DIRETTA MOTOGP/ Qualifiche video streaming live: Bagnaia in pole position! (Gp Germania, 17 giugno 2023)

DIRETTA MOTOGP, QUALIFICHE GRAN PREMIO DI GERMANIA 2023: BAGNAIA SI PRENDE LA POLE POSITION

Francesco Bagnaia si prende nuovamente la pole position nelle qualifiche del Gran Premio di Germania, settimo appuntamento della stagione 2023 di MotoGp. Grazie alla pista ormai completamente asciutta, il campione del mondo in carica della classe regina mette tutti d’accordo con il tempo di 1’21”409. A fargli compagnia in prima fila ci saranno Luca Marini e il suo ex-compagno di box Jack Miller che da quest’anno è passato alla KTM. Johann Zarco apre la seconda fila, il francese della Ducati-Pramac è caduto mentre si stava migliorando, sarebbe stato un cliente scomodo per Pecco così Jorge Martín e Marco Bezzecchi che si sono visti cancellare i loro tempi a causa delle numerose cadute che hanno caratterizzato questa Q2. Marc Márquez come al solito si è preso dei rischi enormi finendo un paio di volte a terra, lo spagnolo si deve accontentare della terza fila e al suo fianco troverà suo fratello Álex e Brad Binder. Sfortunatissimi Enea Bastianini e Fabio Quartararo che avevano dimostrato di andare molto forte ma che si ritrovano fuori dalla top 10 per colpa della bandiere gialle che hanno costretto loro ad alzare il piede. {agg. di Stefano Belli}

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE QUALIFICHE E SPRINT

Le prove ufficiali e la Sprint in diretta video streaming MotoGp naturalmente saranno trasmesse in tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche la diretta streaming. Come gli appassionati di motociclismo sanno molto bene, anche quest’anno la diretta MotoGp e le altre classi sono trasmesse integralmente da Sky sul satellite e per il Gran Premio di Germania 2023 al Sachsenring c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, le qualifiche e la Sprint della Motogp saranno visibili in diretta in chiaro su Tv8.

La diretta MotoGp in streaming video sarà garantita agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go ma anche tramite Now TV, per seguire il racconto della squadra come sempre capeggiata da Guido Meda. Per quanto riguarda la tv in chiaro, si potrà seguire la diretta MotoGp della giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), come abbiamo già accennato, in tempo reale per tutti: il Gran Premio di Germania sarà infatti visibile su Tv8 nella giornata di sabato con gli orari già indicati, con l’eccezione della FP3 che sarà esclusa. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP, QUALIFICHE GRAN PREMIO DI GERMANIA 2023: MÁRQUEZ E BINDER IN Q2

Con la pista del Sachsenring che si asciuga in fretta, negli ultimi minuti della prima manche di qualifiche del Gran Premio di Germania i piloti più coraggiosi della MotoGp montano la gomma slick abbassando notevolmente i loro tempi. Il più scaltro a sfruttare la situazione è Brad Binder che stampa un 1’24”655 che gli consente di entrare comodamente in Q2 assieme a Marc Márquez. Lo spagnolo della Honda, che pure era scivolato con le rain, decide comunque di rischiare con gli pneumatici da asciutto, la scommessa paga e il nativo di Cervera potrà quindi puntare alla pole position nel circuito che più preferisce. Gli altri non se la sono sentita di fare lo switch e sono rimasti esclusi a partire da Maverick Viñales che ancora una volta dovrà rimontare dalle retrovie. Stesso discorso per Fabio Di Giannantonio, Augusto Fernández, Miguel Oliveira, Franco Morbidelli, Takaaki Nakagami, Raúl Fernández e Jonas Folger che dovranno aspettare le ore 15 – quando comincerà la Sprint Race – per tornare in azione. {agg. di Stefano Belli}

