Diretta MotoGp/ Qualifiche e Sprint live streaming video, GP Spagna 2024 Jerez (oggi sabato 27 aprile)

DIRETTA MOTOGP, IL SECONDO GIORNO A JEREZ (GP SPAGNA 2024)

Sabato 27 aprile sarà sul circuito di Jerez de la Frontera naturalmente il secondo giorno della diretta MotoGp, quindi oggi vivremo le qualifiche e poi la Sprint del Gran Premio di Spagna 2024. Il circuito andaluso è carico di storia, possiamo ad esempio ricordare le ben nove vittorie ottenute da Valentino Rossi da queste parti, quindi vincere avrebbe un sapore speciale per tutti gli attuali protagonisti della diretta MotoGp, a cominciare inevitabilmente dai padroni di casa spagnoli, come il leader della classifica iridata Jorge Martin o naturalmente Marc Marquez, che non trionfa a Jerez dal 2019, ma al quarto appuntamento del Motomondiale 2024 conta soprattutto cominciare a indirizzare nel modo giusto una stagione che sta definitivamente entrando nel vivo.

Siamo arrivati al Gran Premio di Spagna 2024 con l’aria da derby Italia Spagna, che d’altronde nel motociclismo è un grande classico: tre piloti iberici nelle prime quattro posizioni, con il già citato Jorge Martin e poi anche Maverick Vinales al terzo posto e il talento emergente Pedro Acosta splendido quarto; l’Italia risponde con la piazza d’onore per il rinato Enea Bastianini e la quinta posizione del campione in carica Francesco Bagnaia, ma anche con la superiorità tecnica delle nostre moto, con la Ducati sempre punto di riferimento e l’Aprilia reduce dalla tripletta pole-Sprint-vittoria di Maverick Vinales due settimane fa ad Austin. Adesso siamo in casa loro, per il primo dei quattro eventi stagionali in Spagna che renderà ancora più vivo il duello e stuzzicante la diretta MotoGp…

QUALIFICHE E SPRINT MOTOGP IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, ORARI E COME SEGUIRE (GP SPAGNA 2024)

Il sabato sarà come al solito un giorno fondamentale nel weekend in diretta MotoGp, allora adesso urge ricordare gli orari e le modalità per seguire tutte le sessioni odierne al GP Spagna 2024 a Jerez de la Frontera. Si torna ai classici orari europei, senza problemi di fuso orario, per cui l’ultima mezz’ora di prove libere avrà inizio alle ore 10.10, per poi cedere il passo in rapida successione alle due manche delle qualifiche, con il Q1 alle ore 10.50 e il Q2 alle ore 11.15. Infine, l’appuntamento sarà alle ore 15.00 con la Sprint, che si disputerà sulla distanza di 12 giri del piuttosto breve circuito andaluso.

Le prove ufficiali e la Sprint MotoGp in diretta tv saranno disponibili naturalmente su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 di Sky, la piattaforma satellitare che garantisce anche la diretta streaming video MotoGp tramite l’applicazione Sky Go oppure Now Tv. Infine, il sabato è il giorno migliore per tutti gli appassionati non abbonati, perché in chiaro su Tv8 qualifiche e Sprint del Gran Premio di Spagna 2024 a Jerez saranno visibili a tutti.

DIRETTA MOTOGP, GP SPAGNA 2024: ECCO I TEMI DEL SABATO

Potremmo allora indicare in Jorge Martin e Maverick Vinales i due protagonisti potenzialmente più in forma della diretta MotoGp, ma ieri pomeriggio ci siamo goduti un Francesco Bagnaia nuovamente in grande spolvero e più veloce di tutti in sella alla sua Ducati ufficiale, per cui l’auspicio è che Pecco possa rilanciarsi proprio da Jerez de la Frontera dopo un inizio di stagione non esaltante. D’altronde il piemontese sa come si fa: basti pensare all’esaltante rimonta che portò Bagnaia al Mondiale nel 2022, quando la prima vittoria stagionale di Pecco arrivò proprio a Jerez. Il sogno potrebbe essere un duello Ducati-Aprilia, considerando che pure Maverick Vinales si è confermato su livelli eccellenti.

Abbiamo sfruttato il tema del derby Italia Spagna e allora possiamo ricordare che i dieci piloti più veloci del venerdì pomeriggio, di conseguenza già qualificati per il Q2, saranno quattro italiani – oltre a Bagnaia anche Marco Bezzecchi, Enea Bastianini e Fabio Di Giannantonio – e sei spagnoli, quindi non è solo un luogo comune parlare di questo duopolio che forse potrebbe fare poco piacere ai nuovi padroni americani di Liberty Media, che in futuro avranno l’obiettivo di rendere sempre più globale la MotoGp. Il passato è glorioso, il futuro potrebbe essere globale, ma adesso c’è da pensare solamente al presente perché ci attende la diretta MotoGp delle qualifiche e della Sprint del Gran Premio di Spagna 2024 sul circuito di Jerez.

