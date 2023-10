DIRETTA MOTOGP/ Sprint video streaming live: si scende in pista! GP Thailandia 2023 Buriram (oggi 28 ottobre)

DIRETTA MOTOGP: IN PISTA PER LA SPRINT

La diretta MotoGp sta per vivere il momento decisivo del sabato di Buriram, dove infatti fra pochi minuti comincerà la Sprint per il Gran Premio di Thailandia 2023. In base all’esito delle qualifiche disputate qualche ora fa, il pilota spagnolo Jorge Martin scatterà dalla pole position. Al fianco del centauro del team Ducati Pramac ci saranno Luca Marini e l’altro spagnolo Aleix Espargaro su Aprilia, rispettivamente in seconda e terza posizione. Molto importante anche la composizione della seconda fila, con Marco Bezzecchi in quarta posizione, Brad Binder quinto e il leader iridato Francesco Bagnaia dalla sesta casella.

Ancora una volta Pecco dovrà rimontare rispetto al grande rivale Martin, a Mandalika e Phillip Island ci sono ricordi splendidi ma per quanto riguarda il Gran Premio “completo”, mentre nella Sprint, che ovviamente prevede la metà dei giri, ciò potrebbe essere più complicato. Martin che tenta la fuga e Bagnaia di rimonta, questo potrebbe essere il tema di questa Sprint. Alle spalle di Pecco avremo i due fratelli Marquez, con Alex settimo davanti a Marc, poi Maverick Vinales e Fabio Quartararo per chiudere la top 10, ma naturalmente la lotta ai vertici della classifica è il tema che catalizzerà la nostra attenzione per la diretta MotoGp. Si scende in pista, la Sprint comincia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MOTOGP STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE QUALIFICHE E SPRINT

Le prove ufficiali e la Sprint in diretta video streaming MotoGp naturalmente saranno trasmesse in tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche la diretta streaming. Come gli appassionati di motociclismo sanno molto bene, anche quest’anno la diretta MotoGp e le altre classi sono trasmesse integralmente da Sky sul satellite e per il Gran Premio di Thailandia 2023 a Buriram c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, le qualifiche e la Sprint della Motogp saranno visibili in diretta in chiaro su Tv8.

La diretta MotoGp in streaming video sarà garantita agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go ma anche tramite Now TV, per seguire il racconto della squadra come sempre capeggiata da Guido Meda. Per quanto riguarda la tv in chiaro, si potrà seguire la diretta MotoGp della giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), come abbiamo già accennato, in tempo reale per tutti: il Gran Premio di Thailandia sarà infatti visibile su Tv8 nella giornata di sabato con gli orari già indicati, con l’eccezione della FP3 che sarà esclusa. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

ECCO IL SABATO DI BURIRAM

La diretta MotoGp oggi, sabato 28 ottobre, ci proporrà le qualifiche e la Sprint del Gran Premio di Thailandia 2023 sul circuito di Buriram, che ospita il diciassettesimo appuntamento con il Motomondiale 2023, che si inoltra sempre più nel suo autunno ricchissimo di appuntamenti – ricordiamo che metà stagione si disputa da settembre in poi, che stiamo chiudendo una tripletta con Mandalika e Phillip Island e che a novembre manca ancora il tris che porterà la MotoGp a Sepang, Losail e infine Valencia. Un tour de force bellissimo per la diretta MotoGp grazie al fatto che è ancora aperto il duello ai vertici della classifica fra i piloti Ducati, con Francesco Bagnaia sempre leader con un margine di 27 punti su Jorge Martin, che esattamente due settimane fa compì addirittura il sorpasso ma poi ha patito la riscossa di Pecco, vittorioso alla domenica nel Gran Premio d’Indonesia e poi capace di guadagnare altri punti pesanti anche a Phillip Island, dove si salvò solo la gara “lunga” anticipata al sabato.

Oggi si torna invece agli orari del sabato motociclistico, con il format ormai perfettamente noto e con gli inevitabili problemi legati alle cinque ore di fuso orario che separano l’Italia da Buriram. Attenzione quindi agli orari: il sabato del Gran Premio di Thailandia 2023 comincerà per la diretta MotoGp alle ore 5.10 italiane con la terza sessione di prove libere FP3, che sarà di fatto ciò che l’anno scorso era la FP4, sia perché durerà 30 minuti sia perché sarà immediatamente prima delle qualifiche, con le due sessioni Q1 alle ore 5.50 e Q2 alle ore 6.15, entrambe di 15 minuti e al termine delle quali avremo la griglia di partenza valida sia per la Sprint del sabato pomeriggio, sia per la gara di domenica. Ecco allora che si tornerà in pista con la diretta MotoGp alle ore 10.00 del mattino italiano per la Sprint, che assegnerà i primi punti del weekend e ci farà compagnia in un momento della giornata che tutto sommato può essere comodo per tifosi ed appassionati.

DIRETTA MOTOGP: GP THAILANDIA 2023 BURIRAM, UNA BREVE STORIA

Avvicinandoci alla diretta MotoGp, naturalmente dobbiamo dire che la storia del Gran Premio di Thailandia è davvero breve. La prima volta fu nel 2018, quando vinse Marc Marquez; l’allora campione del Mondo era scattato dalla pole position, un dominio netto che lo spagnolo della Honda aveva ripetuto in gara anche nel 2019, anche se nella seconda edizione della corsa fu l’allora giovanissimo talento Fabio Quartararo a scattare dalla pole position, senza però impedire il bis di Marquez, che tra l’altro con la vittoria ottenne anche la matematica certezza del titolo mondiale. Poi sono arrivati i due anni di sospensione per il Covid, il Motomondiale nel 2020 e nel 2021 non è andato in Oriente e così fino all’anno scorso Marc Marquez era rimasto l’unico pilota vittorioso in MotoGp sul Buriram International Circuit, che sorge nei pressi dell’omonima città, a 410 km di distanza dalla capitale Bangkok in direzione nord-est, capoluogo della provincia della Thailandia che prende il nome proprio dalla città principale.

L'autodromo è stato inaugurato nel 2014 e fin dal 2015 ha ospitato il Mondiale della Superbike, che dunque ha già vissuto ben cinque edizioni del proprio Gran Premio di Thailandia fino al 2019, poi però c'è stato lo stop per il Covid e le derivate di serie non sono più tornate in Thailandia, a differenza della MotoGp. Nella scorsa stagione si corse domenica 2 ottobre 2022 e la vittoria andò al portoghese Miguel Oliveira, che in sella alla KTM compì una rimonta eccellente dall'undicesimo posto sulla griglia di partenza trionfo sotto la bandiera a scacchi, davanti alle due Ducati ufficiali di Jack Miller e Francesco Bagnaia, il quale fece comunque un passo avanti nella lotta per il titolo iridato perché il suo rivale Fabio Quartararo chiuse al diciassettesimo posto, quindi fuori dalla zona punti. Adesso però è giunto il tempo di tornare all'attualità e di far parlare l'unico giudice, cioè la pista: mettiamoci comodi, la diretta MotoGp delle qualifiche e della Sprint del Gran Premio della Thailandia 2023 sul circuito di Buriram sta per cominciare…











