DIRETTA MOTOGP/ Qualifiche live streaming video: pole position per Martín! (Gp San Marino, 9 settembre 2023)

DIRETTA MOTOGP, QUALIFICHE GRAN PREMIO DI SAN MARINO 2023: POLE POSITION PER MARTÍN, PRIMA FILA PER BEZZECCHI E BAGNAIA

Giro semplicemente mostruoso di Jorge Martín che per la seconda volta dall’inizio del weekend frantuma il record della pista di Misano e mette tutti d’accordo con il tempo di 1’30”390 che gli vale la pole position del Gran Premio di San Marino. Le qualifiche sorridono decisamente alla Ducati visto a che completare la prima fila ci sono Marco Bezzecchi (+0”397) e Francesco Bagnaia (+0”436) entrambi contusi dopo essere caduti una settimana fa a Barcellona. Il campione del mondo in carica della MotoGp ha già firmato un’autentica impresa, resta un’incognita la tenuta sulle lunghe distanze e nel pomeriggio di oggi quando si correrà la sprint vedremo se riuscirà a reggere il ritmo dei migliori. L’Aprilia rientra nei ranghi con Maverick Viñales e Aleix Espargaró che non vanno oltre la seconda fila, uno splendido Dani Pedrosa in sella alla KTM si prende la quinta piazzola dello schieramento di partenza facendo meglio di Brad Binder. Il sudafricano apre la terza fila e al suo fianco avrà Luca Marini e Marc Márquez, l’unico pilota a guidare una Honda in top 12. Miguel Oliveira, Álex Márquez e Raúl Fernández compongono la quarta fila. {agg. di Stefano Belli}

Griglia di partenza MotoGp/ Lotta per la pole position! GP San Marino 2023 Misano (Oggi 9 settembre)

MOTOGP MISANO, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE QUALIFICHE E SPRINT

Le prove ufficiali e la Sprint in diretta video streaming MotoGp naturalmente saranno trasmesse in tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche la diretta streaming. Come gli appassionati di motociclismo sanno molto bene, anche quest’anno la diretta MotoGp e le altre classi sono trasmesse integralmente da Sky sul satellite e per il Gran Premio di San Marino 2023 a Misano Adriatico c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, le qualifiche e la Sprint della Motogp saranno visibili in diretta in chiaro su Tv8.

MotoGp, Bagnaia correrà a Misano: ok ufficiale dei medici/ “Non sono al 100% ma ci sarò”

La diretta MotoGp in streaming video sarà garantita agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go ma anche tramite Now TV, per seguire il racconto della squadra come sempre capeggiata da Guido Meda. Per quanto riguarda la tv in chiaro, si potrà seguire la diretta MotoGp della giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), come abbiamo già accennato, in tempo reale per tutti: il Gran Premio di San Marino sarà infatti visibile su Tv8 nella giornata di sabato con gli orari già indicati, con l’eccezione della FP3 che sarà esclusa. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

BAGNAIA, COME STA DOPO INCIDENTE E QUANDO TORNA IN MOTOGP/ Nessuna frattura: "Dico solo grazie"

DIRETTA MOTOGP, QUALIFICHE GRAN PREMIO DI SAN MARINO 2023: ESPARGARÓ E OLIVEIRA IN Q2

Con l’Aprilia dell’anno scorso Miguel Oliveira realizza il miglior tempo nella prima manche di qualifiche del Gran Premio di San Marino. Il pilota portoghese ha fermato il cronometro in 1’31”272 precedendo di un decimo e mezzo Aleix Espargaró che si salva dall’eliminazione per meno di 4 centesimi. Grossa beffa per Fabio Quartararo che ancora una volta ha sopperito alle lacune della Yamaha ma in ogni caso dovrà partire dalla quinta fila. Niente da fare per Michele Pirro e Johann Zarco che non sono riusciti a trovare un giro completamente pulito così come Jack Miller e Franco Morbidelli. Un paio di cadute hanno impedito a Pol Espargaró di migliorarsi, è andata decisamente peggio a Takumi Takahashi che nelle prove libere è andato talmente piano da rappresentare un rischio per gli altri e quindi non ha ricevuto il via libera a gareggiare nelle qualifiche, nella sprint e in gara per ragioni di sicurezza: in questo momento l’ultima cosa di cui ha bisogno la MotoGp è una chicane mobile. {agg. di Stefano Belli}

