Diretta MotoGp/ Qualifiche e Sprint streaming video live: Fp2, si comincia! GP Germania 2024, oggi 6 luglio

Pronta a ripartire la diretta MotoGp con le Fp2 del Gran Premio di Germania 2024, sul circuito del Sachsenring. Mattinata molto intensa visto che alle 10.50, dopo il rodaggio dei piloti per la seconda sessione di libere, inizieranno le qualifiche che stabiliranno la griglia di partenza del Gran Premio di domani. Da non dimenticare poi l’appuntamento delle ore 15 con la Sprint Race che assegnerà punti preziosi per la classifica del mondiale: dopo il trionfo di Assen in Olanda Pecco Bagnaia punta Martin, distante solo 10 punti in testa alla classifica piloti. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA MOTOGP STREAMING: FOCUS SU MARC MARQUEZ

Naturalmente le attenzioni sono tutte rivolte alle condizioni di Marc Marquez in vista della diretta MotoGp per l’intenso sabato del Gran Premio di Germania 2024 al Sachsenring. Ieri infatti, durante le pre-qualifiche, Marc Marquez è stato protagonista di una brutta caduta con high-side alla curva 11, poi è riuscito a tornare in pista per un tentativo lanciato ma poi si è dovuto arrendere. La sua sessione è finita lì (tredicesimo nella classifica finale) e il numero 93 è andato al Centro Medico per farsi visitare.

Il medico della MotoGP, Angel Charte, ha parlato dopo gli esami ai quali il pilota si è sottoposto: “Dopo la caduta, Marquez è tornato inizialmente a girare senza problemi. Successivamente ha iniziato a lamentare un forte dolore nella zona dorsale destra. È stato costretto a fermarsi e al Centro Medico abbiamo effettuato dei controlli, ma nelle cinque radiografie eseguite non abbiamo evidenziato alcuna frattura. Ha solo delle forti contusioni, domattina (oggi, ndR) valuteremo come sta”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

QUALIFICHE E SPRINT GP GERMANIA 2024 SACHSENRING MOTOGP, ORARI E COME SEGUIRE IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Poco da segnalare per quanto riguarda gli orari della diretta MotoGp, nel senso che naturalmente per il Gran Premio di Germania 2024 al Sachsenring gli appuntamenti sono quelli classici europei, cominciando da un mattino meraviglioso, che si aprirà alle ore 10.10 con i 30 minuti delle ultime prove libere, seguite dalle due sessioni delle qualifiche, il Q1 alle ore 10.50 e il Q2 alle ore 11.15. Infine, il pomeriggio sarà il momento della Sprint, con partenza della gara breve alle ore 15.00 e ben 15 giri da percorrere, perché il tracciato sassone è corto (domani saranno ben 30 giri).

Immaginando che non siamo molti gli appassionati italiani presenti in loco, naturalmente ecco che la diretta tv della MotoGp è garantita come sempre su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare, con la voce di Guido Meda e di tutto il resto della squadra Sky del motociclismo. Al sabato però qualifiche e Sprint in tempo reale saranno visibili anche in chiaro su Tv8, di conseguenza la diretta streaming video MotoGp sarà fruibile per tutti con i servizi della stessa Tv8, oltre che tramite Sky Go oppure Now Tv per gli abbonati.

UN GRANDE SABATO AL SACHSENRING

Non c’è più da scavalcare la Cortina di ferro, perché quei tempi sono ormai abbastanza lontani, ma i brividi comunque non mancheranno oggi, sabato 6 luglio 2024, con la diretta MotoGp prima delle qualifiche e poi anche della Sprint in vista del Gran Premio di Germania 2024, che si disputerà sul circuito del Sachsenring, che sorge sulle colline della Sassonia, in quella che era un tempo appunto la Germania Est. La storia ha il suo perché: per alcuni anni qui si corse il GP della allora DDR, poi ne uscì perché i vertici del partito unico decisero che era uno sport troppo “occidentale”, ma dopo la riunificazione si decise di tornare qui proprio per valorizzare questa zona. Potremmo immaginare un duello tra spie, con Pecco Bagnaia e Jorge Martin simbolicamente a capo delle due fazioni nemiche.

In fondo, di intrighi ce ne sarebbero davvero parecchi, se si pensa alle vicende che hanno portato infine Marc Marquez al fianco di Pecco Bagnaia nel team interno Ducati per la stagione 2025, quando invece Jorge Martin lascerà Borgo Panigale in direzione dell’Aprilia. Trame e colpi di scena che per un certo periodo hanno anche distolto l’attenzione dalla diretta MotoGp sulle piste, anche a causa del “buco” creato dallo spostamento del GP Kazakistan (ex Unione Sovietica all’esordio, per restare in tema), ma adesso tutto è stato chiarito e quindi la sfida può svolgersi per intero in pista, dove vince chi va più forte. Tutto alla luce del sole, più western che James Bond, ma la certezza è che ci si diverte sempre con la diretta streaming MotoGp…

DIRETTA MOTOGP STREAMING, GP GERMANIA 2024: UN DUELLO, OPPURE NO?

Se non ci siamo fatti troppo prendere la mano dalla trama da film, che sia western oppure di spionaggio, si potrebbe continuare ad utilizzare questa immagine per capire se la diretta streaming MotoGp sarà ormai solo un duello fra Martin e Bagnaia oppure se si potrà inserire qualcun altro, che potrebbe magari essere anche Enea Bastianini ma logicamente dovrebbe essere soprattutto Marc Marquez, che però ha iniziato malissimo il weekend sul suo pur amatissimo Sachsenring, perché ieri lo spagnolo numero 93 è caduto e non è riuscito ad entrare nella top 10 della classifica delle pre-qualifiche e di conseguenza dovrà passare stamattina dal Q1.

Sempre basandoci su quanto visto ieri, la migliore impressione sarebbe quella messa in mostra da Martin, però è anche vero che Bagnaia quando ha avuto il bisogno di mettere a segno il tempo utile per non avere problemi, ci è riuscito a sua volta con la massima serenità. Insomma, questi due sono davvero forti e se qualcun altro volesse inserirsi nel duello dovrà fare un bel salto di qualità. In fondo, appena una settimana fa ad Assen ci fu una doppia vittoria per Pecco Bagnaia, ma sempre con Martion alle sue spalle: le basi per un grande spettacolo ci sono tutte, allora adesso dobbiamo dare spazio alla diretta MotoGp delle qualifiche e della Sprint del Gran Premio di Germania 2024 al Sachsenring…











