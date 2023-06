DIRETTA MOTOGP/ Qualifiche e Sprint streaming video live: in pista per la FP3 (Gp Olanda, 24 giugno 2023)

DIRETTA MOTOGP, QUALIFICHE E SPRINT GP OLANDA 2023: IN PISTA PER LA FP3

Quest’anno il format dei weekend di gara è stato stravolto dall’introduzione della Sprint Race al sabato pomeriggio. Di conseguenza le qualifiche sono state anticipate al mattino con una forte riduzione del tempo dedicato alle prove libere. Se fino all’anno scorso i piloti della MotoGp avevano a disposizione cinque sessioni (compresa quella di warm-up) per un totale di 185 minuti, dal 2023 vengono concesse poco meno di 2 ore e mezza per la simulazione dei giri da qualifica e del passo gara, nonché per l’impostazione degli assetti e per valutare il comportamento degli pneumatici e prendere quindi la scelta migliore per le combinazioni di mescole utilizzate dalla Michelin, fornitore unico dal 2016. Inoltre per accedere direttamente alla Q2 oggi si considerano solamente i tempi di FP1 e FP2 e quindi già nella giornata di venerdì il margine d’errore è praticamente nullo. Come si evinceva dal nervosismo di Francesco Bagnaia che ieri mattina non riusciva a domare la sua Desmosedici e solamente nel pomeriggio ha ritrovato un buon feeling con la moto che sta letteralmente dominando la stagione. {agg. di Stefano Belli}

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE QUALIFICHE E SPRINT

Le prove ufficiali e la Sprint in diretta video streaming MotoGp naturalmente saranno trasmesse in tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche la diretta streaming. Come gli appassionati di motociclismo sanno molto bene, anche quest’anno la diretta MotoGp e le altre classi sono trasmesse integralmente da Sky sul satellite e per il Gran Premio d’Olanda 2023 ad Assen c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, le qualifiche e la Sprint della Motogp saranno visibili in diretta in chiaro su Tv8.

La diretta MotoGp in streaming video sarà garantita agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go ma anche tramite Now TV, per seguire il racconto della squadra come sempre capeggiata da Guido Meda. Per quanto riguarda la tv in chiaro, si potrà seguire la diretta MotoGp della giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), come abbiamo già accennato, in tempo reale per tutti: il Gran Premio d’Olanda sarà infatti visibile su Tv8 nella giornata di sabato con gli orari già indicati, con l’eccezione della FP3 che sarà esclusa. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP: OGGI QUALIFICHE E SPRINT AD ASSEN!

La diretta MotoGp oggi, sabato 24 giugno, ci farà compagnia al mattino con le qualifiche e poi al pomeriggio con la Sprint del Gran Premio d’Olanda 2023 sul circuito di Assen. Qui storicamente si disputava il Gran Premio proprio di sabato, ma da qualche anno pure l’Olanda si è allineata alla domenica, tuttavia con il nuovo format della classe regina del Motomondiale ecco che pure al sabato si tornerà ad avere una gara ad Assen, anche se su distanza più breve, secondo le modalità ormai ben note agli appassionasti di motociclismo. Siamo al terzo e ultimo atto di una intensa tripletta che ha caratterizzato il mese di giugno: al Mugello ci fu il dominio assoluto di Francesco Bagnaia e della Ducati con pole position, Sprint e Gran Premio vinti, al Sachsenring invece è stato Jorge Martin a vincere sia al sabato sia alla domenica.

La costante resta il dominio di Borgo Panigale, tanto che la classifica del Mondiale MotoGp sembra un festival “privato” dei piloti Ducati, con Bagnaia che precede Martin e poi anche Marco Bezzecchi e Johann Zarco. Adesso però andiamo sul pratico e presentiamo gli orari della diretta MotoGp di oggi, che saranno naturalmente quelli europei senza alcun problema di fuso orario con Assen. Si comincerà alle ore 10.10 con la terza sessione di prove libere FP3, che sarà di fatto ciò che l’anno scorso era la FP4, sia perché durerà 30 minuti sia perché sarà immediatamente prima delle qualifiche, con le due sessioni Q1 alle ore 10.50 e Q2 alle ore 11.15, entrambe di 15 minuti e al termine delle quali avremo la griglia di partenza valida sia per la Sprint del sabato pomeriggio, sia per la gara di domenica. Ecco allora che si tornerà in pista con la diretta MotoGp alle ore 15.00 per la Sprint.

DIRETTA MOTOGP, GP OLANDA 2023 ASSEN: LA STORIA DELLA CORSA

In attesa di vivere questa grande giornata con la diretta MotoGp, facciamo (per quanto possibile) una breve storia del Gran Premio d’Olanda. Definizione a dire il vero impropria, perché la denominazione esatta è Dutch Tourist Trophy, come quello celeberrimo dell’Isola di Man. Anche da ciò si capisce l’enorme tradizione della gara di Assen, nata nel 1925 e che da pochi anni ha vissuto un cambiamento storico con il passaggio alla domenica della gara: nella ormai molto secolarizzata Olanda il riposo domenicale ha ceduto il passo alle esigenze economiche che privilegiano un weekend ricco di eventi fino alla domenica. Nel tempo sono stati enormi anche i cambiamenti apportati al circuito: l’ultima modifica risale al 2006, che ha accorciato la pista e forse tolto parte del fascino a quella che era considerata l’Università della moto, anche perché questo circuito è rigorosamente riservato unicamente alle gare motociclistiche. Assen resta comunque un luogo mitico per tutti i motociclisti e vincere qui ha un significato speciale, ma dal punto di vista tecnico qualcosa si è perso nel processo di “normalizzazione” della pista di una gara che comunque resta speciale.

Il Gp Olanda è presente fin dalla prima edizione del Motomondiale nel 1949 nel calendario iridato tranne nel 2020, quando il Covid ha segnato una dolorosa cesura. Limitandoci alla 500/MotoGp, spiccano le otto vittorie dell’ormai grande ex Valentino Rossi (2002, 2004, 2005, 2007, 2009, 2013, 2015 e 2017), che potremmo dire si è davvero laureato Dottore all’Università della moto e che ha scavalcato le sei vittorie di Giacomo Agostini (1968, 1969, 1970, 1971, 1972 e 1974). I due italiani sono i piloti più vittoriosi di sempre ad Assen nella classe regina, per Rossi fu speciale la vittoria del 2013, che spezzò un digiuno lungo due anni e mezzo. Bisogna però anche ricordare i cinque successi di Mick Doohan e i poker di Geoff Duke, John Surtees e Mike Hailwood su una pista che ha attraversato tutte le epoche del motociclismo. Marc Marquez invece in MotoGp ha vinto in Olanda nel 2014 e poi nel 2018, mentre nel 2019 si è imposto Maverick Vinales e nel 2021 ha fatto di nuovo festa la Yamaha, ma con Fabio Quartararo. La Ducati dopo il successo di Casey Stoner nel 2008 è tornata a vincere l’anno scorso, quando la rimonta di Pecco Bagnaia cominciò proprio da Assen. Adesso però è giunto il tempo di tornare all’attualità e di far parlare l’unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp delle qualifiche e della Sprint del Gran Premio d’Olanda 2023 sul circuito di Assen sta per cominciare…











