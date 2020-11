Diretta MotoGp/ Qualifiche live e streaming video: la pole position (Gp Europa 2020)

La diretta MotoGp torna oggi, sabato 7 novembre: grande appuntamento con le qualifiche del Gran Premio d’Europa 2020, che si disputa sul circuito Ricardo Tormo di Cheste, a poca distanza dalla città di Valencia, dove vivremo il dodicesimo appuntamento con il Motomondiale 2020, che apre una doppietta di gare consecutive in quel di Valencia e la tripletta – Portimao compresa – che definirà tutti i verdetti di una stagione a dir poco imprevedibile e ricca di colpi di scena. Innanzitutto ricordiamo gli orari della diretta MotoGp di questo sabato naturalmente imperniato sulle qualifiche, che serviranno a stabilire la griglia di partenza e l’autore della pole position per la terzultima gara della stagione, appuntamento ancora più importante su un circuito che non è fra più spettacolari, perché partire davanti potrebbe essere più importante che altrove. Sono orari parzialmente condizionati dagli spostamenti per ridurre al minimo i problemi con il freddo dell’autunno inoltrato. Si parte alle ore 10.55 con le prove libere FP3, 45 minuti particolarmente importanti anche perché definiranno la classifica combinata delle prime tre sessioni di libere che stabiliscono i dieci qualificati direttamente al Q2; alle ore 14.10 i 30 minuti della FP4, poi le due sessioni delle qualifiche, da 15 minuti ciascuno: alle ore 14.50 via alla Q1 che mette due posti in palio per la successiva sessione, infine alle ore 15.15 ecco la decisiva Q2, che definirà le prime quattro file della griglia di partenza, secondo il format che è stato confermato dalle scorse stagioni.

MOTOGP, LE QUALIFICHE IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Le qualifiche del Gran Premio d'Europa 2020 della MotoGp dal circuito di Valencia saranno il grande evento di oggi per il dodicesimo atto della stagione del Motomondiale e naturalmente saranno trasmesse in tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche lo streaming. Ci attendono le prove ufficiali del Gran Premio d'Europa, una tappa che apre la tripletta di eventi consecutivi che caratterizzerà anche il mese di novembre per la MotoGp.

MOTOGP, LA SECONDA SESSIONE DI LIBERE

Venerdì completamente nel segno di Jack Miller per la MotoGp a Valencia: l’australiano della Ducati Pramac infatti, dopo essere stato primo già al mattino, ha ottenuto il miglior tempo anche nella seconda sessione di prove libere FP2 per il Gran Premio d’Europa 2020. La sessione pomeridiana si è svolta su asfalto umido che poi è andato asciugandosi, condizione che ha messo a lungo in grande difficoltà Fabio Quartararo, davvero in crisi in questa situazione mista. Nella seconda parte della sessione il dominatore è stato senza ombra di dubbio Pol Espargaro, autore di alcuni giri impressionanti in sella alla sua Ktm, quasi come se Pol guidasse sull’asciutto e tutti gli altri ancora sul bagnato. Il mattatore del venerdì pomeriggio tuttavia è stato parzialmente ridimensionato nei time attack finali, che come spesso succede hanno rimescolato le carte, mettendo in luce naturalmente Jack Miller e anche Aleix Espargaro, a coronare un venerdì molto positivo per i due fratelli spagnoli. In definitiva dunque la classifica dei tempi premia l’australiano della Ducati Pramac in 1’32″528 con 92 millesimi di vantaggio su Aleix Espargaro e 276 su un Franco Morbidelli molto costante, certamente il migliore tra i pretendenti al titolo – come già alla mattina, fatto che ci fa molto ben sperare. Ecco poi Takaaki Nakagami al quarto posto e Pol Espargaro che si è dovuto accontentare del quinto posto finale. Tolto il miglior tempo a Cal Crutchlow che era stato sesto, troviamo allora in sesta posizione Alex Rins davanti a Brad Binder e ad un terzetto di lusso che chiude la top 10: Andrea Dovizioso ottavo, Fabio Quartararo nono e Joan Mir decimo, con lo spagnolo della Suzuki che trae dunque beneficio dall’esclusione di Crutchlow, mentre resta fuori Maverick Vinales, unico escluso tra chi ancora lotta per il Mondiale. Se la FP3 fosse bagnata, per Vinales il sabato mattina potrebbe portare problemi… (Agg. di Mauro Mantegazza)

