DIRETTA MOTOGP/ Qualifiche e Sprint video streaming live: parla Bagnaia! GP Qatar 2023 Losail (18 novembre)

DIRETTA MOTOGP: PARLA BAGNAIA

Mentre aspettiamo che inizi la diretta MotoGp di un sabato che sarà ricchissimo di emozioni al Gran Premio del Qatar 2023 sulla pista di Losail, leggiamo le dichiarazioni alla vigilia del weekend da parte del campione del Mondo in carica e leader iridato Francesco Bagnaia, consapevole che “14 punti (di vantaggio, ndR) non sono tanti, si possono vincere e perdere ogni volta che si scende in pista. Adesso conta tenere la calma e gestire le cose con equilibrio” e in questo senso il vantaggio derivato a Pecco Bagnaia dall’esperienza dell’anno scorso potrebbe certamente tornare molto comodo.

Classifica MotoGp 2023/ Mondiale Piloti GP Malesia Sepang: Bagnaia guadagna, ora +14! (12 novembre)

Bagnaia aveva commentato anche il nuovo asfalto di Losail (“Credo che ci sarà più grip”) e ha parlato pure dell’ipotesi di un eventuale aiuto da parte di un rinato Enea Bastianini: “Io preferisco situazioni in cui faccio da solo, ma forse è il momento di pensare di poter fare qualcosa insieme”. Più in generale, in Ducati i dati sono condivisi anche fra i vari team, quindi “Jorge può vedere i miei e viceversa: con otto moto però puoi scoprire più cose in minor tempo ed è di certo un vantaggio”. Pecco non pensa che possa essere già questo il weekend decisivo, “credo che possa capitare solo se lui avrà qualche problema”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA MOTOGP/ Alex Marquez ha vinto la Sprint, Martin e Bagnaia a podio! GP Malesia 2023 Sepang 11 novembre

MOTOGP STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE QUALIFICHE E SPRINT

Le prove ufficiali e la Sprint in diretta video streaming MotoGp naturalmente saranno trasmesse in tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche la diretta streaming. Come gli appassionati di motociclismo sanno molto bene, anche quest’anno la diretta MotoGp e le altre classi sono trasmesse integralmente da Sky sul satellite e per il Gran Premio del Qatar 2023 a Losail c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, le qualifiche e la Sprint della Motogp saranno visibili in diretta in chiaro su Tv8.

Griglia di partenza MotoGp/ Chi farà la pole position? GP Malesia 2023 Sepang (oggi 11 novembre)

La diretta MotoGp in streaming video sarà garantita agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go ma anche tramite Now TV, per seguire il racconto della squadra come sempre capeggiata da Guido Meda. Per quanto riguarda la tv in chiaro, si potrà seguire la diretta MotoGp della giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), come abbiamo già accennato, in tempo reale per tutti: il Gran Premio del Qatar sarà infatti visibile su Tv8 nella giornata di sabato con gli orari già indicati, con l’eccezione della FP3 che sarà esclusa. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

UN SABATO FONDAMENTALE

La diretta MotoGp oggi, sabato 18 novembre, ci proporrà le qualifiche e la Sprint del Gran Premio del Qatar 2023 sul circuito di Losail, che nella scorsa stagione era stato l’esordio stagionale ai primi di marzo e stavolta passa a fine anno, infatti il circuito ospita il diciannovesimo e penultimo appuntamento con il Motomondiale 2023, a metà dell’ultima tripletta di eventi che ci darà tutti i verdetti, con la chiusura settimana prossima a Valencia. Un tour de force bellissimo per la diretta MotoGp grazie al duello per il titolo di campione del Mondo tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin, che sono vicinissimi e per i quali ogni singolo dettaglio potrebbe fare la differenza, con la consapevolezza del fatto che in palio ci sono ancora ben 74 punti.

Gli orari del sabato motociclistico, con il format ormai perfettamente noto, dovranno fare i conti stavolta non tanto con il fuso orario, quanto con il fatto che a Losail si corra in notturna. Attenzione quindi agli orari: il sabato del Gran Premio del Qatar 2023 comincerà per la diretta MotoGp alle ore 13.00 italiane con la terza sessione di prove libere FP3, che sarà di fatto ciò che l’anno scorso era la FP4, sia perché durerà 30 minuti sia perché sarà immediatamente prima delle qualifiche, con le due sessioni Q1 alle ore 13.40 e Q2 alle ore 14.05, entrambe di 15 minuti e al termine delle quali avremo la griglia di partenza valida sia per la Sprint del sabato sera, sia per la gara di domenica. Ecco allora che si tornerà in pista con la diretta MotoGp alle ore 18.00 italiane per la Sprint (alle 20.00 locali), che assegnerà i primi punti del weekend e dunque ci dirà le prime verità su un Gran Premio che sarà naturalmente uno snodo fondamentale per il Mondiale.

DIRETTA MOTOGP: LA STORIA DEL GP QATAR

In attesa di vivere questa intensa diretta MotoGp, qualche cenno storico sul Gran Premio del Qatar. Si corse per la prima volta a Losail nel 2004, Gran Premio passato alla storia per la penalizzazione comminata a Valentino Rossi perché alcuni membri del suo team erano accusati di avere pulito dalla sabbia la propria piazzola sulla griglia di partenza. D’altronde negli anni non sono mancate situazioni particolari: su tutte, lo spostamento al lunedì della gara nel 2009 a causa di un acquazzone nel deserto, mentre la pioggia nel 2017 causò la cancellazione delle qualifiche. Nel 2020 invece il debutto in Qatar era collocato mentre il mondo piombava nella pandemia di Coronavirus e saltò il Gp per la classe regina, mentre si salvarono Moto3 e Moto2 perché le due classi minori erano già a Losail da qualche giorno per i test. Tra i ricordi più felici della MotoGp in Qatar per i nostri colori invece c’è naturalmente la fantastica tripletta italiana del 2015 con Valentino Rossi vincitore davanti alle Ducati di Andrea Dovizioso e Andrea Iannone.

Questo dolcissimo ricordo ci porta a parlare dell’albo d’oro della MotoGp, dove a Losail troviamo quattro vittorie del Dottore (2005, 2006, 2010 e 2015) e altrettante di Casey Stoner (2007, 2008, 2009 e 2011), delle quali le prime tre in sella a una Ducati, tornata poi vittoriosa nel 2018, quando trionfò Andrea Dovizioso con un arrivo in volata su Marc Marquez, battuto per appena 27 millesimi. La storia si è ripetuta anche nel 2019, quando ci fu una nuova vittoria di Dovizioso in volata su Marquez, in questo caso per 23 millesimi. Il primo vincitore fu Sete Gibernau nel 2004, Jorge Lorenzo si è imposto per ben tre volte nel 2012, nel 2013 e nel 2016 sempre in sella a una Yamaha, Marc Marquez invece in due occasioni, la prima nel 2014 e poi nel 2017. Nel 2021 il Gp Qatar fu vinto da Maverick Vinales, facendo immaginare un anno ben diverso da quello che poi sarebbe stato per il centauro iberico, poi si corse a Losail anche un Gran Premio intitolato alla capitale Doha vinto da Fabio Quartararo, mentre l’anno scorso tornò a far festa la Ducati grazie al successo di Enea Bastianini. Adesso però è giunto il tempo di far parlare l’unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp delle qualifiche e della Sprint del Gran Premio del Qatar 2023 sul circuito di Losail sta per cominciare…











© RIPRODUZIONE RISERVATA