Diretta MotoGp/ Qualifiche e Sprint live streaming video GP Catalogna 2024 Barcellona, oggi sabato 25 maggio

DIRETTA MOTOGP: UN ALTRO SABATO DI LUSSO NELLA “CASA” DI TANTI

La Catalogna è una delle zone a più alta concentrazione di passione per il motociclismo al mondo, potremmo dire che stia alla Spagna come la Romagna sta all’Italia: in questo palcoscenico che per molti è davvero di casa, oggi sabato 25 maggio 2024 ci attende la diretta MotoGp delle qualifiche e poi della Sprint dal circuito di Montmelò, località nei pressi del capoluogo Barcellona ormai celeberrima per gli appassionati praticamente di tutte le categorie degli sport motoristici, sede naturalmente del Gran Premio di Catalogna 2024, anche perché da queste parti l’identità locale non è certo un dettaglio trascurabile.

Uno dei più padroni di casa, se l’espressione ci è consentita, è Aleix Espargaro, che in sella alla sua Aprilia è stato il più veloce nelle pre-qualifiche del venerdì pomeriggio e sogna davvero in grande, dal momento che al Montmelò l’anno scorso firmò addirittura una doppietta Sprint-Gran Premio, che possiamo considerare il punto più alto della sua carriera. Naturalmente un exploit del genere è difficile da compiere e ancora più difficile da ripetere, ma Aleix Espargaro sarà un nome da mettere in copertina insieme a quelli più “tradizionali” per la diretta MotoGp, da Francesco Bagnaia a Jorge Martin e Marc Marquez, che dei centauri catalani è evidentemente il rappresentante in assoluto più illustre.

DIRETTA QUALIFICHE E SPRINT GP CATALOGNA 2024 MOTOGP, ORARI E COME SEGUIRE IN STREAMING VIDEO E TV

La Catalogna è quindi uno dei luoghi più appassionati al mondo per la MotoGp e il pubblico sarà caldissimo, però ovviamente per tifosi e appassionati italiani il principale punto di riferimento per seguire tutto il programma del sabato di Barcellona Montmelò resta la diretta tv della MotoGp su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare, oppure la diretta streaming video MotoGp con i servizi di Sky Go oppure Now Tv. Tuttavia il sabato è forse il giorno più bello per tutti gli appassionati, grazie alle immagini in tempo reale anche in chiaro al tasto 8 del telecomando, grazie come sempre a Tv8 per qualifiche e Sprint.

Sappiamo quindi dove e come collegarci per vivere la diretta MotoGp, ma quando dovremo farlo? La risposta è semplice, anche perché gli orari saranno quelli classici degli appuntamenti europei, senza problemi di fuso orario tra l’Italia e Barcellona: il sabato del GP Catalogna 2024 avrà inizio con l’ultima mezz’ora di prove libere alle ore 10.10, seguite quasi senza soluzione di continuità dalle due manche delle qualifiche, con il Q1 alle ore 10.50 e il Q2 alle ore 11.15. Infine, l’appuntamento sarà alle ore 15.00 con gli 11 giri del Circuit de Catalunya per la Sprint, la gara con durata e punteggio dimezzato rispetto al Gran Premio della domenica.

DIRETTA MOTOGP, GP CATALOGNA 2024: COME SI ARRIVA AL SABATO DI BARCELLONA?

Abbiamo parlato di Aleix Espargaro, spinto dal trionfo dell’anno scorso e anche dai risultati di ieri, ma naturalmente ci sono molti altri nomi assai attesi per la diretta MotoGp. L’altro idolo di casa, lo abbiamo già accennato, è evidentemente Marc Marquez, che tuttavia non è riuscito ieri a qualificarsi immediatamente per il Q2 e di conseguenza dovrà passare attraverso le insidie del Q1, con tutte le incognite del caso, anche se ovviamente sulla carta è il più forte fra chi dovrà disputare il primo turno delle qualifiche. Il venerdì pomeriggio ha fornito anche altri spunti intriganti, come la presenza di tre Ktm nelle prime cinque posizioni, dunque la Casa austriaca a Barcellona potrebbe fare davvero sul serio.

Francesco Bagnaia invece si gode una posizione migliore rispetto a quella di Jorge Martin e non capita spesso, dal momento che in genere la velocità sul giro secco e la capacità di essere al top fin dal venerdì sono due punti di forza dello spagnolo, mentre Pecco è maestro nel crescere alla distanza. Bagnaia allora deve approfittare di un weekend che sembra mettersi bene fin dal venerdì per recuperare terreno in una classifica che attualmente sorride al suo grande rivale. Insomma, gli elementi d’interesse sono davvero parecchi, chiediamo le risposte alla diretta MotoGp delle qualifiche e della Sprint del Gran Premio di Catalogna 2024 sul circuito del Montmelò di Barcellona.