DIRETTA MOTOGP, QUALIFICHE GRAN PREMIO DI SAN MARINO 2023: CACCIA ALLA POLE POSITION

Si è appena concluso il terzo e ultimo turno di prove libere del Gran Premio di San Marino, Jorge Martín ha appena realizzato il miglior tempo in 1’31”803 precedendo di circa quattro decimi le Ducati di Michele Pirro, Luca Marini e Francesco Bagnaia. Per il pilota spagnolo della Pramac questo potrebbe essere il weekend che lo metterà definitivamente in corsa per il titolo iridato visto che il campione del mondo in carica della MotoGp sta ancora smaltendo i postumi della terribile caduta di domenica scorsa a Barcellona, e anzi è già un miracolo vederlo qui in pista a Misano. In top 10 c’è anche l’Aprilia con Maverick Viñales, Miguel Oliveira e Raúl Fernández, ottava posizione per Marc Márquez che ieri ha sfruttato nel migliore dei modi la scia che gli ha offerto Dani Pedrosa (i due sono stati compagni di squadra in passato e sono tuttora in ottimi rapporti) per entrare in Q2. Qualche minuto di pausa e poi si comincerà a fare sul serio con la prima manche di qualifiche: Aleix Espargaró, Jack Miller, Johann Zarco e Miguel Oliveira si contendono gli ultimi due posti disponibili. {agg. di Stefano Belli}

DIRETTA MOTOGP, QUALIFICHE E FP3 GRAN PREMIO DI SAN MARINO 2023: MIGLIOR TEMPO PER PIRRO

FP3 calda e soleggiata a Misano dove siamo ancora in piena estate: la temperatura dell’aria è già salita a 25 gradi, non pochi per essere le 10 del mattino. Nonostante la brutta caduta di ieri, Aleix Espargaró è regolarmente in pista anche se dovrà stringere i denti per i dolori provocati dal colpo di frusta. Stesso discorso per Francesco Bagnaia, imbottito di antidolorifici alla gamba e al coccige, che è riuscito comunque a centrare l’ingresso diretto in Q2. Per il campione del mondo in carica della MotoGp sarebbe già un grosso risultato arrivare al traguardo, il suo “mondiale” l’ha già vinto domenica scorsa quando è uscito indenne da un incidente in cui una moto gli è letteralmente passata sopra le gambe, per non parlare di tutti quelli che lo hanno schivato per questione di millimetri. Per la cronaca, Pecco si trova al momento in seconda posizione nella classifica dei tempi, alle spalle di Michele Pirro (1’32”169) che difende i colori del team Ducati-Aruba – che sta dominando la Superbike con Álvaro Bautista. Terzo posto per l’Aprilia di Maverick Viñales, quarto Fabio Quartararo in sella alla Yamaha. Ma i tempi di questa sessione – che serve a preparare la qualifica e a simulare qualche run in ottica sprint e long race – contano fino a un certo punto. {agg. di Stefano Belli}

DIRETTA MOTOGP, QUALIFICHE E SPRINT GRAN PREMIO DI SAN MARINO 2023: IN PISTA PER LA FP3

Ci piacerebbe ricordare il 2023 per le imprese dei piloti, le battaglie in pista e il calore del pubblico, quest’anno però rischia di passare alla storia per il record di infortuni registrati in MotoGp. Già nelle prove libere di Portimão abbiamo dovuto fare i conti con la brutta caduta di Pol Espargaró che ne è uscito piuttosto malconcio e solo di recente è tornato in sella alla GasGas. Poi si sono fatti male Bastianini, Oliveira, Márquez, Mir, Rins, Marini (che ha corso al Mugello con una frattura al polso destro), ancora Bastianini e Bagnaia vittima di quello spaventoso high-side domenica scorsa in Catalogna che ci ha fatto tenere tutti con il fiato sospeso prima di poter tirare un grosso sospiro di sollievo. Nelle ultime ore si è aggiunto un altro nome alla lista (che molto probabilmente non è nemmeno completa, sicuramente ci stiamo scordando qualcuno), quello di Aleix Espargaró, caduto ieri nelle prove libere mentre cercava di entrare in Q2. Lo spagnolo dell’Aprilia ha rimediato un pesante colpo di frusta e nei prossimi minuti capiremo se otterrà dai medici l’idoneità a gareggiare oppure se dovrà restare fermo ai box. Rischiamo seriamente di perdere uno dei protagonisti annunciati del Gran Premio di San Marino a Misano, ancor prima di entrare nel vivo del weekend con le qualifiche in programma stamattina e la Sprint che si correrà alle ore 15. {agg. di Stefano Belli}

