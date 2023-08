DIRETTA MOTOGP/ Sprint Race live streaming video: qualifiche a rischio? (Gp Gran Bretagna 2023)

DIRETTA MOTOGP, SPRINT GP GRAN BRETAGNA 2023: CONTINUA A DILUVIARE, QUALIFICHE A RISCHIO?

La pioggia ha completamente rimescolato le carte, se ieri l’Aprilia era imprendibile oggi davanti a tutti c’è la Ducati-Gresini di Fabio Di Giannantonio. Il centauro romano (e romanista) ha girato in 2’18”076, quasi un secondo più veloce del campione del mondo in carica della MotoGp, Francesco Bagnaia, che ha chiuso l’ultima sessione di prove libere del Gp di Gran Bretagna al secondo posto precedendo Miguel Oliveira, Jack Miller e Marco Bezzecchi. Settima posizione per Luca Marini a +1”432 dal suo connazionale, Johann Zarco e Brad Binder completano la top 10. Solo quindicesimo Marc Márquez che giustamente è andato a passo d’uomo cercando di non prendere nessun rischio visto che nonostante la lunga pausa estiva il fuoriclasse spagnolo è apparso ancora piuttosto dolorante soprattutto quando doveva montare in sella alla sua Honda. Negli ultimi minuti nessuno è riuscito ad abbassare i propri tempi, a conferma di come l’intensità della pioggia sia ulteriormente migliorata. Probabilmente le qualifiche inizieranno in ritardo perché al momento non sembrano esserci le condizioni minime di sicurezza per gareggiare. {agg. di Stefano Belli}

MOTOGP STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL GP GRAN BRETAGNA 2023 SILVERSTONE

Va ricordato che la diretta tv della MotoGp per quanto riguarda il Gp Gran Bretagna 2023 Silverstone è come sempre affidata alla televisione satellitare: bisognerà aver sottoscritto un abbonamento al satellite, e il canale di riferimento resta Sky Sport MotoGp (numero 208 del decoder) con la telecronaca che per la classe regina è affidata a Guido Meda, che si avvale del commento tecnico di Mauro Sanchini e della collaborazione ai box di Sandro Donato Grosso e Antonio Boselli che curano le interviste e i contributi dal paddock. Tuttavia, sabato l’appuntamento raddoppia: infatti qualifiche e Sprint Race del Gp Gran Bretagna 2023 saranno in diretta anche su Tv8, dunque in chiaro per tutti.

Per quanto riguarda la diretta streaming video, sarà possibile assistere al Gp Gran Bretagna 2023 Silverstone anche in mobilità, qualora non possiate mettervi davanti a un televisore: l’alternativa è fornita intanto dal sito www.tv8.it e dunque accessibile a chiunque, ma poi come sempre anche dall’emittente satellitare che mette a disposizione dei suoi abbonati l’applicazione Sky Go, attivabile senza costi aggiuntivi su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, semplicemente inserendo i dati del proprio abbonamento.

DIRETTA MOTOGP, QUALIFICHE E SPRINT GP GRAN BRETAGNA 2023: MARINI SFRECCIA SUL DILUVIO

Nonostante la pioggia battente l’ultimo turno di prove libere del Gp di Gran Bretagna è cominciato in perfetto orario con i piloti della MotoGp che sono usciti dai box con la gomma da bagnato – a differenza della Formula 1 non ci sono le intermedie, Michelin mette a disposizione solamente le slick e le full wet. La visibilità è ridotta ai minimi termini, condizioni difficilissime per tutti, Aleix Espargaró finisce subito nella ghiaia ma è bravo a rimanere in piedi e a riprendere la via del tracciato, non si può dire lo stesso per Augusto Fernández che cade fortunatamente senza conseguenze fisiche. Questa sessione servirà quindi a prendere confidenza con la pista allagata visto che è prevista pioggia anche durante le qualifiche e la Sprint in programma alle ore 16 italiane. Tempi sul giro elevatissimi, basti pensare che il più veloce finora è stato Luca Marini che ha fermato il cronometro sul 2’19”508, quasi un secondo meglio di Fabio Di Giannantonio (che un anno fa al Mugello in condizioni simili a queste conquistò la pole position) Márquez, in terza posizione troviamo Marco Bezzecchi che sembra aver smaltito i postumi dell’incidente di ieri. {agg. di Stefano Belli}

