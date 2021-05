Diretta MotoGp/ Qualifiche live e streaming video: la pole position… (Spagna 2021)

La diretta MotoGp oggi, sabato 1° maggio, ci regalerà l’imperdibile appuntamento con le qualifiche del Gran Premio di Spagna 2021 sul tradizionale circuito di Jerez de la Frontera, per stabilire la griglia di partenza e l’autore della pole position del quarto appuntamento con il Motomondiale 2021. L’anno scorso proprio in Andalusia era cominciata la stagione con un doppio appuntamento a Jerez, che però a causa del Coronavirus era slittato addirittura a luglio. Ora invece siamo tornati a inizio maggio, che è la data più tradizionale per il Gran Premio di Spagna a Jerez de la Frontera, che pure nel 2021 sarà il primo di ben quattro appuntamenti spagnoli con il Motomondiale, quello che ha l’onore di fregiarsi del titolo di GP nazionale. Ricordiamo allora senza ulteriori indugi tutti gli orari della lunga diretta MotoGp che ci attende oggi, senza problemi con il fuso orario: si parte allora alle ore 9.55 con le prove libere FP3, 45 minuti particolarmente importanti anche perché definiranno la classifica combinata delle prime tre sessioni di libere che stabiliscono i dieci qualificati direttamente al Q2. Alle ore 13.30 i 30 minuti della FP4, poi le due sessioni delle qualifiche, da 15 minuti ciascuno: alle ore 14.10 via alla Q1, alle ore 14.35 ecco la decisiva Q2 che definirà le prime quattro file della griglia di partenza, secondo un format ormai ampiamente consolidato.

DIRETTA MOTOGP/ Prove libere live, streaming video: Bagnaia è il più veloce nella Fp2

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LE QUALIFICHE

Le qualifiche del Gran Premio di Spagna 2021 della MotoGp dal circuito di Jerez saranno trasmesse in tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche lo streaming. Ci attendono le prove ufficiali del Gran Premio di Spagna da Jerez de la Frontera, sede di un evento tra i più classici fra tutti quelli del Motomondiale. Per tutti gli appassionati di motociclismo ribadiamo che anche quest’anno la MotoGp e le altre classi sono trasmesse integralmente da Sky sul satellite: per il Gran Premio di Spagna c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, le qualifiche saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, essendo questo secondo Gp stagionale in Europa compreso fra quelli trasmessi in tempo reale.

DIRETTA MOTOGP/ Gara live: vince Quartararo! Bagnaia e Mir sul podio!

Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire le ben quattro sessioni in programma oggi dell’appuntamento di Jerez per seguire la MotoGp in streaming e tv. Ricordiamo pure che lo streaming video sarà garantito agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go. Il punto di riferimento è sempre Guido Meda, ormai storica voce della MotoGp con Mauro Sanchini al suo fianco, mentre ricordiamo che la MotoGp è visibile anche sulla piattaforma streaming Dazn, in questo caso con le voci di Niccolò Pavesi e Marco Melandri.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, si potrà seguire la giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), come abbiamo già accennato, in tempo reale: il Gran Premio di Spagna infatti è uno di quelli che su Tv8 sarà visibile appunto anche in tempo reale con gli orari già indicati. Di conseguenza sarà possibile vivere tutte le emozioni delle qualifiche della classe regina del motociclismo da Jerez de la Frontera per i non abbonati Sky – con l’eccezione della FP3, disponibile solo su Sky. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP/ Prove libere Q2 live streaming video: Bagnaia, che beffa!

DIRETTA MOTOGP, LE PROVE LIBERE

Venerdì mattina nel segno di Brad Binder e della Ktm per la MotoGp a Jerez de la Frontera, dove appunto il pilota sudafricano ha chiuso al primo posto nella classifica dei tempi la prima sessione di prove libere FP1 in vista del Gran Premio di Spagna 2021. A dire il vero però, per gran parte della sessione sono stati protagonisti Aleix Espargaro con l’Aprilia e i piloti della Yamaha, con l’eccezione purtroppo di Valentino Rossi. Molto veloce e anche costante Espargaro, Fabio Quartararo notevolissimo sul passo e anche Maverick Vinales e Franco Morbidelli nelle prime posizioni per gran parte del turno, con Johann Zarco a tenere alto l’onore della Ducati in un venerdì mattina che era cominciato male per Borgo Panigale a Jerez de la Frontera. Bravo dunque Francesco Bagnaia, che nel finale della sessione ha mostrato una crescita molto significativa, infine a dare un volto alla classifica sono stati i time attack finali, con Marc Marquez e soprattutto Brad Binder in grande evidenza, con il pilota della Ktm capace di infilare ben due giri consecutivi a grande velocità, balzando così addirittura al comando della classifica dei tempi con 1’38″013, dopo una sessione per gran parte anonima. Binder dunque ha chiuso al comando la FP1 della MotoGp a Jerez de la Frontera davanti ad Aleix Espargaro che è meritatamente secondo, con Marc Marquez in terza posizione e poi Pecco Bagnaia che nel finale è risalito bene fino alla quarta casella. Nel finale dunque non ha trovato il guizzo la Yamaha, che piazza al massimo Fabio Quartararo quinto, poi completano la top 10 Johann Zarco, Miguel Oliveira, Pol Espargaro, Maverick Vinales e Joan Mir. Dodicesimo posto per Franco Morbidelli che ha pagato nel giro veloce, tredicesimo Lorenzo Savadori con l’Aprilia, molto indietro invece gli altri italiani, compreso un Valentino Rossi appena ventesimo e sempre più in difficoltà.

