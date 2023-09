Diretta MotoGp/ Qualifiche e sprint live streaming video GP Catalogna 2023 Barcellona (oggi 2 settembre)

La diretta MotoGp oggi, sabato 2 settembre, ci propone le qualifiche e poi al pomeriggio la Sprint del Gran Premio di Catalogna 2023 sul circuito del Montmelò, che sorge nei pressi di Barcellona. Qui si gareggiava di solito indicativamente all’inizio di giugno, diciamo dopo il Mugello, invece siamo passati all’inizio di settembre e appena prima di Misano (tanto per restare in ambito di corse italiane), anche perché la Spagna quest’anno avrà “solo” tre Gran Premi con l’uscita di scena dell’Aragona. Il GP Catalogna inoltre ci fa entrare finalmente nella seconda metà della stagione del Motomondiale 2023, essendo l’undicesimo evento su venti – significa ben dieci Gran Premi in tre mesi da qui alla fine di novembre.

Diretta MotoGp/ Prove libere streaming video, GP Cataloguna 2023: Fp2, Espargarò al top! (oggi 1 settembre)

Intanto però la superiorità della Ducati appare già piuttosto netta, così come è saldo il primo posto in classifica di Francesco Bagnaia, per di più davanti ad altri due piloti di Borgo Panigale quali Jorge Martin e Marco Bezzecchi, a maggior ragione dopo il dominio di due settimane fa in Austria, quando Pecco vinse sia la Sprint al sabato sia la gara della domenica. Adesso però presentiamo naturalmente gli orari della diretta MotoGp di oggi, che saranno senza alcun problema di fuso orario con il Montmelò. Si comincerà alle ore 10.10 con la terza sessione di prove libere FP3, che sarà di fatto ciò che l’anno scorso era la FP4, sia perché durerà 30 minuti sia perché sarà immediatamente prima delle qualifiche, con le due sessioni Q1 alle ore 10.50 e Q2 alle ore 11.15, entrambe di 15 minuti e al termine delle quali avremo la griglia di partenza valida sia per la Sprint del sabato pomeriggio, sia per la gara di domenica. Ecco allora che si tornerà in pista con la diretta MotoGp alle ore 15.00 per la Sprint, che assegnerà i primi punti del weekend.

Diretta MotoGp/ Bagnaia ha vinto il Gp d'Austria! Binder e Bezzecchi sul podio, 4^ Marini (20 agosto 2023)

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE QUALIFICHE E SPRINT

Le prove ufficiali e la Sprint in diretta video streaming MotoGp naturalmente saranno trasmesse in tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche la diretta streaming. Come gli appassionati di motociclismo sanno molto bene, anche quest’anno la diretta MotoGp e le altre classi sono trasmesse integralmente da Sky sul satellite e per il Gran Premio di Catalogna 2023 al Montmelò di Barcellona c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, le qualifiche e la Sprint della Motogp saranno visibili in diretta in chiaro su Tv8.

Diretta MotoGp/ Bagnaia vince la gara sprint davanti a Binder e Martín! (Gp Austria, 19 agosto 2023)

La diretta MotoGp in streaming video sarà garantita agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go ma anche tramite Now TV, per seguire il racconto della squadra come sempre capeggiata da Guido Meda. Per quanto riguarda la tv in chiaro, si potrà seguire la diretta MotoGp della giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), come abbiamo già accennato, in tempo reale per tutti: il Gran Premio di Catalogna sarà infatti visibile su Tv8 nella giornata di sabato con gli orari già indicati, con l’eccezione della FP3 che sarà esclusa. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP, GP CATALOGNA 2023: LA STORIA

Prima però di buttarci sull’attualità della diretta MotoGp, ripercorriamo brevemente la storia di questo Gran Premio: il circuito del Montmelò fu inaugurato nel 1991, anno in cui tuttavia ospitò soltanto la Formula 1. Passerà comunque un solo anno per vedere anche il Motomondiale di scena a Barcellona: dal 1992, infatti, nemmeno le due ruote hanno mai più saltato l’appuntamento con il Circuit de Catalunya, solo con un cambio di denominazione. Dal 1992 fino al 1995 si parlò infatti di Gran Premio d’Europa, mentre dal 1996 ecco il GP Catalogna. Curiosamente, invece Barcellona non è mai stata sede del Gran Premio di Spagna motociclistico. Il dominatore del Montmelò è senza dubbio Valentino Rossi, che ci ha vinto ben dieci volte fra tutte le classi. Nel 1997 in 125, nel 1998 e 1999 in 250, poi in MotoGp doppietta 2001-2002, tre volte consecutive dal 2004 al 2006, il leggendario successo del 2009 con l’incredibile sorpasso all’ultima curva ai danni di Jorge Lorenzo, infine la vittoria del 2016.

In MotoGp a Barcellona ci sono state cinque vittorie di Jorge Lorenzo (2010, 2012, 2013, 2015 e 2018), mentre Marc Marquez nella classe regina qui ha vinto “solo” due volte, nel 2014 e nel 2019, tre in totale compreso il successo del 2010 in 125. Ricordiamo il successo di Andrea Dovizioso in sella alla sua Ducati nel 2017, mentre nel 2020 e anche l’anno scorso in Catalogna vinse Fabio Quartararo, che l’anno scorso a giugno sembrava in fuga e invece poi subì la rimonta di Francesco Bagnaia, che però qui non ha mai vinto – ci è riuscito invece Miguel Oliveira con la KTM nel 2021. Tuttavia adesso è giunto il tempo di tornare all’attualità e di far parlare l’unico giudice, cioè la pista. Mettiamoci comodi: la diretta MotoGp delle qualifiche e della Sprint del Gran Premio di Catalogna 2023 sul circuito del Montmelò a Barcellona sta per cominciare…











