Diretta MotoGp/ Qualifiche live e streaming video: pole position (GP Austria 2022)

Grande attenzione alla diretta MotoGp, e dello streaming, oggi, sabato 20 agosto, dal momento che sarà il giorno delle qualifiche del Gran Premio d’Austria 2022 sul circuito del Red Bull Ring, tredicesimo appuntamento con il Motomondiale 2022 che nella settimana di Ferragosto si gode il weekend sulle verdi colline austriache, dal momento che il Red Bull Ring sorge appunto in una zona turisticamente piacevole, fra le località di Zeltweg e Spielberg. Il palcoscenico è bucolico, ma non sarà naturalmente una vacanza per tutti i protagonisti della MotoGp, a maggior ragione perché le ultime due vittorie consecutive di Francesco Bagnaia hanno riaperto i giochi per il Mondiale.

Fabio Quartararo resta il leader in classifica ma la Ducati in Austria ha una tradizione fenomenale, come vedremo fra poco, dunque per Pecco potrebbe esserci l’occasione per rimontare ancora. Ricordiamo dunque adesso tutti i classici orari del sabato motociclistico; la diretta MotoGp parte alle ore 9.55 con le prove libere FP3, 45 minuti particolarmente importanti anche perché definiranno la classifica combinata delle prime tre sessioni di libere che stabiliscono i dieci qualificati direttamente al Q2. Alle ore 13.30 i 30 minuti della FP4, poi le due sessioni delle qualifiche, da 15 minuti ciascuno: alle ore 14.10 via alla Q1, alle ore 14.35 ecco la decisiva Q2 che definirà le prime quattro file della griglia di partenza.

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE QUALIFICHE

Le prove ufficiali in diretta per il video streaming MotoGp in diretta naturalmente saranno trasmesse in tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche lo streaming. Come gli appassionati di motociclismo sanno molto bene, anche quest’anno la MotoGp e le altre classi sono trasmesse integralmente da Sky sul satellite e per il Gran Premio al Red Bull Ring c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, le qualifiche saranno visibili ma non in tempo reale in chiaro su Tv8, non essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi appunto in tempo reale. La diretta MotoGp in streaming video sarà garantita agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go ma anche tramite Now TV, per seguire il racconto della squadra come sempre capeggiata da Guido Meda.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, si potrà seguire la giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), come abbiamo già accennato, ma solo in differita per tutti: il Gran Premio d’Austria è infatti uno di quelli che su Tv8 non sarà visibile con gli orari già indicati, ma con le qualifiche dalle ore 15.30. Solo con questa modalità sarà possibile vivere tutte le emozioni delle qualifiche di tutte le classi e della FP4 della classe regina del motociclismo dal Red Bull Ring anche per i non abbonati Sky – la FP3 è invece in ogni caso esclusa. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP: LA STORIA DEL GP AUSTRIA

In attesa di vivere questa grande giornata con la diretta MotoGp e il relativo streaming, facciamo una breve storia del Gran Premio d’Austria di motociclismo, pur ricordando che siamo reduci anche da ben due Gp di Stiria, che nel 2020 era stato vinto dal portoghese Miguel Oliveira in sella alla KTM padrona di casa e nel 2021 è stato riproposto, con successo di Jorge Martin per la Ducati Pramac. Il Motomondiale è tornato da sei stagioni in Austria, dopo un’assenza di ben 19 anni. La storia però è ben più antica: la prima edizione del Gran Premio austriaco risale infatti al 1955, anche se per essere incluso per la prima volta nel calendario iridato bisognerà aspettare fino al 1971.

Per 21 anni, cioè fino al 1991, il Gp Austria fu una presenza fissa nel Motomondiale, anche se nel 1980 fu annullato a causa della neve, nonostante fosse tradizionalmente collocato nel mese di maggio. All’epoca si correva sul Salzburgring, circuito nei pressi di Salisburgo ricavato in una stretta vallata alpina. Negli anni Novanta tuttavia cominciarono i problemi per il Gran Premio d’Austria: una prima interruzione nel 1992, poi la gara tornò in calendario nel 1993 e 1994 ma di nuovo saltò nel Mondiale 1995.

DIRETTA MOTOGP: IL PASSAGGIO A ZELTWEG E I NUMERI

Avvicinandoci all’attualità della diretta MotoGp, Nel 1996 per la prima volta il Gp Austria non si corse sullo storico Salzburgring bensì a Zeltweg, fino a quel momento riservato alla Formula 1, ma questa nuova location durò solo per due stagioni, visto che dopo il 1997 l’Austria è sparita dal Motomondiale fino a sei anni fa, quando il Red Bull Ring è tornato nel calendario iridato. Ricordiamo le sei vittorie di Giacomo Agostini grazie a tre doppiette 350-500 nel 1971, 1972 e 1974, mentre nelle uniche due edizioni degli anni Novanta sul circuito che sorge fra le località di Zeltweg e Spielberg possiamo ricordare la vittoria di Ivan Goi nel 1996: allora il pilota azzurro fu il più giovane vincitore di sempre in un Gp iridato e sul podio salì anche un altro talento italiano di un anno più “vecchio” di lui, un certo Valentino Rossi.

Nel 2016 invece l’Italia festeggiò la vittoria di Andrea Iannone in sella alla Ducati e l’anno successivo ecco il successo di Andrea Dovizioso al termine di una memorabile battaglia con Marc Marquez. La Ducati è senz’altro la dominatrice del Gp Austria dal suo ritorno, perché in seguito sono arrivate pure la vittoria del 2018 di Jorge Lorenzo che ha portato Borgo Panigale a un tre su tre con altrettanti piloti differenti, poi nel 2019 è arrivato il secondo successo di Dovizioso e quarto consecutivo per la Ducati, infine ecco il tris del Dovi nel 2020, una serie che nel Gran Premio “nazionale” austriaco è stata spezzata solamente dal successo della KTM di Brad Binder un anno fa. Adesso tuttavia è giunto il tempo di tornare all’attualità e di far parlare l’unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp e lo streaming video delle qualifiche e delle prove libere FP3 e FP4 del Gran Premio d’Austria 2022 sul Red Bull Ring di Zeltweg Spielberg sta per cominciare…