Nel Fp2 della Motogp, in diretta questo fine settimana a Jerez de la frontera per il Gran premio di Spagna 2021 a dominare nella classifica dei tempi finale è stata la Ducati di Pecco Bagnaia. Il pilota torinese, dopo una seconda sessione di prove libere solida ma non eccezionale, salva la giornata firmando un giro super proprio negli ultimi istanti rimasti: con gomma soft al posteriore l’azzurro riesce a firmare il tempo di 1.37.209. Nonostante l’exploit nel finale del ducatista, pure nella Fp2 di Jerez molto altri sono stati i protagonisti in pista. Ad esempio, fin dalle prime battute e per tutta la durata della sessione, le Yamaha di Vinales, Morbidelli e Qurtararo hanno confermato di trovarsi davvero a proprio agio sul tracciato iberico, firmando ottimi tempi sia sul giro secco che pure sul passo gara: pur montando gomme medie, sia il romano che il francese sono riusciti ad abbattere senza grandi difficoltà il muro del 1.38. Sulla simulazione della gara di domenica però che ha davvero strabiliato oggi a Jerez è stata l’Aprilia di Aleix Espargaro. Lo spagnolo inoltre si è dimostrato particolarmente veloce anche sul giro secco firmando comunque la miglior terza prestazione della sessione. Prova di sostanza ma non eccezionale per Marc Marquez, che nella Fp2 non si è migliorato molto rispetto al mattino: per lo spagnolo sicuramente un po’ di prudenza extra, certo doverosa. Da segnalare infine solo il terzultimo posto nella classifica dei tempi della Motogp nella seconda sessione di prove libere per Valentino Rossi: per il Dottore un pomeriggio drammatico, se consideriamo poi i tempi eccezionali segnati dai compagni di scuderia.

DIRETTA MOTOGP, GP SPAGNA 2021: LA STORIA A JEREZ

In attesa di vivere la diretta MotoGp di oggi, facciamo una breve storia del Gran Premio di Spagna, limitandoci dunque alle gare con il titolo di Gp nazionale, senza considerare le tante altre corse che si disputano in terra iberica in questi anni in cui la Spagna è diventata il cuore del Motomondiale. La prima edizione del Gp Spagna risale al 1951, anche se per diversi anni questo non fu un appuntamento fisso (ad esempio dal 1955 si saltò al 1961). A lungo si corse sul circuito del Montjuic a Barcellona, mentre nel 1969 fece il suo debutto il tracciato di Jarama, non lontano dalla capitale Madrid. Per alcuni anni le due piste si alternarono, quasi a simboleggiare le due principali anime della Spagna, poi dal 1977 Jarama divenne la sede fissa, almeno fino al 1987 quando Jerez fece la sua prima apparizione. Nel 1988 per un anno si tornò a Jarama, ma dal 1989 la pista andalusa è diventata la sede fissa, ormai una grande classica del calendario iridato, la corsa di maggior tradizione fra quelle che si disputano attualmente in Spagna – Barcellona, Aragon e Valencia sono tutte arrivate dopo, l’anno scorso Jerez fu anche la prima sede a fare doppietta nell’anomalo calendario 2020.

Nell’albo d’oro spiccano le nove vittorie di Valentino Rossi: la prima nel 1997 con l’Aprilia 125, il bis con la 250 nel 1999, in seguito ecco i sei successi nella classe regina, di cui il primo nel 2001 con la 500 e poi le sei vittorie in MotoGp (anni 2002, 2003, 2005, 2007, 2009 e 2016). Tra gli altri grandi protagonisti della MotoGp attuale, Marc Marquez a Jerez ha vinto “solo” tre volte, anche se va detto che negli ultimi anni aveva invertito la tendenza, a lungo per lui negativa come di nuovo nel 2020 a causa del ben noto infortunio che con i successivi strascichi lo ha di fatto condizionato per ben nove mesi. Marquez non ha mai vinto a Jerez nelle categorie minori, poi in MotoGp aveva conquistato un successo nel 2014 ma solo con la doppietta di vittorie maturate nel 2018 e 2019 ha trovato un certo feeling con la pista andalusa. Non ha di questi problemi il francese Fabio Quartararo, attuale leader della classifica MotoGp e nel 2020 vincitore a Jerez de la Frontera di entrambe le gare, sia il tradizionale Gp Spagna sia l’inedito Gp Andalusia vissuto la domenica seguente. Adesso però è giunto il tempo di tornare all’attualità e di far parlare l’unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp delle qualifiche e delle prove libere FP3 e FP4 del Gran Premio di Spagna 2021 sul circuito di Jerez de la Frontera sta per cominciare…



© RIPRODUZIONE RISERVATA