DIRETTA MOTOGP, QUALIFICHE GRAN PREMIO DI GERMANIA 2023: I FRATELLI MÁRQUEZ SVETTANO IN FP3

L’ultima sessione di prove libere del Gran Premio di Germania premia i fratelli Márquez con Marc che realizza il miglior tempo in 1’29”269 su pista umida e le gomme da bagnato, in seconda posizione troviamo suo fratello Álex Márquez che precede la Ducati-Pramac di Johann Zarco. Il primo degli italiani, Marco Bezzecchi è quarto davanti alla KTM di Jack Miller. Ottavo posto per il campione del mondo in carica della MotoGp, Francesco Bagnaia, che in questa FP3 non ha voluto prendersi nessun rischio considerando lo scarso grip che offre in questo momento la pista del Sachsenring a causa delle temperature più autunnali che estive. Da segnalare la presenza in top 10 di Aleix Esapragaró, Augusto Fernández, Franco Morbidelli e Jorge Martín. Nelle retrovie Luca Marini, Fabio Quartararo ed Enea Bastianini, come al solito Jonas Folger chiude la graduatoria. Mancano all’appello Joan Mir e Álex Rins che si sono infortunati al Mugello. Qualche minuto di pausa e poi cominceremo a fare sul serio con la prima manche di qualifiche. {agg. di Stefano Belli}

DIRETTA MOTOGP, FP3 GRAN PREMIO DI GERMANIA 2023: MILLER SI ESALTA SULLA PISTA UMIDA

Al Sachsenring è in corso la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Germania, settima tappa della stagione 2023 di MotoGp. La pioggia caduta fino a poco fa ha bagnato la pista obbligando i piloti della classe regina a girare con le gomme Michelin da bagnato – a differenza della Formula 1 qui non vengono utilizzate le intermedie. Vedremo se l’asfalto riuscirà ad asciugarsi in tempo per l’inizio delle qualifiche che assegneranno la pole position. Di conseguenza i tempi fatti registrare sono molto ali con Jack Miller che si esalta sempre in queste condizioni e al momento risulta il più veloce in pista. Da segnalare un piccolo malinteso tra Marco Bezzecchi e Marc Márquez con il portacolori della Ducati-VR46 che tampona la Honda del campione di Cervera (questa volta completamente incolpevole), fortunatamente entrambi rimangono in piedi e proseguono con lo spagnolo che giustamente manda a quel paese il collega per l’errore di distrazione. Il cielo si sta aprendo e si intravede qualche spiraglio di sole, le previsioni meteo per la giornata odierna danno basse probabilità di nuove precipitazioni. {agg. di Stefano Belli}

DIRETTA MOTOGP, QUALIFICHE E SPRINT GRAN PREMIO DI GERMANIA 2023: IN PISTA PER LA FP3

Qualcuno fermi Marc Márquez prima che sia troppo tardi. Quanto accaduto ieri durante il secondo turno di prove libere del Gran Premio di Germania è la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Johann Zarco ha rischiato di farsi molto male, è un miracolo che il centauro francese se la sia cavata con qualche contusione. Le immagini in diretta dell’incidente sono state davvero impressionanti, se solo la Honda avesse colpito la gamba o – ancora peggio – qualche zona vitale a quest’ora staremmo tutti piangendo. Non ci stancheremo mai di ripetere che Márquez è uno dei campioni più forti e vincenti della sua generazione. Ma in questo periodo storico della MotoGp, dove le case giapponesi non riescono a contrastare lo strapotere della Ducati (Yamaha arranca, Suzuki si è ritirata lo scorso anno, Kawasaki da tempo ha puntato sulla Superbike ma anche lì ora le prende da Borgo Panigale), il nativo di Cervera deve assolutamente darsi una calmata e rendersi conto di essere diventato un pericolo pubblico per se stesso e per gli altri. Non siamo più nel 2019 quando poteva fare quello che voleva. Ogni volta che succede qualcosa c’è sempre lui di mezzo. E a furia di cadere non fa altro che rendere la vita più facile a Francesco Bagnaia, che avrebbe bisogno di una nemesi per legittimare ancora di più i suoi successi. {agg. di Stefano Belli}

DIRETTA MOTOGP: QUALIFICHE, DOMINIO DI BAGNAIA?

