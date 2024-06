Diretta MotoGp/ Qualifiche e sprint live streaming video GP Olanda 2024 Assen (oggi sabato 29 giugno)

DIRETTA MOTOGP: SI TORNA A FARE SUL SERIO AD ASSEN

Sarà un sabato molto ricco oggi, 29 giugno 2024, come al solito per la diretta MotoGp, però stavolta ce n’era bisogno forse più del solito: siamo allora pronti a vivere le qualifiche e poi anche la Sprint per il classico Gran Premio d’Olanda 2024, naturalmente sul circuito di Assen, la località che forse più di tutte ha legato il proprio nome all’intera storia del motociclismo, perfetta quindi per spezzare un mese di pausa (a causa del rinvio della trasferta in Kazakistan) nel quale era sembrato che fossimo già nel 2025, perché tutta l’attenzione era passata ai movimenti di mercato in vista della prossima stagione della MotoGp, nella quale effettivamente cambierà tantissimo rispetto al 2024.

La curiosità è legittima e le notizie intriganti, ma non si può dimenticare il fatto che la diretta MotoGp non è ancora nemmeno a metà del Mondiale 2024 e quindi c’è ancora tantissimo da vivere in un duello per il titolo che si annuncia stellare con tre straordinari protagonisti, cioè il campione in carica Francesco Bagnaia e gli sfidanti spagnoli Jorge Martin e Marc Marquez. Ieri le prime due sessioni di prove ci hanno detto che Pecco Bagnaia può essere l’uomo di riferimento. L’iridato infatti è stato molto veloce sul giro secco ma anche costante sul passo anche con gomme ormai usate, quindi sembrerebbe avere qualcosa in più rispetto a una concorrenza comunque molto folta e certamente agguerrita, ma è oggi che la posta in palio comincia a farsi davvero delicata per la Diretta MotoGp ad Assen…

QUALIFICHE E SPRINT GP OLANDA 2024 ASSEN MOTOGP, ORARI E COME SEGUIRE IL SABATO IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Per tutti gli appassionati è “obbligatorio” almeno una volta nella vita vivere di persona il weekend di Assen, ma naturalmente per la grande maggioranza dei tifosi italiani ricordiamo che la diretta tv della MotoGp è garantita come sempre su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare. Il bello del sabato è che qualifiche e Sprint in tempo reale saranno visibili anche in chiaro al tasto 8 del telecomando, grazie a Tv8, di conseguenza la diretta streaming video MotoGp sarà fruibile per tutti con i servizi della stessa Tv8, oltre che tramite Sky Go oppure Now Tv per gli abbonati.

Quanto agli orari della diretta MotoGp, nei quali godersi il racconto di Guido Meda e di tutta la sua squadra, possiamo ribadire che saranno quelli classici europei, ma dopo un mese di stop è bene rinfrescare la memoria. Il sabato di Assen per il GP Olanda 2024 comincerà con l’ultima mezz’ora di prove libere alle ore 10.10, seguite in rapida successione dalle due manche delle qualifiche, cioè il Q1 alle ore 10.50 e il Q2 alle ore 11.15. Infine, ecco i 13 giri della Sprint, con la partenza della gara breve che avrà luogo come sempre alle ore 15.00.

DIRETTA MOTOGP, GP OLANDA 2024: VERSO UN 2025 “RIVOLUZIONARIO”

Abbiamo sottolineato l’importanza della diretta MotoGp, a maggior ragione in un Gran Premio che ha un valore speciale per ogni pilota, ma d’altro canto non possiamo fare a meno di proporvi almeno un sintetico riassunto di tutto ciò che cambierà nel 2025, che sarà davvero tanto. Il mercato ha coinvolto persino i team, perché la Pramac lascerà Ducati per diventare il team satellite della Yamaha, che cercherà il rilancio anche tramite questa novità. Quanto ai piloti, spiccano naturalmente il passaggio di Marc Marquez al fianco di Pecco Bagnaia nel team ufficiale Ducati e quello di Jorge Martin, che lascerà Borgo Panigale in direzione Aprilia.

Sarà allora molto interessante anche capire cosa potrà succedere nella seconda parte del 2024: Martin e la Pramac lasceranno entrambi Ducati a fine anno, bisognerà quindi scoprire se ciò cambierà le dinamiche della lotta a tre per la conquista del Mondiale. Anche Marco Bezzecchi lascerà la Ducati in direzione Aprilia, per essere il compagno di squadra di Martin nel team ufficiale di Noale, che saluta invece Maverick Vinales, il quale passerà alla Ktm al pari di Enea Bastianini. La Casa austriaca ha già completato il proprio roster, perché per il resto avrà i confermanti Brad Binder e Pedro Acosta, mentre nei team satellite Ducati ci sono ancora molti posti liberi. Di certo sarà entusiasmante, ma guai a trascurare l’attualità e allora adesso dobbiamo dare spazio alla diretta MotoGp delle qualifiche e della Sprint del Gran Premio d’Olanda 2024 ad Assen…

