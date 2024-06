Diretta MotoGp/ Qualifiche e Sprint live streaming video GP Italia 2024 Mugello (oggi sabato 1° giugno)

DIRETTA MOTOGP: EMOZIONI ASSICURATE AL MUGELLO!

L’inizio del mese di giugno per gli appassionati di motociclismo vuol dire Mugello e quest’anno non fa eccezione: la diretta MotoGp è di scena sulle colline toscane con il Gran Premio d’Italia 2024 e oggi, sabato 1° giugno, sarà davvero un inizio ad altissima velocità, considerando che il sabato è il giorno consacrato alle qualifiche e, dall’anno scorso, anche alla Sprint. Ultimamente è stato il giorno delle delusioni per Francesco Bagnaia, il campione del Mondo in carica proverà a sfatarle pensando al tris dello scorso anno al Mugello, ma anche alla vittoria di settimana scorsa a Barcellona e tutto sommato anche al primo posto nelle pre-qualifiche di ieri, che hanno confermato l’ottimo feeling tra Pecco e il tracciato di Scarperia.

Già al Montmelò avevamo ammirato un Bagnaia in grande spolvero, ma naturalmente la caduta all’ultimo giro della Sprint fu un brutto colpo, soprattutto per gli effetti su una classifica iridata nella quale Pecco deve inseguire un Jorge Martin che sta facendo la differenza proprio al sabato. Il successo della domenica ha tuttavia dimostrato che il piemontese ha saputo mettersi subito alle spalle la forte delusione del giorno prima e il Mugello sulla carta potrebbe essere il luogo perfetto per sfatare anche la “maledizione” della Sprint: questo è il tema che potremmo mettere in copertina per la diretta MotoGp, ma naturalmente c’è ancora da dire molto sul sabato del Mugello, sede ormai leggendaria del nostro Gran Premio nazionale. Un tema ulteriore sarà la “penalizzazione parziale” di Pecco in seguito al contatto con Alex Marquez di ieri: l’arretramento di tre posizioni sulla griglia sarà valido solo per il Gran Premio, mentre nella Sprint partirà in base al piazzamento reale nelle prive ufficiali.

QUALIFICHE E SPRINT GP ITALIA 2024 MOTOGP, ORARI E COME SEGUIRE IL SABATO DEL MUGELLO IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Quasi inutile precisare che questo è il weekend perfetto da vivere di persona dall’Autodromo Internazionale del Mugello a Scarperia e San Piero, ma che siate sulle colline toscane, davanti al televisore di casa oppure ovunque seguendo in mobilità, il riferimento indispensabile è quello degli orari della diretta MotoGp. Non sarà difficile tenerli a mente, perché saranno i soliti dei GP nel cuore dell’Europa: si tornerà in pista per il GP Italia con l’ultima mezz’ora di prove libere alle ore 10.10, seguite dalle due manche delle qualifiche, cioè il Q1 alle ore 10.50 e il Q2 alle ore 11.15. Infine, ci saranno da percorrere 11 giri in occasione della Sprint, con partenza della gara breve come al solito alle ore 15.00.

Per chi non sarà al Mugello, la diretta tv della MotoGp è immancabile su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare, ma naturalmente dobbiamo aggiungere che qualifiche e Sprint in tempo reale saranno visibili anche in chiaro al tasto 8 del telecomando, grazie a Tv8, infine ricordiamo pure la diretta streaming video MotoGp con i servizi della stessa Tv8, Sky Go oppure Now Tv.

DIRETTA MOTOGP, GP ITALIA 2024: I TEMI DEL SABATO DEL MUGELLO

Abbiamo parlato di Francesco Bagnaia e Jorge Martin, ma evidentemente per la diretta MotoGp c’è sugli scudi anche Marc Marquez, il quale sta “girando attorno” alla vittoria che ancora gli manca in Ducati, ma con una costanza di rendimento che è quella dei bei tempi. Gli avversari lo sanno: se il numero 93 riuscisse a scalare anche l’ultimo gradino nel suo feeling con la Ducati, sarebbe complicato per tutti sfidarlo. Anche per questo i temi d’attualità si intrecciano con quelli circa il futuro, dal momento che questi sono giorni già decisivi per formare gli schieramenti delle scuderie MotoGp in vista del prossimo Mondiale 2025.

Meglio però parlare di quello che ci attenderà oggi al Mugello, dopo un venerdì pomeriggio nel quale abbiamo avuto quattro Case diverse nelle prime quattro posizioni. Attenzione in particolare a un guizzo “di altri tempi” da parte della Yamaha con il secondo posto di Alex Rins, naturalmente è ancora poco per rilanciare le ambizioni della Casa giapponese ma sarà interessante scoprire se si sia trattato di un fuoco di paglia o se questo potrà essere l’inizio di una promettente risalita. In fondo qui nel 2021 vinceva ancora Fabio Quartararo: sono passati tre anni ma sembra un’era geologica, allora chissà se potrà esserci un (almeno parziale) ritorno al passato con la diretta MotoGp delle qualifiche e della Sprint del Gran Premio d’Italia 2024 al Mugello…

