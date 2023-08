Diretta MotoGp/ Qualifiche sprint video live streaming: caccia alla pole position (Gp Austria 19 agosto 2023)

DIRETTA MOTOGP, QUALIFICHE E SPRINT GRAN PREMIO D’AUSTRIA 2023: COMINCIA LA CACCIA ALLA POLE POSITION

Nonostante una scivolata – senza conseguenze – che gli ha impedito di completare le simulazioni di long run, Brad Binder ha realizzato il miglior tempo nell’ultimo turno di prove libere del Gran Premio d’Austria, decima tappa della stagione 2023 di MotoGp. Il pilota sudafricano della KTM ha messo tutti in riga girando in 1’29”813 e diventa quindi un cliente molto scomodo per i pretendenti alla pole position. Alle sue spalle ci sono Marco Bezzecchi e Maverick Viñales, entrambi hanno grosse chance di centrare almeno la prima fila dello schieramento di partenza così come Francesco Bagnaia. Da segnalare la presenza in top 10 anche di Aleix Espargaró, Álex Márquez, Luca Marini, Fabio Quartararo, Johann Zarco e Jorge Martín. Ovviamente manca all’appello la Honda con Marc Márquez che non è andato oltre la dodicesima piazza, ancora più indietro Takaaki Nakagami (sedicesimo), Joan Mir (diciannovesimo) e Iker Lecuona (ventitreesimo). Non se la passano meglio Franco Morbidelli (quindicesimo) ed Enea Bastianini (diciassettesimo), per entrambi sarà difficilissimo superare la prima manche di qualifiche in programma tra pochi minuti al Red Bull Ring. {agg. di Stefano Belli}

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE QUALIFICHE E SPRINT

Le prove ufficiali e la Sprint in diretta video streaming MotoGp naturalmente saranno trasmesse in tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche la diretta streaming. Come gli appassionati di motociclismo sanno molto bene, anche quest’anno la diretta MotoGp e le altre classi sono trasmesse integralmente da Sky sul satellite e per il Gran Premio d’Austria 2023 al Red Bull Ring c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, le qualifiche e la Sprint della Motogp saranno visibili in diretta in chiaro su Tv8.

La diretta MotoGp in streaming video sarà garantita agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go ma anche tramite Now TV, per seguire il racconto della squadra come sempre capeggiata da Guido Meda. Per quanto riguarda la tv in chiaro, si potrà seguire la diretta MotoGp della giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), come abbiamo già accennato, in tempo reale per tutti: il Gran Premio d’Austria sarà infatti visibile su Tv8 nella giornata di sabato con gli orari già indicati, con l’eccezione della FP3 che sarà esclusa. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP, QUALIFICHE E SPRINT GRAN PREMIO D’AUSTRIA 2023: 1’29″8 PER BINDER NELLA FP3

Prove di long run per i piloti della MotoGp che si stanno preparando alle qualifiche del Gran Premio d’Austria in programma tra pochi minuti al Red Bull Ring dove la KTM vuole recitare un ruolo da protagonista, nella pista di casa. Non è un caso che attualmente il miglior tempo lo ha fatto registrare Brad Binder che ha girato in 1’29”813, alle spalle del sudafricano troviamo la Ducati-VR46 di Marco Bezzecchi e l’Aprilia di Maverick Viñales, quinta posizione per il campione del mondo in carica Francesco Bagnaia davanti alla Yamaha di Fabio Quartararo che nella giornata di ieri ha dato qualche timido segnale di ripresa. La Honda invece naviga sempre nelle retrovie con i piloti “ufficiali” Márquez e Mir che si trovano rispettivamente al diciassettesimo e diciottesimo posto, va un po’ meglio a Takaaki Nakagami che comunque non va oltre la quattordicesima piazza, Iker Lecuona è ultimo ma è giustificato dal fatto di guidare una moto che in realtà appartiene ad Álex Rins, costretto a dare nuovamente forfait perché non ha ancora recuperato dal brutto infortunio patito al Mugello. {agg. di Stefano Belli}

DIRETTA MOTOGP, QUALIFICHE E SPRINT GRAN PREMIO D’AUSTRIA 2023: IN PISTA PER LA FP3

Sarà un sabato mattina intenso al Red Bull Ring dove tra poco si disputeranno le qualifiche del Gran Premio d’Austria, precedute da un ultimo turno di prove libere che durerà mezz’ora e servirà ai piloti della classe regina per ottimizzare il set-up in vista della Sprint di oggi pomeriggio e soprattutto della gara di domani in programma alle ore 14. La lotta per la pole position dovrebbe riguardare Ducati, Aprilia e i padroni di casa della KTM la cui sede principale si trova a circa 250 km di distanza dal circuito che ospita la decima tappa della stagione 2023. Anche stavolta Honda e Yamaha resteranno a guardare, con buona pace di Fabio Quartararo e Marc Márquez. Il pilota di Cervera, a dire il vero, nella giornata di ieri era anche riuscito a trovare un giro buono per l’accesso diretto alla Q2, ma non è riuscito a chiuderlo per colpa di Pol Espargaró che non si è spostato e lo ha così ostacolato. Il portacolori del team GasGas ha ricevuto per questo motivo una penalità di tre posizioni da scontare sulla griglia di partenza. {agg. di Stefano Belli}

DIRETTA MOTOGP: PARLA GUIDOTTI

Mentre attendiamo che la diretta MotoGp entri nel vivo per un sabato che sarà come sempre ricchissimo anche al GP Austria 2023 al Red Bull Ring, mettiamo in primo piano le ambizioni della KTM padrona di casa da queste parti, che è la seconda forza della MotoGp alle spalle soltanto della Ducati. Il team manager della KTM è italiano, Francesco Guidotti: “A Mattighofen nel 2021 hanno capito che dovevano cambiar marcia, così hanno messo in atto un programma di cambiamento. Mi fa piacere che abbiano scelto me, ma questo cambiamento deriva da una decisione presa in alto. Ma il merito dei progressi non è solo mio, c’era un’azienda che aveva capito che era il momento di cambiare passo”, ha dichiarato in una intervista per La Gazzetta dello Sport.