La diretta MotoGp oggi, sabato 17 giugno, ci farà compagnia con le grandi emozioni prima delle qualifiche e poi della Sprint del Gran Premio di Germania 2023 sul circuito del Sachsenring, sulle colline della Sassonia nella ex Germania Est. Dopo il Mugello che ci ha regalato il dominio assoluto di Francesco Bagnaia e della Ducati con pole position, Sprint e Gran Premio vinti, prosegue la tripletta di gare consecutive che culminerà settimana prossima con Assen e nel frattempo ci porta al Sachsenring, praticamente feudo personale di Marc Marquez, come vedremo meglio in seguito. Sappiamo però delle difficoltà recenti del pilota della Honda, sotto i riflettori per la diretta MotoGp c’è Pecco e più in generale la Ducati e allora staremo a vedere se Borgo Panigale sarà capace di vincere anche in Germania.

Presentiamo allora gli orari della diretta MotoGp di oggi, che saranno naturalmente quelli europei senza alcun problema di fuso orario con il Sachsenring. Si comincerà alle ore 10.10 con la terza sessione di prove libere FP3, che sarà di fatto ciò che l’anno scorso era la FP4, sia perché durerà 30 minuti sia perché sarà immediatamente prima delle qualifiche, con le due sessioni Q1 alle ore 10.50 e Q2 alle ore 11.15, entrambe di 15 minuti e al termine delle quali avremo la griglia di partenza valida sia per la Sprint del sabato pomeriggio, sia per la gara di domenica. Ecco allora che si tornerà in pista con la diretta MotoGp alle ore 15.00 per la Sprint: Bagnaia ha un feeling speciale con queste gare brevi, sarà così anche oggi?

DIRETTA MOTOGP, GP GERMANIA 2023 SACHSENRING: LA STORIA DELLA CORSA

In attesa di vivere questa grande giornata con la diretta MotoGp, facciamo una breve storia del Gran Premio di Germania, uno dei più classici del Motomondiale. La gara è nata nel 1925, molto prima del Motomondiale: già prima della Seconda Guerra Mondiale il Gp tedesco divenne una delle gare più famose e ambite del motociclismo pionieristico. Alcune edizioni si disputarono proprio al Sachsenring che si alternava con altri tracciati in tutta la Germania, in particolare il Nurburgring. Finita la guerra, nel 1949 nacque il Mondiale: la Germania sconfitta dovette aspettare il 1952 per entrare nel calendario iridato, da allora però non è mai più saltata nemmeno un’edizione, almeno fino al 2020 con la cancellazione dovuta al Covid e parlando di Germania Ovest. Per alcuni anni, dal 1961 al 1972, ci fu anche il Gran Premio della Germania Est, che fu ospitato proprio al Sachsenring, che a seguito della divisione della Germania si ritrovò oltre la Cortina di ferro, ma poi fu abbandonato sia per la pericolosità del primo tracciato sassone sia per motivi politici, dal momento che i dirigenti della Ddr ponevano molti vincoli a un tipico sport “occidentale”.

Rimase così solo la gara della Germania Ovest, maggior ragione dopo la riunificazione tedesca. L’alternanza fra Hockenheim e Nurburgring continuò fino al 1997, poi riecco il Sachsenring. Grandi lavori di ristrutturazione e la volontà di dare la massima ribalta a una località dell’ex Germania Orientale hanno portato la corsa da queste parti a partire dal 1998, quindi questa in Sassonia è una tappa ormai classica. Spulciando l’albo d’oro, notiamo le sei vittorie di Valentino Rossi, di cui la prima nel 1997 in 125 ancora al Nurburgring, poi un successo in 250 e quattro in MotoGp al Sachsenring, ma l’ultima nel 2009 su una pista che il Dottore non ha mai amato troppo. La “dittatura” instaurata da Marc Marquez al Sachsenring è invece qualcosa di imbattibile, stile Nadal al Roland Garros. Vittoria nel 2010 in 125, nel 2011 e 2012 in Moto2, nel 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 e 2019 in MotoGp, per il numero 93 sono la bellezza di dieci vittorie consecutive, diventate undici nel 2021 dopo lo stop per Covid. L’ultimo successo fu ancora più prezioso perché il Marquez 2021 non era già più il dominatore, ma al Sachsenring è un’altra storia, l’anno scorso Fabio Quartararo ha trionfato ma la serie tecnicamente nonni è spezzata, perché il numero 93 era assente. Adesso però è giunto il tempo di tornare all’attualità e di far parlare l’unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp delle qualifiche e della Sprint del Gran Premio di Germania 2023 sul circuito del Sachsenring sta per cominciare…











