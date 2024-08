DIRETTA MOTOGP STREAMING: SABATO “BOLLENTE” AL RED BULL RING

Oggi, sabato 17 agosto 2024, le emozioni saranno assicurate con la diretta MotoGp: le qualifiche al mattino e la Sprint al pomeriggio per il Gran Premio d’Austria 2024, in programma sul circuito del Red Bull Ring, breve e molto veloce, sul quale potrebbero esserci pochi millesimi a fare la differenza, specie se parliamo per la lotta che al mattino vedrà in palio la pole position. Siamo reduci dal weekend dominato un paio di settimane fa da Enea Bastianini a Silverstone, mentre l’anno scorso era stato Francesco Bagnaia a prendersi tutto al Red Bull Ring, di conseguenza i segnali sono decisamente positivi per il team ufficiale della Ducati.

Diretta MotoGp/ Pre-qualifiche streaming video GP Austria 2024: Bagnaia al top! (venerdì 16 agosto)

D’altro canto bisogna dire che le pre-qualifiche di ieri hanno sorriso pure alla Ducati Pramac, sia con Jorge Martin sia con un Franco Morbidelli che sta finalmente tornando protagonista ad alti livelli, di conseguenza la diretta MotoGp si conferma aperta a molti possibili protagonisti, compreso Marc Marquez che sul nastro d’asfalto fra le località di Zeltweg e Spielberg aveva combattuto spesso per la vittoria proprio contro i piloti Ducati, in primis Andrea Dovizioso. La certezza è che sorpassi e divertimento sono garantiti e allora non potremo chiedere di meglio in questo caldo weekend subito dopo Ferragosto per divertirci al massimo con la diretta MotoGp…

DIRETTA MOTOGP/ Gara live streaming video: trionfa Bastianini! (GP Gran Bretagna 2024 Silverstone, 4 agosto)

QUALIFICHE E SPRINT GP AUSTRIA 2024 RED BULL RING MOTOGP, ORARI E COME SEGUIRE IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Tutto come al solito circa gli orari per seguire la diretta MotoGp del sabato per il Gran Premio d’Austria 2024, non è d’altronde una sorpresa pensando che il Red Bull Ring non è distante dal confine italiano. Si scenderà in pista alle ore 10.10 con i 30 minuti delle ultime prove libere, seguite dalle due sessioni delle qualifiche, il Q1 alle ore 10.50 e il Q2 alle ore 11.15. Infine, il pomeriggio sarà il momento della Sprint, con partenza della gara breve alle ore 15.00 e ben 14 giri da percorrere, perché il tracciato austriaco è decisamente breve e domani serviranno ben 28 giri per la gara “completa”.

Diretta MotoGp/ Sprint streaming video live: trionfa Bastianini! (Gp Gran Bretagna 3 agosto)

Anche le informazioni relative alla diretta MotoGp in tv non cambiano, perché il canale di riferimento è sempre Sky Sport MotoGp HD, numero 208 della piattaforma satellitare, con Guido Meda affiancato da inviati e opinionisti. Al sabato qualifiche e Sprint saranno visibili anche in chiaro su Tv8 in tempo reale, di conseguenza la diretta MotoGp in streaming sarà fruibile per tutti con i servizi della stessa Tv8, oltre che tramite Sky Go oppure Now Tv per gli abbonati.

DIRETTA MOTOGP STREAMING, GP AUSTRIA 2024: STORIA RECENTE E CRONACA

Presentando la diretta MotoGp dobbiamo in effetti notare che al Red Bull Ring la Ducati era fortissima anche in anni in cui poi il titolo mondiale finiva sempre alla Honda proprio per merito di Marc Marquez. Nel 2016, anno del ritorno in calendario dell’Austria, vinse Andrea Iannone, poi abbiamo avuto nelle stagioni seguenti tre vittorie di Andrea Dovizioso e una anche per Jorge Lorenzo, fra le poche soddisfazioni dell’esperienza dello spagnolo a Borgo Panigale. Pecco Bagnaia poi ha vinto da queste parti sia nel 2022 sia nel 2023, potrebbe essere di nuovo il favorito e il miglior tempo nelle pre-qualifiche di ieri ci fa naturalmente molto ben sperare.

Più in generale, la Ducati ha monopolizzato ieri le prime quattro posizioni e ha già sette uomini sicuri di disputare il Q2, anche se magari era lecito attendersi qualcosa in più da parte di Enea Bastianini, decimo dopo il weekend perfetto vissuto a Silverstone. In ogni caso, tutti gli uomini più attesi si sono già dimostrati competitivi e questo renderà ancora più emozionante il Gran Premio che apre la seconda metà della stagione, dopo che i primi dieci hanno lasciato praticamente alla pari Francesco Bagnaia e Jorge Martin. Difficile chiedere di meglio in avvicinamento alla diretta MotoGp delle qualifiche e della Sprint del Gran Premio d’Austria 2024 al Red Bull Ring…