà nelle prossime ore dal circuito del MotorLand Aragon di Alcaniz per il “redivivo” Gran Premio d’Aragona 2024, tornato in calendario dopo un anno di vuoto. Questo significa che sul circuito spagnolo sarà la prima volta della Sprint e di conseguenza anche delle qualifiche al mattino, perché nel 2022 c’era ancora il format vecchio. Adesso siamo invece abituati ai nuovi orari, che è comunque bene ribadire: alle ore 10.10 ecco i 30 minuti delle ultime prove libere, seguite dalle due sessioni delle qualifiche, il Q1 alle ore 10.50 e il Q2 alle ore 11.15. Infine, il pomeriggio sarà appunto caratterizzato dalla Sprint, con partenza della gara breve alle ore 15.00 e 11 giri da percorrere.

Diretta MotoGp/ Pre-qualifiche streaming tv, GP Aragona 2024: Marc Marquez domina! (venerdì 30 agosto)

Date subito le indicazioni temporali per seguire al meglio la diretta MotoGp, è chiaro che già le due sessioni disputate ieri abbiano avuto notevole rilevanza, proprio perché si tornava a girare su una pista che era assente nel 2023. Al mattino è stato un “festival” spagnolo nella FP1, con Marc Marquez al comando davanti ai connazionali Jorge Martin e Pedro Acosta, mentre aveva fatto scalpore il davvero anonimo ventunesimo posto di Francesco Bagnaia. Il momento dei primi verdetti tuttavia era al pomeriggio con le pre-qualifiche e allora dobbiamo ribadire che pure al pomeriggio Marquez è stato velocissimo, con Pecco però che ha raddrizzato la situazione e si è qualificato al Q2 con il sesto miglior tempo.

QUALIFICHE E SPRINT GP ARAGONA 2024 MOTOGP, COME SEGUIRE IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Già presentati gli orari per la diretta MotoGp, il sabato del Gran Premio d’Aragona 2024 sul MotorLand Aragon sarà naturalmente visibile su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare, con Guido Meda affiancato da inviati e opinionisti per animare la diretta MotoGp in tv. Al sabato qualifiche e Sprint saranno inoltre visibili anche in chiaro su Tv8 in tempo reale, di conseguenza la diretta MotoGp in streaming video sarà fruibile per tutti con i servizi della stessa Tv8, oltre che tramite Sky Go oppure Now Tv su abbonamento.

DIRETTA MOTOGP STREAMING, GP ARAGONA 2024: INIZIA OGGI UNA LUNGHISSIMA VOLATA

Ogni dettaglio potrebbe fare la differenza nella diretta MotoGp, soprattutto considerando che nella classifica del Mondiale Piloti ci sono al momento appena 5 punti a separare Francesco Bagnaia e Jorge Martin, con il duello per il vertice che potrebbe quindi portare ad avvicendamenti già oggi pomeriggio, specie se Martin dovesse confermare di avere nella Sprint il suo punto di forza – anche se poi nel Gran Premio potrebbe replicare Pecco, che ne ha vinti cinque degli ultimi sei. Di certo sta già cominciando quella che potremmo definire come una lunghissima volata, se si pensa che l’Aragona apre una serie di ben nove appuntamenti negli ultimi due mesi e mezzo della stagione.

Già settimana prossima saremo a Misano per una doppietta di fine estate, poi una settimana di pausa ci accompagnerà verso la prima tripletta, formata in maniera anomala dalla stessa Misano (che farà il bis per sostituire il Kazakistan) insieme ad Indonesia e Giappone, con le trasferte che assumeranno quindi a loro volta un’incidenza fondamentale, anche perché poi avremo l’altro tris Australia-Thailandia-Malesia prima della chiusura a Valencia. Insomma, si andrà dalla Spagna alla Spagna, ma nel mezzo succederà letteralmente di tutto: d’altronde non c’è bisogno di aspettare molto per emozionarsi, perché già adesso stiamo cedendo la parola alla diretta MotoGp delle qualifiche e della Sprint del Gran Premio d’Aragona 2024!