Diretta MotoGp/ Qualifiche e Sprint live streaming video GP Francia 2024 Le Mans, oggi sabato 11 maggio

DIRETTA MOTOGP: A LE MANS ECCO IL GIORNO DI QUALIFICHE E SPRINT!

Il programma sarà come sempre fittissimo anche oggi, sabato 11 maggio 2024, per la diretta MotoGp dal circuito di Le Mans, località mitica per tutti gli sport motoristici, che siano a due oppure quattro ruote, sede delle qualifiche e poi della Sprint del Gran Premio di Francia 2024, dove ci aspettiamo risposte dopo i verdetti di un paio di settimane fa in Spagna, che in un certo senso ci hanno ulteriormente confuso le idee, dal momento che il sabato sembrava aver lanciato la fuga di Jorge Martin mentre la domenica ha visto la riscossa di Francesco Bagnaia, che in questo weekend punta a sfatare il tabù di un rapporto piuttosto tormentato tra Pecco e la pista di Le Mans nelle precedenti edizioni.

Il cammino è lunghissimo, a maggior ragione con 37 punti in palio ad ogni Gran Premio tra il sabato e la domenica, ma certamente ci attendiamo risposte per Bagnaia, che negli ultimi due anni si è sempre ritirato alla domenica in Francia. Certo, potremmo anche vederla in positivo, ricordando che ai ritiri di Le Mans hanno sempre fatto seguito i titoli iridati alla fine della stagione, ma stavolta sarebbe bene invertire la tendenza, se possibile già nella Sprint del sabato, che sta diventando sempre più un punto di forza per Jorge Martin, che proprio nella gara breve potrebbe costruire il proprio assalto al sogno iridato sfiorato nella scorsa stagione. Con queste premesse ci aspettiamo una diretta MotoGp davvero stuzzicante nelle prossime ore, ma naturalmente non solamente per merito di Francesco Bagnaia e Jorge Martin…

DIRETTA QUALIFICHE E SPRINT GP FRANCIA 2024 MOTOGP IN STREAMING VIDEO E TV, ORARI E COME SEGUIRE

C’è tantissimo da seguire al sabato tra mattina e pomeriggio, anche se le modalità sono quelle ben note e pure gli orari non ci riserveranno sorprese, perché nel cuore dell’Europa sono quelli più abituali. Gli appuntamenti con la diretta tv della MotoGp saranno naturalmente su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare che garantisce anche la diretta streaming video MotoGp con i servizi di Sky Go oppure Now Tv, ma sappiamo bene che gli appuntamenti essenziali del sabato sono visibili anche in chiaro al tasto 8 del telecomando, grazie a Tv8.

Sappiamo quindi dove sintonizzarci se non abbiamo la fortuna di essere presenti in loco a Le Mans, ma quali saranno gli orari di sabato 11 maggio per la diretta MotoGp? Il sabato del GP Francia 2024 avrà inizio con l’ultima mezz’ora di prove libere alle ore 10.10, per poi vivere tutte di un fiato le due manche delle qualifiche, con il Q1 alle ore 10.50 e il Q2 alle ore 11.15. Infine, l’appuntamento sarà alle ore 15.00 con la Sprint, la gara con durata e punteggio dimezzato rispetto a quella principale della domenica.

DIRETTA MOTOGP, GP FRANCIA 2024: CHI SCENDE E CHI SALE

Per il momento, la diretta MotoGp potrebbe evidenziare Enea Bastianini e Marc Marquez come i due nomi maggiormente in difficoltà a Le Mans, perché sono i due big che non sono riusciti a qualificarsi immediatamente per il Q2 e che quindi hanno faticato più degli altri nelle cosiddette pre-qualifiche del venerdì pomeriggio. Più in generale, la vittoria di due settimane fa a Jerez de la Frontera ha sancito una fortissima risalita da parte di Francesco Bagnaia, che ha reagito a un momento di evidente difficoltà come solamente i campioni sanno fare – e Pecco ha onorato alla grande lo status di bi-campione del Mondo in carica della MotoGp, la classe regina del Motomondiale.

Adesso potrebbe essere Jorge Martin a trovarsi in una situazione simile, perché nel sabato di Jerez sembrava già re e invece alla domenica è finito nella polvere. Naturalmente di per sé non è un dramma, sia perché lo spagnolo è comunque primo in classifica, sia perché il cammino è ancora lunghissimo: la risposta nel suo caso dovrà arrivare soprattutto domani, perché sappiamo benissimo come Martin abbia un feeling speciale con le Sprint. Per il resto, chi è in crescita fissa costante risponde al nome di Pedro Acosta, che ha sempre più l’intenzione di bruciare le tappe: gli elementi da tenere in considerazione sono parecchi, chiediamo qualche risposta alla diretta MotoGp delle qualifiche e della Sprint del Gran Premio di Francia 2024 sul circuito di Le Mans.