QUALIFICHE MOTOGP MISANO: LA DIRETTA DEL GRAN PREMIO DI SAN MARINO 2023

Appuntamento imperdibile con la diretta MotoGp oggi, sabato 9 settembre, giorno delle qualifiche e poi anche della Sprint per il Gran Premio di San Marino 2023, naturalmente sul circuito di Misano Adriatico, che ospita il dodicesimo appuntamento con il Motomondiale 2023. Nel cuore della riviera romagnola, gara letteralmente di casa per molti dei nostri centauri, è in programma un appuntamento davvero importante: Misano dovrà dirci innanzitutto come sta Francesco Bagnaia, dominatore della stagione fino a questo momento ma reduce dal brutto incidente di cui Pecco è stato protagonista domenica scorsa al Montmelò, che ha fatto trattenere il fiato a tutto il mondo della MotoGp. Fortunatamente le conseguenze non sono state così gravi, ma naturalmente essere immediatamente competitivo non sarà facile…

Adesso però presentiamo naturalmente gli orari della diretta MotoGp di oggi al Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2023 (per citare la denominazione completa), che saranno naturalmente caratterizzati dal format che la MotoGp da quest’anno ha adottato al sabato. Si comincerà alle ore 10.10 con la terza sessione di prove libere FP3, che sarà di fatto ciò che l’anno scorso era la FP4, sia perché durerà 30 minuti sia perché sarà immediatamente prima delle qualifiche, con le due sessioni Q1 alle ore 10.50 e Q2 alle ore 11.15, entrambe di 15 minuti e al termine delle quali avremo la griglia di partenza valida sia per la Sprint del sabato pomeriggio, sia per la gara di domenica. Ecco allora che si tornerà in pista con la diretta MotoGp alle ore 15.00 per la Sprint, che assegnerà i primi punti del weekend.

DIRETTA MOTOGP: LA STORIA DI MISANO ADRIATICO

In attesa di vivere questa grande giornata di diretta MotoGp con il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, facciamo un breve riassunto della storia del circuito di Misano. La Romagna, comprese località molto vicine quali la stessa Repubblica di San Marino o Tavullia, è da sempre terra di piloti e passione per gli sport motoristici e gara “di casa” magari ancora più del Mugello, comunque meravigliosa sede del Gran Premio d’Italia. Negli anni Settanta si costruì un autodromo appunto a Misano Adriatico, per volere tra gli altri anche di Enzo Ferrari. Il debutto sulla scena internazionale fu con il Gran Premio delle Nazioni 1980 (come allora si chiamava il Gp d’Italia di motociclismo), che poi tornò a Misano anche nel 1982 e nel 1984. Dal 1985 al 1987 l’autodromo romagnolo fu invece sede del Gran Premio di San Marino, per poi tornare ad ospitare dal 1989 al 1991 il Gran Premio italiano per tre anni consecutivi e di nuovo nel 1993, anno del terribile incidente occorso a Wayne Rainey. Quello fu l’ultimo Gran Premio iridato sul circuito romagnolo fino al 2007, quando tornò in calendario il Gran Premio di San Marino con l’attuale denominazione, che onora anche la Riviera di Rimini.

Misano nel calendario iridato della diretta MotoGp è ormai un appuntamento fisso. Valentino Rossi, Jorge Lorenzo e Marc Marquez sono i dominatori in epoca recente: il Dottore ha trionfato nel 2008, 2009 e 2014, nel 2020 ha vinto Franco Morbidelli tra i sette successi su sedici per la Yamaha, contando solo i Gp San Marino. La Ducati si era imposta con Casey Stoner nella prima edizione nel 2007 e nel 2018 ha spezzato il digiuno con la vittoria di Andrea Dovizioso, un’emozione naturalmente molto speciale per il forlivese e per tutta la Casa di Borgo Panigale, così come quelle provate naturalmente nel 2021 e di nuovo l’anno scorso con le vittorie di Pecco Bagnaia. Ricordato il povero Shoya Tomizawa, pilota giapponese di Moto2 che perse la vita a causa di un incidente nell’edizione 2010, adesso è però giunto il tempo di tornare all’attualità e di far parlare l’unico giudice, cioè la pista (naturalmente con il cronometro), quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp delle qualifiche e della Sprint del Gran Premio di San Marino 2023 sul circuito di Misano Adriatico sta per cominciare…











© RIPRODUZIONE RISERVATA