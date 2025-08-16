Diretta MotoGp Qualifiche e Sprint Race live streaming video tv GP Austria 2025: orario e risultati Q2, caccia pole position e mini gara al Red Bull Ring

MOTOGP GRAN PREMIO AUSTRIA 2025: Q1, LUCA MARINI PRIMO DEGLI ESCLUSI

Entra nel vivo la diretta MotoGp delle Qualifiche del Gran Premio d’Austria. Al termine di un Q1 combattutissimo, Enea Bastianini sigla il miglior tempo e insieme a Marco Bezzecchi conquista l’accesso al Q2, dove si deciderà la pole position. Beffa per Luca Marini, che resta il primo degli esclusi e scatterà 13° in griglia, davanti a Jorge Martin, Fabio Di Giannantonio e Fabio Quartararo. (agg. di Fabio Belli)

FP2, BAGNAIA TALLONA MARQUEZ!

Prosegue la diretta MotoGp della seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Austria. Pedro Acosta non riesce ad abbassare i propri riferimenti, mentre Pecco Bagnaia trova subito riscontri positivi con la seconda moto: il campione del mondo ferma il cronometro in 1:29.077, portandosi a 326 millesimi dal miglior tempo di Marc Marquez in queste FP2. Ora l’attenzione si sposta sulle qualifiche, con il Q1 pronto a decidere gli ultimi due piloti che accederanno alla lotta per la pole. (agg. di Fabio Belli)

FP2, SCIVOLA ACOSTA!

È iniziata la diretta MotoGp della seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Austria. Avvio di sessione con Marc Marquez subito al comando grazie a un 1:29.557, seguito da Alex Marquez e Marco Bezzecchi. Pecco Bagnaia si migliora e risale in seconda posizione, a quattro decimi dal leader. I tempi restano però ancora alti, oltre un secondo rispetto al record della pista 2024 di Jorge Martin (1:27.748). Da segnalare un lungo di Joan Mir e una scivolata di Pedro Acosta alla curva 1, con lo spagnolo che è riuscito a rimettersi immediatamente in pista. (agg. di Fabio Belli)

AL VIA LA DIRETTA DEL Q2 PER LA MOTOGP IN AUSTRIA: LA SPERANZA DI PECCO

Tutto pronto per il via dalle ore 10.10 delle qualifiche Q2, le ultime prima alla Pole Position finale nel mitico Gp Austria 2025 di MotoGp: dopo l’intensa prova del venerdì dove finalmente Pecco Bagnaia su Ducati è tornato a far veder qualcosa di interessante, la grande attesa è di capire se dalle qualifiche – e soprattutto dalla Sprint Race di questo pomeriggio – si potrà vedere tornare il due volte campione del mondo davanti al nemico spagnolo Marc Marquez.

Per ora il fenomeno di Cervera guida il gruppo dei 10 piloti qualificati al Q2 di MotoGp, davanti ad un sorprendente Pedro Acosta su Ktm con al terzo posto Bagnaia: seguono poi a ruota Alex Marquez, Raul Fernandez su Aprilia, Joan Mir su Honda, il Morbido Morbidelli sulla VR46, mentre all’ottavo posto troviamo Zarco davanti ad Aldeguer e Binder.

La nuova carena della Ktm sta facendo la differenza, ha detto Acosta poco prima delle qualifiche, mentre Pecco dopo un ottimo venerdì sente di poter dire la sua finalmente qui in Austria. La speranza è tutta per lui, a breve il via alle danze! (Agg. di Niccolò Magnani)

DIRETTA MOTOGP GP AUSTRIA 2025: OGGI CACCIA ALLA POLE!

Si infiamma il weekend della MotoGp con un sabato super impegnativo e denso di appuntamenti, a partire dall’ultima sessione di prove libere del GP Austria 2025, poi arriverà il momento delle Qualifiche e a seguire la Sprint Race. Alle ore 10:10 il semaforo diventerà verde per la FP3, poi le Qualifiche, alle ore 15 invece per la mini gara al Red Bull Ring oggi, 16 agosto 2025, per una battaglia lunga 14 giri.

Il weekend di diretta MotoGp si è aperto con la stessa sinfonia risuonata nei precedenti appuntamenti: Marc Márquez ha chiuso la prima sessione di prove libere (FP1) al comando, davanti a Francesco Bagnaia e Marco Bezzecchi. A completare la top five Álex Márquez e Franco Morbidelli. La sessione è stata caratterizzata dal lavoro del leader del Motomondiale, che vuole sfatare il tabù al Red Bull Ring, dove non ha mai vinto, mentre Bagnaia ha provato diverse configurazioni.

La musica non è cambiata nelle pre-qualifiche del tredicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp, con il pilota spagnolo che ha nuovamente dominato la scena. In questo caso, la sorpresa è rappresentata da Pedro Acosta che ha piazzato la sua KTM al secondo posto, mentre Bagnaia ha chiuso al terzo, ma proseguendo il lavoro di preparazione. Alex Marquez si è confermato al quarto posto, mentre al quinti c’è la seconda sorpresa, Raul Fernandez di Aprilia Trackhouse.

DIRETTA MOTOGP GP AUSTRIA 2025: DOMINIO MARQUEZ, CON SORPRESE…

Se il Ferragosto ha sorriso a Marquez, che ha chiuso il venerdì dominando, mentre per Pedro Acosta bisogna capire se è stato un fuoco di paglia il suo, o se ha davvero le carte in regola per ritagliarsi il suo spazio da protagonista oggi. Venerdì positivo anche per Bagnaia, che sembra aver ritrovato competitività rispetto ad atre apparizioni, non avendo sofferto problemi particolari.

Chi ha brillato meno è stato Alex Marquez, che però è riuscito comunque a scalare la classifica nel finale, blindando l’accesso alla Q2 e riducendo il suo ritardo. Ma quelli di ieri vanno considerati come preparativi di una lunga giornata da vivere, quella di oggi, che è pronta a sorprendere tutti gli appassionati di MotoGp con altre sfide e battaglie tutte da vivere nelle prossime ore.

COME VEDERE LA DIRETTA MOTOGP STREAMING VIDEO TV DEL GP AUSTRIA 2025

La diretta MotoGp del sabato può essere seguita dalle ore 10:10 per la Q2 della classe regina, che si prende la scena poi con le qualifiche, al via alle ore 10:50, per cui la caccia alla pole position è prevista alle ore 11:15. Dopo una breve pausa pranzo, gli appassionati di MotoGp potranno sintonizzarsi alle ore 15 per la Sprint Race del Gp Austria 2025.

