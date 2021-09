Diretta Motogp/ Qualifiche live e streaming video: la pole position (Gp Aragon 2021)

DIRETTA MOTOGP: CHE ATTESA PER FABIO QUARTARARO!

Siamo in diretta con la Motogp anche oggi, sabato 11 settembre 2021: appuntamento cardine della giornata saranno le qualifiche per il Gran premio di Aragon 2021 che pure definiranno la griglia di partenza per le gara di domenica, ma sul tracciato spagnolo pure i nostri beniamini della classe regina effettueranno le ultime sessioni di prove libere, Fp3 e Fp4. Dopo le scintille occorse ieri davvero non vediamo l’ora di dare la parola alla pista: qui l’attesa è tutta per Fabio Quartararo, dominatore della stagione come della classifica del mondiale piloti, ma il francese al solito non sarà unico pilota in pista. Su tracciato che storicamente favorisce i piloti spagnoli, ecco che la battaglia anche oggi per la pole position si annuncia intensa.

Ricordiamo allora subito gli orari della diretta della Motogp oggi per il Gran premio di Aragon 2021 per non perderci nemmeno un’istante di quanto sta accadendo al Motorland iberico. Segnaliamo agli appassionati che oggi la Motogp sarà in diretta per il Gran premio di Aragon 2021 già alle ore 9.55 per la terza sessione di prove libere, la Fp3: per la Fp4 invece dovremo attendere fino alle ore 13.30 e pure questa avrà durata di appena 30 minuti (invece dei soliti 45). A seguire saranno le due sessioni di qualifiche da 15 minuti ciascuno: alle ore 14.10 italiane via alla Q1 che mette due posti in palio per la successiva sessione, infine alle ore 14.35 ecco la decisiva Q2.

DIRETTA MOTOGP STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LE QUALIFICHE

Davvero sarà il caso di non perderci neanche un minuto della Motogp: ma come seguirla oggi in diretta tv e streaming video? Naturalmente il punto di riferimento per tutti gli appassionati sarà Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche lo streaming di tutti gli appuntamento della Motogp. Ribadiamo infatti che anche quest’anno la Motogp e le altre classi sono trasmesse integralmente da Sky sul satellite: per il Gran Premio di Aragon 2021 c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, le qualifiche purtroppo non saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, ma solo in differita, sia pure di poche ore.

Ricordiamo pure che lo streaming video sarà garantito agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go. Il punto di riferimento è sempre Guido Meda, ormai storica voce della Motogp con Mauro Sanchini al suo fianco, mentre ricordiamo che la Motogp è visibile anche sulla piattaforma streaming Dazn, in questo caso con le voci di Niccolò Pavesi e Marco Melandri.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, abbiamo accennato che si potrà seguire la giornata di oggi della Motogp su Tv8 (canale numero 8 del telecomando) ma solo in differita: il Gran Premio d’Aragon 2021 purtroppo è uno di quelli che su Tv8 non sarà visibile appunto anche in tempo reale. Di conseguenza sarà possibile vivere pure in questa modalità tutte le emozioni delle qualifiche della classe regina del motociclismo dal Motorland di Aragon per i non abbonati Sky – con l’eccezione della FP3, disponibile solo su Sky. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @Motogp, così come la pagina Motogp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP LA PRIMA SESSIONE DI PROVE LIBERE

Prima sessione di prove libere per la Motogp al Gran premio di Aragon 2021 nel segno di Marc Marquez. Il pilota spagnolo conferma non solo il suo netto miglioramento fisico, ma pure il suo grandissimo feeling sulla pista iberica e dopo aver aperto le danze nella Fp1 con il primo crono, pure chiude la sessione di prove libere con il il primo tempo di 1.48..048. Un crono davvero eccezionale per lo spagnolo a cui pure nessuno si avvicina, sempre nel time attack finale: nella classifica alla bandiera a scacchi, secondo arriva Joan Mir, ma questo ha un ritardo di quasi un secondo dal connazionale (+0.971 per la precisione). Ben lontani tutti gli altri: nota di merito va alle Ducati di Miller e Bagnaia, che pure mettono in pista ottime prestazioni per essere solo venerdi mattina e nella graduatoria non sono distanti dalla vetta. Giornata impegnativa, ma non positivissima anche per la Yamaha: Quartararo dopo i primi squilli di fatto non va oltre al sesto miglio tempo, mentre per Valentino Rossi una Fp1 da dimenticare, tra tempi alti, difficoltà a gestire la M1 e pure nel finale una brutta scivolata (da cui è però uscito illeso).

