Diretta MotoGp/ Qualifiche live e streaming video: pole position e tempi (Gp Francia)

La diretta MotoGp oggi, sabato 10 ottobre, ci propone lo stuzzicante appuntamento con le qualifiche del Gran Premio di Francia 2020 sul tradizionale circuito di Le Mans per stabilire la griglia di partenza e l’autore della pole position del nono appuntamento con il Motomondiale 2020 nella classe regina. Gli appassionati italiani non dovranno preoccuparsi del fuso orario, perché gli appuntamenti dalla Francia saranno naturalmente quelli classici dei Gran Premi del Vecchio Continente (cioè quest’anno di fatto tutti): si parte alle ore 9.55 con le prove libere FP3, 45 minuti particolarmente importanti anche perché definiranno la classifica combinata delle prime tre sessioni di libere che stabiliscono i dieci qualificati direttamente al Q2; alle ore 13.30 i 30 minuti della FP4, poi le due sessioni delle qualifiche, da 15 minuti ciascuno: alle ore 14.10 via alla Q1, alle ore 14.35 ecco la decisiva Q2 che definirà le prime quattro file della griglia di partenza, secondo un format ormai ampiamente consolidato. Spesso a Le Mans sorpassare è difficile, dunque le qualifiche avranno già un peso notevolissimo sulla corsa.

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE QUALIFICHE

Le qualifiche del Gran Premio di Francia 2020 della MotoGp dal circuito di Le Mans saranno il grande evento di oggi per il nono atto della stagione del Motomondiale e naturalmente saranno trasmesse in tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche lo streaming. Ci attendono le prove ufficiali del Gran Premio di Francia, una tappa che apre la tripletta di eventi consecutivi che caratterizzerà anche il mese di ottobre per la MotoGp. Per tutti gli appassionati di motociclismo ribadiamo che anche quest’anno la MotoGp e le altre classi sono trasmesse integralmente da Sky sul satellite: per il Gran Premio di Francia c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, le qualifiche non saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, non essendo questo nono Gp stagionale compreso fra quelli trasmessi in tempo reale. Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire le ben quattro sessioni in programma oggi dell’appuntamento di Le Mans per seguire la MotoGp in streaming e tv. Ricordiamo pure che lo streaming video sarà garantito agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go. Il punto di riferimento è sempre Guido Meda, ormai storica voce della MotoGp, anche se alcune novità saranno inevitabili a causa del rigido protocollo sanitario imposto dal Coronavirus.

DIRETTA MOTOGP, LE PROVE LIBERE

Sessione di prove libere a Le Mans per il GP di Francia MotoGP 2020 con una giornata a due facce. In mattinata le Ducati prendono il sopravvento, ma il blitz dell’Aprilia di Bradley Smith cambia le carte in tavola. Nel pomeriggio si ristabiliscono le gerarchie, in una giornata comunque non buona per il leader della classifica Mondiale, Fabio Quartararo, che lascia presagire scenari aperti per gli inseguitori nel resto del fine settimana. Come detto, eccellente Smith sull’Aprilia nella prima sessione di prove libere. Il britannico su una pista bagnata e insidiosa chiude il giro in 1:43.804 per il pilota britannico, davanti a Zarco e a un ottimo Petrucci, che a pochi minuti dalla conclusione della sessione vantava ancora la prima posizione. Bene anche Dovizioso, quinto ma che ha saputo far registrare dei giri promettenti, considerando anche che il leader della classifica Mondiale, Fabio Quartararo fa registrare solamente il diciottesimo tempo. Valentino Rossi riesce a chiudere nella top 10, all’ottavo posto dietro Vinales e Morbidelli. Si abbassano notevolmente i tempi nella seconda sessione delle libere nel pomeriggio, e cambiano anche i protagonisti con le performance migliori: Miller il più veloce, alle sue spalle Vinales e Nakagami. Ha migliorato sensibilmente la sua performance anche Valentino Rossi, arrivato al quinto posto, sesto Petrucci e nono Morbidelli per quanto riguarda gli italiani nella top ten dei migliori tempi della Fp2. Ancora fuori dai primi dieci Fabio Quartararo. Caduta per Andrea Dovizioso, dopo 7 giri di pista, un imprevisto che non ha permesso poi di rientrare in pista al pilota della Ducati. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA MOTOGP, GP FRANCIA 2019: LA STORIA A LE MANS

In attesa di vivere questa lunga e intensa giornata di diretta MotoGp, facciamo una breve storia del Gran Premio di Francia. La storia delle gare motociclistiche in Francia è decisamente lunga, visto che la prima edizione del Gran Premio risale addirittura al 1920, proprio qui a Le Mans, ai tempi di un motociclismo a dir poco pionieristico. Nei primi anni il Gp transalpino fu molto itinerante, visto che fino al 1939 fu ospitato da molte città, ma è da segnalare la sua grande regolarità: solo nel 1934 non si disputò. Dopo la Seconda Guerra Mondiale invece si dovette attendere il 1949 per il ritorno del Gp francese, non valido però per il Mondiale che nacque proprio in quell’anno. Per la prima edizione “iridata” bisogna dunque attendere il 1951 ad Albi. In effetti in quegli anni vi furono diverse interruzioni, prima che il Gran Premio di Francia tornasse in pianta stabile nel calendario a partire dal 1959 con le uniche eccezioni del 1968 e 1971. Restò invece la tradizione dell’essere una gara molto itinerante: limitandoci alle edizioni valide per il Mondiale, si è corso ad Albi, Rouen, Reims, Clermont Ferrand, Le Mans, Le Castellet, Nogaro e Magny Cours, dunque praticamente ogni circuito francese ha avuto l’onore di ospitare il Motomondiale.

Dal 2000 però Le Mans è diventata la sede fissa del Gp Francia e dunque questa sarà la ventunesima edizione consecutiva che si disputerà sul circuito Bugatti, solo in parte coincidente con il più lungo Circuit de la Sarthe, quello dove si disputa la leggendaria 24 Ore automobilistica. Di certo questa non è una delle gare preferite da Valentino Rossi, che a Le Mans ha vinto solo nel 2002, 2005 e 2008, oltre che nel 1997 in classe 125, quando però si correva ancora al Paul Ricard di Le Castellet. Ben sei vittorie tra le varie classi sono state ottenute invece da Jorge Lorenzo, di cui cinque nella classe regina compresa la doppietta 2015-2016: possiamo dunque dire che l’assenza di Jorge sia particolarmente pesante a Le Mans. Stesso discorso naturalmente anche per Marc Marquez, che invece vanta la vittoria in Moto2 del 2011 e quelle in MotoGp del 2014 e poi con una doppietta consecutiva con i successi nel 2018 e infine l’anno scorso. Maverick Vinales si è imposto invece nel 2011 e nel 2013 nella cilindrata più piccola e poi ha vinto nel 2017. Per Andrea Dovizioso infine troviamo solo la vittoria 2004 nella classe 125. Adesso però è giunto il tempo di tornare all’attualità e di far parlare l’unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp delle qualifiche e delle prove libere FP3 e FP4 del Gran Premio di Francia 2020 sul circuito di Le Mans sta per cominciare…



