Diretta MotoGp/ Qualifiche e sprint live streaming video GP Indonesia 2023 Mandalika (oggi 14 ottobre)

La diretta MotoGp oggi, sabato 14 ottobre, ci proporrà le qualifiche e poi la Sprint del Gran Premio d’Indonesia 2023 sul circuito di Mandalika, che è appena alla sua seconda apparizione (come vedremo meglio fra poco) e ospita il quindicesimo appuntamento con il Motomondiale 2023, una delle aggiunte più recenti fra le tante gare asiatiche che formano questa parte della stagione per la diretta MotoGp. Proseguirà anche a Mandalika il duello ai vertici della classifica fra i piloti Ducati, con Francesco Bagnaia sempre leader ma decisamente meno saldo in vetta dopo la caduta in India e il weekend perfetto di Jorge Martin a Motegi, con vittoria sia nella Sprint sia nel Gran Premio, tanto che lo spagnolo è dietro appena di tre lunghezze e anche Marco Bezzecchi non è lontano dal connazionale e campione del Mondo in carica.

Diretta MotoGp/ Prove libere: Aleix Espargaro 1° in FP2, male Bagnaia! GP Indonesia 2023, oggi 13 ottobre

Ricordiamo dunque adesso tutti gli orari del sabato motociclistico, con inevitabili problemi legati alle sei ore di fuso orario che separano l’Italia da Mandalika. Il format è naturalmente quello che ormai conosciamo alla perfezione, ma attenzione agli orari: il sabato del Gran Premio d’Indonesia 2023 comincerà per la diretta MotoGp alle ore 4.10 italiane con la terza sessione di prove libere FP3, che sarà di fatto ciò che l’anno scorso era la FP4, sia perché durerà 30 minuti sia perché sarà immediatamente prima delle qualifiche, con le due sessioni Q1 alle ore 4.50 e Q2 alle ore 5.15, entrambe di 15 minuti e al termine delle quali avremo la griglia di partenza valida sia per la Sprint del sabato pomeriggio, sia per la gara di domenica. Ecco allora che si tornerà in pista con la diretta MotoGp alle ore 9.00 del mattino italiano per la Sprint, che assegnerà i primi punti del weekend e ci farà compagnia a colazione.

DIRETTA MOTOGP/ GP Giappone 2023 Motegi: ha vinto Jorge Martin, solo 12 giri disputati! (oggi 1° ottobre)

MOTOGP STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE QUALIFICHE E SPRINT

Le prove ufficiali e la Sprint in diretta video streaming MotoGp naturalmente saranno trasmesse in tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche la diretta streaming. Come gli appassionati di motociclismo sanno molto bene, anche quest’anno la diretta MotoGp e le altre classi sono trasmesse integralmente da Sky sul satellite e per il Gran Premio d’Indonesia 2023 a Mandalika c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, le qualifiche e la Sprint della Motogp saranno visibili in diretta in chiaro su Tv8.

DIRETTA MOTOGP/ Jorge Martin vince la Sprint, Bagnaia 3°! GP Giappone 2023 Motegi, oggi sabato 30 settembre

La diretta MotoGp in streaming video sarà garantita agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go ma anche tramite Now TV, per seguire il racconto della squadra come sempre capeggiata da Guido Meda. Per quanto riguarda la tv in chiaro, si potrà seguire la diretta MotoGp della giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), come abbiamo già accennato, in tempo reale per tutti: il Gran Premio d’Indonesia sarà infatti visibile su Tv8 nella giornata di sabato con gli orari già indicati, con l’eccezione della FP3 che sarà esclusa. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP: LA STORIA DEL GP INDONESIA

In attesa di vivere tutte le emozioni della diretta MotoGp con le prove ufficiali e la Sprint, qualche cenno storico sul Gran Premio d’Indonesia. Gli appassionati di lungo corso del Motomondiale ricorderanno che l’Indonesia era entrata in calendario già a metà anni Novanta ma con il circuito di Sentul, per due sole edizioni disputate nel 1996 e 1997. Erano i primi due anni della carriera di Valentino Rossi, che infatti vinse a Sentul nella classe 125 nel 1997, anno nel quale l’Italia fece festa anche con Max Biaggi in 250, mentre nella classe regina (che allora era la 500) vinsero una volta Mick Doohan e l’altra Tadayuki Okada. La crisi finanziaria asiatica che colpì anche l’Indonesia nello stesso 1997 pose fine a quella breve esperienza, fino al ritorno in Indonesia che avrebbe dovuto avere luogo nel 2021 sul nuovo circuito di Mandalika, però la pandemia di Coronavirus ha fatto slittare tutto di un anno.

Annotiamo che nel 2022 si corse a marzo, quindi è passato oltre un anno e mezzo, considerando lo spostamento deciso in questa stagione per compattare tutte le gare asiatiche in autunno. Tornando quindi al marzo 2022, possiamo ricordare che in Moto3 vinse il nostro Dennis Foggia, in Moto2 fece festa a sorpresa la vicina Thailandia con il successo di Somkiat Chantra ed infine in MotoGp si impose il portoghese Miguel Oliveira, uno “specialista” delle vittorie su tracciati al debutto o comunque poco utilizzati, che si prese il successo davanti alla coppa francese con Fabio Quartararo al secondo posto e Johann Zarco sul terzo gradino del podio. Tuttavia adesso finalmente è giunto il tempo di far parlare l’unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp delle qualifiche e della Sprint del Gran Premio d’Indonesia 2023 sul circuito di Mandalika sta per cominciare…











© RIPRODUZIONE RISERVATA