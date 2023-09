DIRETTA MOTOGP/ Qualifiche streaming video live: Bezzecchi in pole position! (GP India 2023 23 settembre)

DIRETTA MOTOGP: BEZZECCHI IN POLE POSITION

La diretta MotoGp ha regalato sorrisi all’Italia nelle qualifiche del Gran Premio d’India 2023 con la pole position di un eccellente Marco Bezzecchi e il terzo posto di un Francesco Bagnaia che non può ancora essere al top della forma. Il nuovo circuito di Buddh ha d’altronde confermato le gerarchie della classifica MotoGp, senza la benché minima sorpresa: infatti, fra Bezzecchi che ha fermato il cronometro in 1’43”947 e Bagnaia troviamo al secondo posto l’altro pretendente al titolo, lo spagnolo Jorge Martin, che si è fermato a soli 43 millesimi dalla pole position.

Quarto tempo per Luca Marini a completare un poker della Ducati, quinto lo spagnolo Joan Mir che regala almeno un sorriso alla Honda, che d’altronde a Buddh sembra trovarsi bene perché abbiamo anche il sesto posto di Marc Marquez. Segue il duo francese con al settimo posto Johann Zarco davanti al connazionale Fabio Quartararo, ottavo su Yamaha. Poca gloria questa volta per le due Aprilia, con Maverick Vinales nono e Aleix Espargarò decimo, da segnalare che non ha preso parte alla Q2 Alex Marquez dopo una brutta caduta nelle battute conclusive della Q1, che non gli aveva impedito di qualificarsi ma gli ha negato poi la possibilità di girare nella seconda sessione delle qualifiche. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MOTOGP STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE QUALIFICHE E SPRINT

Le prove ufficiali e la Sprint in diretta video streaming MotoGp naturalmente saranno trasmesse in tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche la diretta streaming. Come gli appassionati di motociclismo sanno molto bene, anche quest’anno la diretta MotoGp e le altre classi sono trasmesse integralmente da Sky sul satellite e per il Gran Premio d’India 2023 a Buddh c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, le qualifiche e la Sprint della Motogp saranno visibili in diretta in chiaro su Tv8.

La diretta MotoGp in streaming video sarà garantita agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go ma anche tramite Now TV, per seguire il racconto della squadra come sempre capeggiata da Guido Meda. Per quanto riguarda la tv in chiaro, si potrà seguire la diretta MotoGp della giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), come abbiamo già accennato, in tempo reale per tutti: il Gran Premio d’India sarà infatti visibile su Tv8 nella giornata di sabato con gli orari già indicati, con l’eccezione della FP3 che sarà esclusa. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

ANCORA UN SUPER SABATO

Appuntamento imperdibile e nemmeno troppo scomodo con la diretta MotoGp oggi, sabato 23 settembre, giorno delle qualifiche e poi anche della Sprint per il Gran Premio d’India 2023, una prima volta assoluta che si svolge sul circuito Buddh di Greater Noida, non lontano dalla capitale Nuova Delhi, per dare vita al tredicesimo appuntamento con il Motomondiale 2023 per il quale ieri tutti i piloti hanno scoperto il tracciato. L’aggiunta dell’India al calendario è naturalmente molto importante per un mercato potenzialmente immenso e in grande crescita, d’altronde la MotoGp nelle prossime settimane vivrà una lunga serie di gare tutte in Asia (più Australia) prima di tornare in Europa solamente per il gran finale di Valencia, chissà se i giochi per il Mondiale saranno già fatti o se tutto si deciderà solo all’ultimo atto.

Di certo in queste settimane anche i tanti e lunghi viaggi saranno una variabile; dal punto di vista degli spettatori, bisognerà soprattutto fare attenzione agli orari anomali, in particolare in India che curiosamente ha tre ore e mezza di fuso orario di differenza rispetto all’Italia. Gli orari della diretta MotoGp di oggi al Gran Premio d’India 2023, naturalmente secondo il format che la MotoGp da quest’anno ha adottato al sabato, cominceranno alle ore 7.10 italiane con la terza sessione di prove libere FP3, che sarà di fatto ciò che l’anno scorso era la FP4, sia perché durerà 30 minuti sia perché sarà immediatamente prima delle qualifiche, con le due sessioni Q1 alle ore 7.50 e Q2 alle ore 8.15, entrambe di 15 minuti e al termine delle quali avremo la griglia di partenza valida sia per la Sprint del sabato pomeriggio, sia per la gara di domenica. Ecco allora che si tornerà in pista con la diretta MotoGp alle ore 12.00 per la Sprint, che assegnerà i primi punti del weekend in un bel mezzogiorno (italiano).

DIRETTA MOTOGP: UN NUOVO PAESE, GP INDIA 2023

In attesa della diretta MotoGp del ricchissimo sabato del Gran Premio d’India 2023, non possiamo evidentemente fare alcun accenno storico a un passato che non esiste. Al massimo, possiamo ricordare che l’India era sbarcati Formula 1 nel 2011 proprio utilizzando il Buddh International Circuit di Greater Noida, ma quella esperienza era durata solamente tre anni fino al 2013. Il dominatore assoluto era stato Sebastian Vettel, ai tempi al volante della Red Bull, che aveva vinto tutte le edizioni disputate, poi nel 2014 il Gran Premio uscì dal calendario iridato e non è più rientrato nemmeno con gli ultimi allargamenti del Mondiale di Formula 1, invece ecco la MotoGp che si presenta da queste parti per la prima volta nella storia.

Tra i Gran Premi asiatici del Motomondiale, le aggiunte più recenti sono sicuramente quelle di Thailandia a Buriram e Indonesia a Mandalika. Il 2018 fu l’anno del debutto di Buriram, poi per un paio di anni ci ha messo lo zampino il Covid e quindi le edizioni disputate in Thailandia sono appena tre (2018-2019-2022), con due vittorie di Marc Marquez seguite dal successo di Miguel Oliveira nella passata stagione. In Indonesia invece ad essere pignoli si era già andati per un paio di stagioni negli anni Novanta a Sentul, poi però il ritorno è stato solamente l’anno scorso sul nuovo circuito di Mandalika, con vittoria nuovamente di Miguel Oliveira, che quindi ha un ottimo feeling con i circuiti esotici. Adesso è però giunto il tempo di tornare all’attualità e di far parlare l’unico giudice, cioè la pista (naturalmente con il cronometro), quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp delle qualifiche e della Sprint del Gran Premio d’India 2023 sul circuito Buddh di Greater Noida sta per cominciare…