MOTOGP, LA PRIMA SESSIONE DI LIBERE

Prima sessione di prove libere per la Motogp per il Gran premio d’Europa 2020 davvero sottotono a Valencia. Complice una pista ancora “sporca” e bagnatissima, di fatto quasi nessuno ha spinto in maniera eccessiva nella Fp1, dove pure non è mancata l’azione sull’asfalto spagnolo. Pur conservando un atteggiamento tutto sommato prudente, in molti hanno comunque effettuato parecchi giri sul tracciato spagnolo, recuperando parecchi dati utili in vista delle successive sessioni dedicate alla Motogp. Se guardiamo alla classifica dei tempi, ecco che i crono sono piuttosto elevati (come era facile immaginare) e che in vetta vi sono solo quei piloti che si sono dimostrati più sicuri sull’asfalto bagnato. In tal senso si è confermato pilota super sotto la pioggia Jack Miller: l’australiano della Pramac ci ha messo poco ad affermarsi nel time attack finale ha limato ancora qualcosina, trovato il crono definitivo di 1.42.063. Dietro di lui un solido Franco Morbidelli, e un po’ a sorpresa un ottimo Stefan Bradl, già terzo, ma a quasi mezzo secondo dall’australiano: nella top ten hanno poi figurato Zarco, Alex Marquez, Petrucci, Pol Espargaro, Oliveira, Dovizioso e Vinales. In fondo Mir e Quartararo, che non si sono esposti poi molto nella Fp1 della Motogp a Valencia: anzi il francese a tratti è apparso davvero in crisi sulla M1 sotto alla pioggia. (Agg Michela Colombo)

DIRETTA MOTOGP, GP EUROPA A VALENCIA: UNA STORIA DOPPIA

In attesa di vivere questa ricca giornata della diretta MotoGp, facciamo un breve riassunto della storia del Motomondiale sia per quanto riguarda il Gp Europa sia per quanto riguarda la pista di Valencia, dove si corre dal 1999 quando si affiancò a Jerez e Barcellona come terzo Gp in terra spagnola (in seguito si è aggiunta anche l’Aragona). Si è sempre corso sul circuito di Cheste, intitolato alla memoria del pilota locale Ricardo Tormo che era morto di leucemia l’anno precedente. Valentino Rossi qui nel 2006 perse il titolo a favore di Nicky Hayden nella gara clamorosamente vinta da Troy Bayliss, che aveva corso in sella ad una Ducati al termine di una stagione nella quale aveva vinto il Mondiale Superbike. Valentino cadde e pur tornando in pista non riuscì ad andare oltre il tredicesimo posto, insufficiente a contenere la rimonta di Hayden che invece ottenne il terzo posto. C’è poi il ricordo del 2015: Valentino in testa al Mondiale ma costretto a partire dall’ultimo posto sulla griglia di partenza a causa del contatto con Marc Marquez in Malesia, la rimonta in gara si fermò al quarto posto, insufficiente a causa della contemporanea vittoria del rivale Jorge Lorenzo. In generale Valencia non ha mai regalato grandi gioie all’Italia: due vittorie del Dottore nel 2003 e 2004, il successo di Marco Melandri nel 2005 prima del successo colto nel 2018 da Andrea Dovizioso. L’anno scorso vinse Marc Marquez, che a dire il vero a sua volta non ha numeri pazzeschi a Valencia, con tre successi totali di cui due in MotoGp.

Tutto questo naturalmente è relativo al Gp Comunità Valenciana, che però sarà quello in programma settimana prossima sul circuito Ricardo Tormo. In questo 2020 ricco di doppiette, ecco dunque anche il ritorno della denominazione di Gran Premio d’Europa, scelta per la prima delle due uscite in terra valenciana. A differenza della Formula 1 che ha avuto a lungo un Gp Europa, nel Motomondiale si contano appena cinque precedenti, curiosamente tutti in Spagna. La prima volta fu nel 1991, quando si corse a Jarama (vicino a Madrid) per sostituire il Gran Premio di Jugoslavia che purtroppo saltò a causa della guerra, poi ci furono quattro edizioni consecutive disputate a Barcellona, a partire dal 1992 che vide la prima apparizione del Circuit de Catalunya. Dal 1996 la denominazione divenne Gp Catalogna e di conseguenza i Gp “europei” a Barcellona furono solo i primi quattro, fino al 1995. In compenso i ricordi sono più felici per l’Italia e spicca un 5/5 nell’allora classe 250, con due successi per Luca Cadalora e tre per Max Biaggi. Adesso tuttavia è giunto il tempo di tornare all’attualità e di far parlare l’unico giudice, cioè la pista (naturalmente con il cronometro), quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp delle qualifiche e delle prove libere FP3 e FP4 del Gran Premio d’Europa 2020 sul circuito di Valencia sta per cominciare…



