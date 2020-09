Diretta MotoGp/ Qualifiche live e streaming: pole position e tempi (GP Misano 2020)

La diretta MotoGp oggi, sabato 19 settembre, propone il grande appuntamento con le qualifiche del Gran Premio dell’Emilia Romagna 2020 sul circuito di Misano Adriatico, settimo appuntamento con il Motomondiale 2020. Innanzitutto ricordiamo gli orari di questo sabato naturalmente imperniato sulle qualifiche del secondo appuntamento consecutivo nel cuore della riviera romagnola (una delle novità di un Mondiale stravolto dal Corponavirus), che serviranno a stabilire la griglia di partenza e l’autore della pole position di quello che ufficialmente si chiama Gran Premio dell’Emilia Romagna e della Riviera di Rimini, doppia denominazione come nel più “classico” Gp di San Marino cui abbiamo assistito settimana scorsa con la meravigliosa vittoria di Franco Morbidelli. La diretta MotoGp a Misano dunque parte alle ore 9.55 con le prove libere FP3, 45 minuti particolarmente importanti anche perché definiranno la classifica combinata delle prime tre sessioni di libere che stabiliscono i dieci qualificati direttamente al Q2; alle ore 13.30 i 30 minuti della FP4, poi le due sessioni delle qualifiche, da 15 minuti ciascuno: alle ore 14.10 via alla Q1 che mette due posti in palio per la successiva sessione, infine alle ore 14.35 ecco la decisiva Q2, che definirà le prime quattro file della griglia di partenza, secondo il format che è stato confermato dalle scorse stagioni.

MOTOGP IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Le qualifiche del Gran Premio dell’Emilia Romagna 2020 della MotoGp dal circuito di Misano Adriatico saranno il grande evento di oggi per il settimo atto della stagione del Motomondiale e naturalmente saranno trasmesse in tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche lo streaming. Ci attendono le prove ufficiali del Gran Premio dell’Emilia Romagna e della Riviera di Rimini, la tappa che completa una nuova doppietta per la MotoGp, protagonista sulla stessa pista anche settimana scorsa. Per tutti gli appassionati di motociclismo ribadiamo che anche quest’anno la MotoGp e le altre classi sono trasmesse integralmente da Sky sul satellite: per il Gran Premio dell’Emilia Romagna c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, le qualifiche saranno visibili in tempo reale in chiaro anche su Tv8, dal momento che si corre a Misano – rimasta l’unica tappa italiana (però doppia) di questo strano Motomondiale 2020. Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire le ben quattro sessioni in programma oggi dell’appuntamento di Misano Adriatico per seguire la MotoGp in streaming e tv.

DIRETTA MOTOGP: LA FP1

Nella prima sessione di prove libere per la Motogp del Gp dell’Emilia Romagna sono state ancora le Yamaha a dare spettacolo e in primis in copertina va messo senza dubbio Franco Morbidelli (che già domenica scorsa era salito qui sul primo gradino del podio). Il centauro romano infatti non solo si è confermato il migliore sul passo gara (mantenendo tempi pur superiori a quelli registrati domenica in gara), ma pure sul giro veloce ha fatto scintille. Per lui la classifica dei tempi finale alla bandiera a scacchi vede il secondo posto a +0.90 dal leader Quartararo, ma il francese ha realizzato il tempo con gomma soft nuova, estremamente performante, mentre Morbidelli lo ha realizzato con gomma hard usata, non certo la miglior scelta per il time attack. Capiamo dunque bene l’eccezionale stato di forma dell’azzurro, pronto a un nuovo weekend a Misano da vero protagonista. Pure per la Fp1 dobbiamo mettere in evidenza le buone prestazioni di Pol Espargaro e di Oliveira per la KTM (rispettivamente terzo e quinto nella classifica finale) come quella di Nakagami (sesto) la miglior Honda sulla piazza. Aggiungiamo che le Ducati non hanno mostrato grande feeling con la pista romagnola: il migliore nella graduatoria è stato Andrea Dovizioso, che ha realizzato solo il settimo tempo.

