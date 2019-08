Diretta MotoGp/ Qualifiche, FP3 e FP4 live: pole position e tempi (GP Austria 2019)

La diretta MotoGp oggi, sabato 10 agosto, ci propone le qualifiche del Gran Premio d’Austria 2019 sul circuito del Red Bull Ring a Zeltweg, undicesimo appuntamento con il Motomondiale 2019 che dopo la lunga pausa estiva vive ora un mese di agosto decisamente intenso, con tre gare di cui questa sulle verdi colline austriache è la seconda dopo la ripartenza di domenica scorsa a Brno. Queste qualifiche serviranno naturalmente a stabilire la griglia di partenza della corsa che si disputa sul celebre tracciato fra le località di Zeltweg e Spielberg, nuova tappa di una stagione che vede già Marc Marquez come dominatore assoluto, ma con la Ducati che confida molto nel suo “feudo” austriaco. Ricordiamo dunque adesso tutte le sessioni della MotoGp in programma oggi, secondo i classici orari del sabato motociclistico; la diretta MotoGp parte alle ore 9.55 con le prove libere FP3, 45 minuti particolarmente importanti anche perché definiranno la classifica combinata delle prime tre sessioni di libere che stabiliscono i dieci qualificati direttamente al Q2. Alle ore 13.30 i 30 minuti della FP4, poi le due sessioni delle qualifiche, da 15 minuti ciascuno: alle ore 14.10 via alla Q1, alle ore 14.35 ecco la decisiva Q2 che definirà le prime quattro file della griglia di partenza, secondo il format che è stato confermato dalle scorse stagioni.

DIRETTA MOTOGP: LE PROVE LIBERE

E’ stata una Fp1 brillante quella a cui abbiamo assistito in questo venerdi della Motogp dedicato al Gp d’Austria 2019, dove nonostante la pista sporca in molto hanno osato spingere sull’acceleratore pur con gomme soft. Dopo una prima parte della sessione di prove libere dove è stato il campione del mondo della Motogp Marc Marquez a martellare, ecco che è stato solo finale che le Ducati, protagoniste d’eccezione a Zeltweg hanno tolto la maschera. Alla bandiera a scacchi il primo tempo è proprio di Andrea Dovizioso che ha fermato il cronometro sul 1.24.033: secondo Marquez che già molto prima aveva segnato 1.24.218, mentre il terzo gradino del podio è per Vinales, a +0,247 dal pilota di Forlimpopoli. Hanno poi completato la top ten di fila Miller (ottimo protagonista nella Fp1) Valentino Rossi, Quartararo, Rins, Zarco, Nakagami ed Oliveira. A quindi terminato la sessione di prove libere solo 14^ Petrucci, mentre Iannone è fermo alla 18^ piazza. (Agg. di Michela Colombo)

Un venerdì pomeriggio all’insegna di Marc Marquez in MotoGp: non è certo una novità, ma ancora una volta questo è stato l’esito della seconda sessione di prove libere FP2 al Red Bull Ring di Zeltweg-Spielberg, dove domenica si disputerà il Gp Austria 2019. Il tempo di Marquez in sella alla sua Honda è stato di 1’23”916 e con questa prestazione lo spagnolo precede il connazionale Maverick Vinales e un ottimo Takaaki Nakagami. Honda dunque sugli scudi e Yamaha seconda forza, anche grazie al quarto posto di Fabio Quartararo. Il vantaggio di Marquez è piuttosto ridotto, dal momento che Vinales si è portato ad appena 66 millesimi dal campione del Mondo, ma va pure detto che il numero 93 è stato al comando praticamente per tutta la sessione ed è rimasto primo anche se non si è migliorato nei minuti finali. Alle spalle di Marquez sono state a lungo le due Ducati, che però a loro volta non si sono migliorate nell’ultimo time attack, in questo caso pagando dazio in classifica. Troviamo infatti Danilo Petrucci al settimo posto e Andrea Dovizioso nono, dunque piuttosto lontani dal vertice – ma si tratta di posizioni che non dovrebbero rispecchiare la reale forza della Ducati. Campanello d’allarme invece ancora una volta per Valentino Rossi, undicesimo e decisamente lontano non solo da Marquez, ma pure dal compagno di squadra Vinales, dunque per il Dottore rischia di profilarsi l’ennesimo weekend in salita. (Agg. di Mauro Mantegazza)

DIRETTA MOTOGP: LA STORIA DEL GP AUSTRIA

In attesa di vivere questa grande giornata con la diretta MotoGp, facciamo una breve storia del Gran Premio d’Austria di motociclismo. Il Motomondiale è tornato da tre stagioni in Austria, dopo un’assenza di ben 19 anni. La storia però è ben più antica: la prima edizione del Gran Premio austriaco risale infatti al 1955, anche se per essere incluso per la prima volta nel calendario iridato bisognerà aspettare fino al 1971. Per esattamente 21 anni, cioè fino al 1991, il Gp Austria fu una presenza fissa nel Motomondiale, anche se nel 1980 fu annullato a causa della neve, nonostante fosse tradizionalmente collocato nel mese di maggio. All’epoca si correva sul Salzburgring, circuito nei pressi di Salisburgo ricavato in una stretta vallata alpina e dal disegno estremamente semplice, con poche curve e lunghi rettilinei. Negli anni Novanta tuttavia cominciarono i problemi per il Gran Premio d’Austria: una prima interruzione nel 1992, poi la gara tornò in calendario nel 1993 e 1994 ma di nuovo saltò nel Mondiale 1995.

IL PASSAGGIO A ZELTWEG E I NUMERI

Nel 1996 per la prima volta il Gp Austria non si corse sullo storico Salzburgring bensì a Zeltweg, che fino a quel momento era stato un “tempio” solo della Formula 1, ma questa nuova location durò solo per due stagioni, visto che dopo il 1997 l’Austria è sparita dal Motomondiale fino a tre anni fa, quando il Red Bull Ring (ora si chiama così per evidenti motivi di sponsorizzazione) è tornato nel calendario iridato. Ricordiamo le sei vittorie di Giacomo Agostini grazie a tre doppiette 350-500 nel 1971, 1972 e 1974, mentre nelle uniche due edizioni sul circuito che sorge fra le località di Zeltweg e Spielberg possiamo ricordare la vittoria di Ivan Goi nel 1996: allora il pilota azzurro fu il più giovane vincitore di sempre in un Gp iridato (record che passò poi a Marco Melandri) e sul podio salì anche un altro talento italiano di un anno più “vecchio” di lui, un certo Valentino Rossi. L’eterno Dottore è l’unico reduce di quelle gare ormai lontane. Nel 2016 invece l’Italia festeggiò la vittoria di Andrea Iannone in sella alla Ducati e l’anno successivo ecco il successo di Andrea Dovizioso al termine di una memorabile battaglia con Marc Marquez. La Ducati è senz’altro la dominatrice del Gp Austria dal suo ritorno, se si conta pure la vittoria dell’anno scorso di Jorge Lorenzo che ha portato Borgo Panigale a un tre su tre con altrettanti piloti differenti. Nelle classi minori ricordiamo i successi di Franco Morbidelli e Francesco Bagnaia in Moto2, Marco Bezzecchi in Moto3. Adesso tuttavia è giunto il tempo di tornare all’attualità e di far parlare l’unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp delle qualifiche e delle prove libere FP3 e FP4 del Gran Premio d’Austria 2019 sul Red Bull Ring di Zeltweg Spielberg sta per cominciare…



© RIPRODUZIONE RISERVATA