DIRETTA MOTOGP STREAMING: A SILVERSTONE QUALIFICHE E SPRINT OGGI

Oggi, sabato 3 agosto 2024, si assegnano i primi punti dopo la pausa estiva con la diretta MotoGp, come al solito con le qualifiche al mattino e poi la Sprint del Gran Premio di Gran Bretagna 2024, format ormai classico da un anno e mezzo a questa parte, che ovviamente si ripeterà anche sul circuito di Sachsenring. Ad inizio luglio avevamo lasciato Jorge Martin vincitore della Sprint del sabato e Pecco Bagnaia trionfatore del Gran Premio alla domenica, confermando quindi pure al Sachsenring i punti di forza dei due centauri della Ducati che sono i grandi favoriti per contendersi il titolo mondiale.

Ieri invece le due sessioni di prove del venerdì ci hanno dato le prime indicazioni sui possibili rapporti di forza per la diretta MotoGp sulla pista di Silverstone. Al mattino era stata una sinfonia spagnola, con Jorge Martin al comando davanti a Maverick Vinales ed Aleix Espargaro, mentre il turno delle pre-qualifiche del pomeriggio, naturalmente il più significativo del venerdì, ha confermato Martin come leader davanti ad Espargaro, ma ha mostrato pure la crescita della Ducati ufficiale, con Francesco Bagnaia terzo davanti ad Enea Bastianini. Da notare anche il decimo posto di Marc Marquez, che aveva dunque conquistato per un soffio il posto in Q2. Cosa ci dirà invece oggi la diretta MotoGp in streaming?

QUALIFICHE E SPRINT GP GRAN BRETAGNA 2024 SILVERSTONE MOTOGP, ORARI E COME SEGUIRE IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Attenzione all’ora di fuso orario che ci separa da Silverstone, non sarà una grande differenza ma rispetto al solito slitta tutto di un’ora e quindi non si può sottovalutare questo aspetto per seguire la diretta MotoGp del sabato per il Gran Premio di Gran Bretagna 2024. Indicando ovviamente gli orari italiani, si scenderà in pista alle ore 11.10 con i 30 minuti delle ultime prove libere, seguite dalle due sessioni delle qualifiche, il Q1 alle ore 11.50 e il Q2 alle ore 12.15. Infine, il pomeriggio sarà il momento della Sprint, con partenza della gara breve alle ore 16.00 e 10 giri da percorrere, perché il tracciato britannico è decisamente lungo e domani la gara completa sarà di “soli” 20 giri.

Invece non ci sono sorprese per quanto riguarda i punti di riferimento per seguire tutto in tv o streaming: anche dopo la pausa estiva, naturalmente la diretta MotoGp in tv è garantita come sempre su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare, con Guido Meda affiancato da inviati e opinionisti. Al sabato qualifiche e Sprint saranno visibili anche in chiaro su Tv8 in tempo reale, di conseguenza la diretta MotoGp in streaming sarà fruibile per tutti con i servizi della stessa Tv8, oltre che tramite Sky Go oppure Now Tv per gli abbonati.

DIRETTA MOTOGP STREAMING, GP GRAN BRETAGNA 2024: TRA STORIA E CRONACA

La Gran Bretagna è una delle culle del motociclismo, sebbene ormai da diversi decenni non riesca più ad esprimere piloti di alto livello. Il contributo alla diretta MotoGp è comunque significativo anche come luoghi: per decenni fu il Tourist Trophy dell’Isola di Man la gara britannica del Motomondiale, mentre il primo Gran Premio nel senso “normale” del termine risale al 1977 proprio qui a Silverstone. In realtà poi si è corso per molti anni anche a Donington ed è dal 2010 che la MotoGp è tornata sull’ex aeroporto della RAF nella Seconda Guerra Mondiale. L’anno scorso ci fu gloria per l’Aprilia con la vittoria di Aleix Espargaro, che ha fatto benissimo anche ieri, quindi la Casa di Noale proverà a impensierire i cugini di Borgo Panigale, cioè naturalmente la Ducati.

I ricordi del 2023 non sono del tutto positivi per i due leader del Mondiale, perché Pecco Bagnaia non andò a punti nella Sprint, anche se poi rimediò con un ottimo secondo posto alla domenica, mentre Jorge Martin non andò oltre un doppio sesto posto. Al sabato vinse Alex Marquez, oggi però sarà ovviamente il fratello Marc ad attirare maggiormente l’attenzione, perché dovrà cercare di iniziare terreno nei confronti di Bagnaia e Martin se vorrà inserirsi nella lotta per il titolo iridato. Questi sono i temi sulla carta, ma adesso dobbiamo dare spazio alla diretta MotoGp delle qualifiche e della Sprint del Gran Premio di Gran Bretagna 2024 a Silverstone…