DIRETTA MOTOGP: LA FP2

Se nella FP1 il più veloce è stato Fabio Quartararo, nella seconda sessione di prove libere invece il migliore è stato Brand Binder. Nella prima fase della FP2 a illuminare è stato proprio Quartararo, mettendo in fila un casco rosso dopo l’altro. Solo Takaaki Nakagami e Miguel Oliveira sono stati in grado di avvicinarsi al pilota francese. Poi si è aggiunto Joan Mir. Le Ducati invece si sono concentrate su test comparativi tra tutte le mescole. A metà turno Francesco Bagnaia è poi riuscito a far segnare il miglior tempo, prendendosi momentaneamente la testa della classifica dei tempi. Nella parte finale della FP2, soprattutto per i time attack con gomma morbida al posteriore, la classifica è stata stravolta. Brad Binder ha fatto segnare il miglior tempo (1’31”628) sfruttando il “gancio” di Maverick Vinales, che ha chiuso invece al quarto posto. Morbidelli non ha neppure provato il time attack: dopo aver brillato al mattino, nel pomeriggio ha dato invece la sensazione di non spingere a fondo. A prescindere dalla classifica dei tempi, va sottolineato il fatto che Fabio Quartararo ha dominato in un long-run da 16 giri in cui ha mantenuto un passo inavvicinabile per chiunque. Segnali di crescita invece per la Ducati, ma Dovizioso resta a 4-5 decimi da Quartararo sul passo, e non sono pochi.

DIRETTA MOTOGP: LA STORIA DI MISANO ADRIATICO

In attesa di vivere questa grande giornata di diretta MotoGp, naturalmente dobbiamo osservare che la denominazione di Gp Emilia Romagna è inedita e non ha dunque precedenti, a differenza del circuito di Misano, che ha invece una storia lunga e gloriosa. La Romagna, magari comprendendo anche località molto vicine quali San Marino o Tavullia, è da sempre terra di piloti e di grande passioni per gli sport motoristici e per tanti protagonisti di questo Gp la gara “di casa” è addirittura doppia – anche se dolorosamente manca il Mugello. Ecco dunque che negli anni Settanta si costruì un autodromo appunto a Misano Adriatico, per volere tra gli altri anche di Enzo Ferrari. Il debutto sulla scena internazionale fu con il Gran Premio delle Nazioni 1980 (come allora si chiamava il Gp d’Italia di motociclismo), che poi tornò a Misano anche nel 1982 e nel 1984. Dal 1985 al 1987 l’autodromo romagnolo fu invece sede del Gran Premio di San Marino, per poi tornare ad ospitare dal 1989 al 1991 il Gran Premio italiano per tre anni consecutivi, nei primi due ancora con la denominazione di Gp delle Nazioni e nel 1991 invece con il titolo di Gran Premio d’Italia, che poi Misano ospitò anche nel 1993, anno del terribile incidente occorso a Wayne Rainey. Quello fu l’ultimo Gran Premio iridato sul circuito romagnolo fino al 2007, quando tornò in calendario il Gran Premio di San Marino con l’attuale denominazione, che onora anche la Riviera di Rimini e che quest’anno come detto raddoppia, al pari di numerosi altri circuiti – doppiette anche a Jerez, Zeltweg, Aragon e Valencia.

DIRETTA MOTOGP: L’ALBO D’ORO

Questo dunque è il quattordicesimo anno consecutivo di Misano nel calendario iridato. Vediamo cosa ci dice l’albo d’oro, riferito ovviamente al Gp San Marino: Valentino Rossi, Jorge Lorenzo e Marc Marquez sono i dominatori, avendo vinto tre volte a testa nella classe regina. Il Dottore ha trionfato nel 2008, 2009 e 2014, Lorenzo invece ha fatto tripletta dal 2011 al 2013: in totale sono sette successi su quattordici per la Yamaha, grazie alla vittoria di Franco Morbidelli domenica scorsa. Negli ultimi anni però il leader è stato senza dubbio Marc Marquez, capace di imporsi negli anni dispari 2015, 2017 e infine l’anno scorso, mentre gli anni pari sono per lui stregati e tali rimarranno per forza di cose anche quest’anno. La Ducati si era imposta con Casey Stoner nella prima edizione nel 2007 e nel 2018 ha spezzato il digiuno con la vittoria di Andrea Dovizioso, un’emozione naturalmente molto speciale per il forlivese e per tutta la Casa di Borgo Panigale. Per la Honda annotiamo anche le due vittorie con Dani Pedrosa, nel 2010 e nel 2017. Ricordato il povero Shoya Tomizawa, pilota giapponese di Moto2 che perse la vita a causa di un incidente nell’edizione 2010, adesso è però giunto il tempo di tornare all’attualità e di far parlare l’unico giudice, cioè la pista (naturalmente con il cronometro), quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp delle qualifiche e delle prove libere FP3 e FP4 del Gran Premio dell’Emilia Romagna 2020 sul circuito di Misano Adriatico sta per cominciare…



© RIPRODUZIONE RISERVATA