Guidotti ha fatto anche il punto sul rendimento della KTM in questo ultimo anno e mezzo nella diretta Motogp: “È sempre difficile, in un team ufficiale l’obiettivo è sempre quello di vincere. E non è mai scontato. L’obiettivo è grande, però è una bella soddisfazione vedere la progressione che abbiamo fatto dal 2022”, pur con il rimpianto di avere mandato via Miguel Oliveira. Al suo posto è arrivato Jack Miller e Guidotti ha spiegato il perché: “Con quattro piloti di sola esperienza KTM eravamo entrati in un loop difficilmente gestibile. Serviva qualcuno con un’esperienza diversa che ci facesse capire le problematiche”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SIAMO A METÀ STAGIONE

La diretta MotoGp oggi, sabato 19 agosto, ci farà compagnia al mattino con le qualifiche e poi al pomeriggio con la Sprint del Gran Premio d’Austria 2023 sul circuito del Red Bull Ring, che sorge sulle colline della Stiria fra le località di Zeltweg e Spielberg. Qui si raggiungerà ala metà della stagione del Motomondiale, che infatti in questo 2023 avrà un calendario di appuntamenti fittissimo da settembre a novembre. Intanto però la superiorità della Ducati appare già piuttosto netta, così come è saldo il primo posto in classifica di Francesco Bagnaia, per di più davanti ad altri due piloti di Borgo Panigale, anche se due settimane fa è stata l’Aprilia a vincere, grazie ad Aleix Espargaro.

Il dominio di Borgo Panigale potrebbe proseguire anche in Austria, su una pista che tradizionalmente è stata spesso favorevole alla Ducati, come scopriremo meglio fra poco. Adesso però andiamo sul pratico e presentiamo gli orari della diretta MotoGp di oggi, che saranno naturalmente quelli europei senza alcun problema di fuso orario con il Red Bull Ring. Si comincerà alle ore 10.10 con la terza sessione di prove libere FP3, che sarà di fatto ciò che l’anno scorso era la FP4, sia perché durerà 30 minuti sia perché sarà immediatamente prima delle qualifiche, con le due sessioni Q1 alle ore 10.50 e Q2 alle ore 11.15, entrambe di 15 minuti e al termine delle quali avremo la griglia di partenza valida sia per la Sprint del sabato pomeriggio, sia per la gara di domenica. Ecco allora che si tornerà in pista con la diretta MotoGp alle ore 15.00 per la Sprint, che assegnerà i primi punti del weekend.

DIRETTA MOTOGP, GP AUSTRIA 2023: LA STORIA DELLA CORSA

In attesa di vivere questa grande giornata con la diretta MotoGp, facciamo (per quanto possibile) una breve storia del Gran Premio d’Austria, pur ricordando che in epoca Covid abbiamo avuto anche due Gp Stiria, che nel 2020 era stato vinto da Miguel Oliveira in sella alla KTM e nel 2021 da Jorge Martin per la Ducati Pramac. Il Motomondiale è tornato da sette stagioni in Austria, dopo un’assenza di ben 19 anni. La storia però è ben più antica: la prima edizione risale infatti al 1955, anche se per la prima volta nel calendario iridato bisognerà aspettare il 1971. Fino al 1991 il Gp Austria fu una presenza fissa nel Motomondiale, anche se nel 1980 fu annullato a causa della neve (a maggio). All’epoca si correva sul Salzburgring, circuito nei pressi di Salisburgo ricavato in una stretta vallata alpina. Negli anni Novanta tuttavia cominciarono i problemi per il Gran Premio d’Austria: una prima interruzione nel 1992, poi la gara tornò in calendario nel 1993 e 1994 ma di nuovo saltò nel Mondiale 1995.

Nel 1996 per la prima volta il Gp Austria si corse a Zeltweg, fino al 1997, poi l’Austria è sparita dal Motomondiale fino al 2016, quando il Red Bull Ring è tornato nel calendario iridato. Ricordiamo le sei vittorie di Giacomo Agostini grazie a tre doppiette 350-500 nel 1971, 1972 e 1974, mentre nelle uniche due edizioni degli anni Novanta sul circuito fra Zeltweg e Spielberg possiamo ricordare la vittoria di Ivan Goi nel 1996, allora più giovane vincitore di sempre in un Gp iridato e sul podio salì anche un altro talento italiano di un anno più “vecchio” di lui, un certo Valentino Rossi. Nel 2016 invece l’Italia festeggiò la vittoria di Andrea Iannone in sella alla Ducati e l’anno successivo ecco il successo di Andrea Dovizioso al termine di una memorabile battaglia con Marc Marquez. La Ducati è senz’altro la dominatrice del Gp Austria dal suo ritorno, perché in seguito sono arrivate pure la vittoria del 2018 di Jorge Lorenzo, nel 2019 il secondo successo di Dovizioso, che ha poi calato il tris nel 2020, una serie che nel Gran Premio “nazionale” austriaco è stata spezzata solamente dal successo della KTM di Brad Binder nel 2021 ma è ripresa l’anno scorso, quando fu Francesco Bagnaia a vincere. Adesso però è giunto il tempo di tornare all’attualità e di far parlare l’unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp delle qualifiche e della Sprint del Gran Premio d’Austria 2023 sul circuito del Red Bull Ring sta per cominciare…











