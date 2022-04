Diretta MotoGp/ Streaming video e Qualifiche live: pole position (Gp Americhe 2022)

DIRETTA MOTOGP: POLE POSITION E GRIGLIA DI PARTENZA!

Oggi la diretta MotoGp ci propone le qualifiche del Gran Premio delle Americhe 2022 dal circuito di Austin, in Texas, che completa la doppietta del Motomondiale nel continente americano dopo la complicata tappa in Argentina di domenica scorsa ed è il quarto atto del Motomondiale 2022 sul tracciato del Circuit of the Americas, che dopo lo stop del 2020 per la pandemia era tornato in calendario già nello scorso autunno, con una vittoria di Marc Marquez che invece adesso è di nuovo al centro dell’attenzione a causa delle sue condizioni fisiche, con gli infortuni che continuano a tormentare lo spagnolo.

Per gli appassionati italiani bisogna naturalmente tenere conto di sette ore di fuso orario, eccovi dunque una breve guida ai tanti appuntamenti della diretta MotoGp del sabato. Si comincerà alle ore 16.55 italiane (le 9.55 locali) con la terza sessione di prove libere FP3, che servirà anche per definire la classifica combinata delle prime tre sessioni di prove libere. Poi si passerà alla serata italiana, che prenderà il via alle ore 20.30 con i 30 minuti delle prove libere FP4, ultima occasione per girare liberamente prima delle due sessioni delle qualifiche, cioè la Q1 alle ore 21.10 e la decisiva Q2 alle ore 21.35 per stabilire pole position e griglia di partenza, secondo un format ormai consolidato in MotoGp.

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE QUALIFICHE

Le qualifiche del Gran Premio delle Americhe 2022 della MotoGp dal circuito di Austin saranno il grande evento di oggi per il quarto atto della stagione del Motomondiale. Le prove ufficiali naturalmente saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche lo streaming. Ci attendono le qualifiche del Gran Premio delle Americhe: per tutti gli appassionati di motociclismo ribadiamo che anche quest’anno la diretta MotoGp e le altre classi sono trasmesse integralmente da Sky sul satellite e per il Gran Premio in Texas c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, le qualifiche Motogp saranno visibili in diretta in chiaro su Tv8, essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi appunto in tempo reale. Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire le ben quattro sessioni in programma oggi dell’appuntamento di Austin per seguire la diretta MotoGp in streaming e tv.

Ricordiamo pure che la diretta streaming video del Motogp sarà garantita agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go ma anche tramite Now TV, per seguire il racconto della squadra come sempre capeggiata da Guido Meda.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, si potrà seguire la giornata di Motogp oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), come abbiamo già accennato, in diretta: il Gran Premio delle Americhe è infatti uno di quelli che su Tv8 sarà visibile in tempo reale. Di conseguenza sarà possibile vivere tutte le emozioni delle qualifiche di tutte le classi e della FP4 della classe regina del motociclismo da Austin per i non abbonati Sky – la FP3 è invece esclusa. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP, GP AMERICHE 2021: LA STORIA AD AUSTIN

In attesa di vivere la diretta MotoGp di oggi, qualche cenno storico sul Gran Premio di Austin, che d’altronde è in calendario da pochi anni. Innanzitutto va notato che la gara texana è rimasta l’unica sul suolo degli Usa in calendario per il Motomondiale dopo che nel giro di pochi anni e per vari motivi sono uscite sia Laguna Seca sia Indianapolis, tracciati certamente più ricchi di fascino e tradizione (soprattutto Laguna Seca per quanto riguarda le due ruote).

Resiste così solo il Circuit of the Americas – per questo motivo il Gran Premio è denominato ‘delle Americhe’ da quando si doveva inventare una definizione inedita, poi tale è rimasto – che è stato costruito nel 2012 per ospitare la tappa americana della Formula 1 e dal 2013 ospita pure la MotoGp, che così quell’anno ebbe ben tre tappe in America, prima delle altrui defezioni. In Texas si era corso con regolarità fino ad aprile 2019, poi nel 2020 ci fu lo stop imposto dal Coronavirus che poi l’anno scorso, come abbiamo già accennato, ha imposto “solo” lo slittamento dalla primavera all’autunno, per un gradito ritorno ad Austin della MotoGp dopo due anni e mezzo. Adesso invece sono passati appena sei mesi dal precedente, lo consideriamo un segnale del ritorno verso la normalità.

DIRETTA MOTOGP: IL DOMINATORE SUL COTA

La storia della MotoGp ad Austin dunque è piuttosto breve e nella classe regina ha un solo assoluto dominatore sul COTA, acronimo per il Circuit of the Americas: Marc Marquez. Infatti il pilota spagnolo della Honda ha vinto tutte le prime sei edizioni della corsa disputate dal 2013 al 2018 nella classe regina e quindi nessun altro pilota della MotoGp aveva mai trionfato da queste parti fino al 2019. Nell’edizione di tre anni fa Marquez fece la pole position, poi però una caduta lo mise fuori causa in gara, favorendo il successo del connazionale Alex Rins, unico vincitore per la MotoGp in Texas diverso dal numero 93.

Marc poi aveva riannodato il filo del discorso vincendo il Gran Premio dello scorso ottobre davanti a Fabio Quartararo e Francesco Bagnaia, una gara che aveva sancito per il francese della Yamaha un passo avanti molto importante verso il titolo iridato, ma sembrava avere anche indicato il ritorno avvertiti di Marquez. Stavolta il numero 93 arriva ad Austin in una situazione molto diversa, perché di nuovo sono i bollettini sulla sua salute ad essere tornati al centro dell’attenzione. Quanto ai piloti italiani, ad Austin ovviamente non hanno mai vinto in MotoGp, ma nelle ultime stagioni sono almeno arrivate numerose vittorie tra Moto3 e Moto2 grazie a Romano Fenati, Franco Morbidelli e Francesco Bagnania: quest’anno magari grazie al ducatista riusciremo a spezzare questo digiuno anche nella top class? Adesso però è giunto il tempo di tornare all’attualità e di far parlare l’unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp delle qualifiche e delle prove libere FP3 e FP4 del Gran Premio delle Americhe 2022 sul circuito di Austin sta per cominciare…