DIRETTA MOTOGP, LA SECONDA SESSIONE DI PROVE LIBERE

Venerdì pomeriggio all’insegna di Jack Miller e della Ducati, perché il pilota australiano della Casa di Borgo Panigale ha ottenuto il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere FP2 della MotoGp verso il Gp Aragon 2021. Jack Miller ha infatti preceduto l’ottima Aprilia di Aleix Espargaro e la Yamaha di Cal Crutchlow, che hanno completato le prime tre posizioni nella classifica dei tempi della FP2 sul circuito del Motorland Aragon. Il venerdì pomeriggio era cominciato con una scivolata di Marc Marquez, che è rimasto poi ben lontano dai vertici dopo un venerdì mattina che lo aveva invece visto mattatore. Annotata anche una scivolata di Francesco Bagnaia, dobbiamo però dire che Pecco insieme a Miguel Oliveira e Takaaki Nakagami è stato tra i piloti migliori nella prima parte della sessione pomeridiana.

Infine, la FP2 ad Aragon è tornata ad animarsi nei minuti conclusivi, quando naturalmente tutti si sono scatenati nei giri secchi per il time attack. Jack Miller si scatena e firma in 1’47”613 il tempo che nessuno riuscirà a superare, alle sue spalle come detto Aleix Espargaro e Cal Crutchlow. La Ducati comunque fa festa con quattro piloti nelle prime sei posizioni, perché oltre a Miller ci sono Johann Zarco, Jorge Martin e Francesco Bagnaia nell’ordine dal quarto al sesto posto. Settimo Fabio Quartararo davanti a Takaaki Nakagami, completano la top 10 della FP2 un ottimo Enea Bastianini e Pol Espargaro, però undicesimo nella combinata perché qui è ottavo Marc Marquez grazie al tempo del mattino. Molto deludenti invece Valentino Rossi, Maverick Vinales e Joan Mir, tutti in fondo alla classifica.

DIRETTA MOTOGP: LA STORIA DEL GP DI ARAGON 2021

Pur impazienti di dare il via alla diretta della Motogp per il Gran premio di Aragon 2021 pure ci pare doveroso spendere due parole anche sulla storia di questa gara, che pure non è tra le “più vecchie” nel calendario iridato. Introdotto nel calendario della Motogp solo nella stagione 2010 per coprire il buco creato dall’annullamento della gara ungherese, il Gran premio di Aragon ha fatto presto breccia nel cuore di appassionati e piloti e da dunque una decina di anni è tappa fissa del campionato del mondo. Benché dunque la Spagna sia da tempo paese molto presente nel calendario della classe regina, il Motorland di Aragon di fatto è appuntamento piuttosto recente, ma dove pure negli anni si sono disputate grandi battaglie.

E dove, almeno per la classe regina, quasi sempre è stato un pilota spagnolo a vincere. Il dato è curioso: se si escludono le prime due edizione del Gran premio di Aragon per il 2010 e 2011 vinte dall’australiano Casey Stoner (prima con Ducati e poi con Honda), dal 2012 è sempre stato un pilota “di casa” a salire sul primo gradino del podio. Dal trionfo di Dani Pedrosa nel 2012 al Motorland fino al successo di Alex Rins su Suzuki solo nella precedente stagione della Motogp: nel mezzo si sono succeduti soltanto Jorge Lorenzo e Marc Marquez, e anzi il pilota della Honda vanta qui il maggior numero di successi, ben 6 per la classe regina (ma che diventano sette se contiamo anche il podio in Moto2 del 2011). E chissà che sia sempre uno spagnolo oggi il protagonista ad Aragon o magari proprio Marc Marquez, che pure solo pochi giorni fa è stato vittima di una rovinosa caduta, che per fortuna non ne ha compromesso la forma. Difficile a dirsi: nell’attesa mettiamoci, la diretta Motogp delle qualifiche e delle prove libere FP3 e FP4 del Gran Premio di Aragon 2021 sta per cominciare…



