Diretta MotoGp/ Qualifiche live e streaming video: pole position (Gp Australia)

La diretta MotoGp oggi, sabato 15 ottobre, ci proporrà le qualifiche del Gran Premio d’Australia 2022 sul circuito di Phillip Island, che finalmente torna protagonista dopo i due anni di stop per Covid ma ospita il diciottesimo appuntamento con il Mondiale MotoGp 2022. Appuntamento che è imperdibile perché Francesco Bagnaia insegue con soli due punti di ritardo Fabio Quartararo in classifica, grazie all’esito del Gp in Thailandia di due settimane fa, che ha praticamente azzerato il passivo di Pecco. Questo weekend apre una doppietta consecutiva per la MotoGp, che poi tornerà anche a Sepang per la prima volta post Covid, la posta in palio è naturalmente altissima su un circuito già affascinante di suo.

Diretta MotoGp/ Prove libere live e streaming video: cronaca (Gp Australia 2022)

Il francese della Yamaha resta il leader in classifica ma la Ducati è sicuramente la moto più forte e due punti di ritardo sono praticamente nulla, avendone ancora 75 in palio. Ricordiamo dunque adesso tutti gli orari del sabato motociclistico, con inevitabili problemi legati al fuso orario. In base al programma del Gran Premio d’Australia 2022, ecco che la diretta MotoGp parte già alle ore 0.55 italiane con le prove libere FP3, 45 minuti che andranno a comporre anche l’importante classifica combinata delle tre libere. Alle ore 4.30 ecco i 30 minuti della FP4, poi le due sessioni delle qualifiche, da 15 minuti ciascuno: alle ore 5.10 via alla Q1, alle ore 5.35 ecco la decisiva Q2 che definirà le prime quattro file della griglia di partenza.

DIRETTA MOTOGP/ Oliveira ha vinto il Gp di Thailandia! Bagnaia recupera su Quartararo

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE QUALIFICHE

Le prove ufficiali in diretta video streaming MotoGp naturalmente saranno trasmesse in tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche lo streaming. Come gli appassionati di motociclismo sanno molto bene, anche quest’anno la MotoGp e le altre classi sono trasmesse integralmente da Sky sul satellite e per il Gran Premio a Phillip Island c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, le qualifiche non saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, non essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi appunto in tempo reale. La diretta MotoGp in streaming video sarà garantita agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go ma anche tramite Now TV, per seguire il racconto della squadra come sempre capeggiata da Guido Meda.

DIRETTA MOTOGP/ Qualifiche Gp Thailandia live streaming: pole position per Bezzecchi!

Per quanto riguarda la tv in chiaro, non si potrà seguire la diretta MotoGp della giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), come abbiamo già accennato, in tempo reale per tutti: il Gran Premio d’Australia non è infatti uno di quelli che su Tv8 sarà visibile con gli orari già indicati. Sarà possibile vivere tutte le emozioni delle qualifiche di tutte le classi e della FP4 della classe regina del motociclismo dal circuito di Phillip Island anche per i non abbonati Sky ma solo dalle ore 14.00 italiane – la FP3 è invece in ogni caso esclusa. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP, GP AUSTRALIA: UNA STORIA AFFASCINANTE

In attesa di vivere questa grande giornata con la diretta MotoGp, grazie ad un ambiente sempre splendido e ad un circuito tecnicamente fra i più belli, facciamo un breve riassunto della storia del Motomondiale in Australia. Corse motociclistiche si disputano da tantissimi anni, sulla scia di quanto avveniva in Gran Bretagna: già nel 1914 fu disputato un Gran Premio d’Australia. Per vedere questo Gp nel calendario iridato bisognerà però attendere il 1989, perché in precedenza la trasferta sarebbe risultata troppo gravosa per le squadre, praticamente tutte con base in Europa: per due anni si corse a Phillip Island, sull’omonima isola nello Stato federato di Victoria, poi dal 1991 al 1996 la corsa fu trasferita sul circuito di Eastern Creek (nei pressi di Sydney), ma dal 1997 è tornata a disputarsi a Phillip Island, da allora sede immancabile nel Motomondiale salvo Covid.

Nella classe regina spiccano i sei successi ottenuti da Valentino Rossi e Casey Stoner. Per il Dottore (dopo due vittorie in 250) una cinquina consecutiva dal 2001 al 2005 e poi la vittoria del 2014, a nove anni di distanza dal precedente successo australiano, uno dei tanti esempi della straordinaria longevità agonistica di Valentino Rossi. Per l’idolo di casa invece ci sono stati addirittura sei trionfi consecutivi dal 2007 al 2012, ultima stagione disputata da Casey prima del suo precoce ritiro. Praticamente, per oltre un decennio ci sono stati due dominatori che hanno monopolizzato la scena della MotoGp quasi completamente.

GLI IDOLI DI CASA E LE VITTORIE ITALIANE

Per l’Australia ci sono state anche la doppietta di Wayne Gardner nelle prime due edizioni e le tre vittorie di Michael Doohan (1992 e 1995 a Eastern Creek, 1998 a Phillip Island), mentre per l’Italia hanno vinto anche Max Biaggi nel 2000 e Marco Melandri nel 2006, oltre al successo di Loris Capirossi nell’ultima edizione disputata ad Eastern Creek nel 1996. Sono sei invece i successi di piloti spagnoli in 500/MotoGp nel GP Australia: Alex Criville nel 1997, Jorge Lorenzo nel 2013, poi i primi due successi di Marc Marquez nel 2015 e nel 2017, una vittoria che indirizzò in modo probabilmente decisivo un Mondiale che era ancora aperto, dal momento che Andrea Dovizioso non andò oltre il tredicesimo posto, perdendo ben 22 punti dal grande rivale.

Infine la vittoria di Maverick Vinales nel 2018, gioia Yamaha in una stagione pessima e che aveva già laureato campione Marquez, che tornò a vincere in Australia nel 2019, ad oggi ancora l’ultima edizione della corsa. D’altronde le emozioni a Phillip Island non sono mai mancate, pure alcune vittorie di Valentino Rossi sono ancora ben impresse nella memoria di tutti gli appassionati. I numeri degli spagnoli sono in miglioramento negli ultimi anni, dopo che per tante stagioni l’Australia era stata una sorta di tabù per loro, mentre la Ducati cerca una vittoria che manca dai tempi di Stoner e che con la classifica attuale sarebbe fondamentale. Dati questi numeri storici, adesso è giunto il tempo di tornare all’attualità e di far parlare l’unico giudice, cioè la pista (naturalmente con il cronometro), quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp delle qualifiche e delle prove libere FP3 e FP4 del Gran Premio d’Australia 2022 sul circuito di Phillip Island sta per cominciare…











© RIPRODUZIONE RISERVATA