DIRETTA MOTOGP, QUALIFICHE E SPRINT GP GRAN BRETAGNA 2023: IN PISTA PER LA FP3

Nella storia recente della MotoGp è raro vedere – sul giro secco – dei distacchi così ampi tra il primo e il secondo classificato. Nelle prove libere pomeridiane di ieri, Aleix Espargaró ha rifilato 671 millesimi a Jorge Martín, che più di tutti si è avvicinato al tempo impressionante del pilota spagnolo dell’Aprilia che diventa così uno dei candidati più autorevoli alla pole position del Gp di Gran Bretagna in programma a Silverstone. Pioggia permettendo, perché se le qualifiche si dovessero disputare sotto l’acqua allora i valori di forza verrebbero completamente rimescolati e in quel caso occhio a Jack Miller che assieme a Danilo Petrucci – oggi passato alla Superbike – è uno dei migliori interpreti sul bagnato. In questo momento sta piovendo tanto e la pista è letteralmente allagata, non è detto che la FP3 prenda regolarmente il via alle ore 11.10 italiane, molto probabilmente ci sarà uno slittamento delle attività visto che sul tracciato ci sono in azione i commissari che stanno cercando di asciugare con i rulli almeno le traiettorie. {agg. di Stefano Belli}

DIRETTA MOTOGP GP GRAN BRETAGNA 2023 SILVERSTONE: QUALIFICHE E SPRINT RACE!

Ancora grandi emozioni dalla diretta MotoGp: sabato 5 agosto prosegue il weekend dedicato al Gp Gran Bretagna 2023, e oggi è già tempo di assegnare i primi punti di Silverstone: abbiamo la Sprint Race alle ore 16:00 (fuso orario di casa nostra), ma bisogna procedere con ordine e ricordare che alle ore 11:10 il primo appuntamento del giorno è la FP3. Attenzione qui al cambio di format: infatti, dal Gp Gran Bretagna 2023 la MotoGp ha decretato che soltanto la FP2 sia valida per entrare nel Q2 (ovvero la ricerca della pole position), di fatto annullando i tempi delle ultime due sessioni.

A tale proposito, le qualifiche iniziano alle ore 11:50 con il Q1 mentre il secondo segmento sarà alle ore 12:15. Non vediamo l’ora di scoprire cosa succederà nella diretta MotoGp: chiaramente il fatto che il Motomondiale fosse fermo dalla fine di giugno contribuisce ad aumentare l’hype sul Gp Gran Bretagna 2023, ora tra poche ore scopriremo cosa succederà sul tracciato di Silverstone e ovviamente anche come cambierà la graduatoria, che vede sempre il nostro Pecco Bagnaia al comando con la Ducati ufficiale. Le emozioni della diretta MotoGp stanno per farci compagnia…

DIRETTA MOTOGP GP GRAN BRETAGNA 2023 SILVERSTONE: SITUAZIONE E CONTESTO

Tra poco la diretta MotoGp tornerà ad aprire i battenti sul Gp Gran Bretagna 2023: a Silverstone c’è un appuntamento classico con il Mondiale, una pista storica sulla quale i tanti protagonisti delle due ruote si daranno battaglia. A cominciare appunto dalla FP3, che servirà per testare le ultime migliorie; appena dopo avremo la Q1, dunque i piloti che non saranno riusciti a centrare i primi dieci tempi torneranno immediatamente a correre per provare a entrare nella lotta alla pole position. Che sarà comunque a stretto giro di posta, mentre poi bisognerà aspettare il pomeriggio per assistere alla Sprint Race.

Qui chiaramente sarà grande bagarre: purtroppo bisogna anche dire che l’introduzione di questa gara veloce ha aumentato i rischi di infortuni, e in questo periodo si è spesso fatto un paragone con gli anni precedenti sottolineando che forse il nuovo format della diretta MotoGp sia troppo pieno di eventi, così da impedire i reali sviluppi sulle moto. Sia come sia, noi adesso torniamo a parlare di quello che vedremo in pista perché il Gp Gran Bretagna 2023 sta per tornare a regalarci le sue emozioni e sorprese, pronti subito con la FP3 e poi con tutti gli altri appuntamenti di sabato 5 agosto per scoprire cosa succederà a Silverstone…











