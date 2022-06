Diretta MotoGp/ Qualifiche live e streaming video: pole position (GP Catalogna 2022)

DIRETTA MOTOGP: IL GIORNO DELLE QUALIFICHE

La diretta MotoGp oggi, sabato 4 giugno, culminerà con il grande appuntamento delle qualifiche per il Gran Premio di Catalogna 2022 sul circuito del Montmelò, che serviranno a stabilire la griglia di partenza e l’autore della pole position del nono appuntamento con il Motomondiale 2022 che si disputa sul Circuit de Catalunya a poca distanza dal capoluogo Barcellona, dove va dunque in scena il secondo dei quattro Gran Premi stagionali che si corrono in terra di Spagna, appuntamento tra l’altro sentitissimo, dal momento che questa è una regione che ha il motociclismo nel sangue, tanto che questa è la vera gara di casa per molti centauri spagnoli – potremmo fare il paragone con Misano in Italia.

Ricordiamo adesso tutti gli appuntamenti con la diretta MotoGp, utili per tutti gli appassionati in questo intenso sabato motoristico: si parte alle ore 9.55 con le prove libere FP3, 45 minuti particolarmente importanti anche perché definiranno la classifica combinata delle prime tre sessioni di libere che stabiliscono i dieci qualificati direttamente al Q2; alle ore 13.30 i 30 minuti della FP4, poi le due sessioni delle qualifiche, da 15 minuti ciascuno: alle ore 14.10 via alla Q1, alle ore 14.35 ecco la decisiva Q2 che definirà le prime quattro file della griglia di partenza, secondo il format che è utilizzato in MotoGp ormai da diversi anni.

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LE QUALIFICHE

Le qualifiche del Gran Premio di Catalogna 2022 della MotoGp dal circuito del Montmelò a Barcellona saranno il grande evento di oggi per il nono atto della stagione del Motomondiale e saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche lo streaming. Ci attendono le qualifiche del Gran Premio di Catalogna: per tutti gli appassionati di motociclismo ribadiamo che anche quest’anno la diretta MotoGp e le altre classi sono trasmesse integralmente da Sky sul satellite e per il Gran Premio al Montmelò c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, le qualifiche non saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, non essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi appunto in tempo reale. Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire le ben quattro sessioni in programma oggi dell’appuntamento del Montmelò per seguire la diretta MotoGp in streaming e tv. Ricordiamo pure che la diretta streaming video della Motogp sarà garantita agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go ma anche tramite Now TV, per seguire il racconto della squadra come sempre capeggiata da Guido Meda.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, si potrà seguire la giornata di Motogp di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), come abbiamo già accennato, ma non in diretta: il Gran Premio di Catalogna è infatti uno di quelli che su Tv8 sarà visibile solamente in differita. Di conseguenza sarà possibile vivere tutte le emozioni delle qualifiche di tutte le classi e della FP4 della classe regina del motociclismo dal Montmelò anche per i non abbonati Sky ma con la sintesi alle ore 15.30 – la FP3 è invece esclusa. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP, LE PROVE LIBERE

Un venerdì nel segno dell’Aprilia, e un inizio di weekend davvero promettente per Maverick Vinales che in questo 2022 aveva sempre vissuto all’ombra di Aleix Espargaro. Durante le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di Catalogna il pilota di casa (è nato a 130 chilometri di distanza dal circuito) si è attestato nelle posizioni di vertice chiudendo al secondo posto, solamente il suo compagno di box ha fatto meglio di lui in 1’39”402. Per adesso la Casa di Noale sta mettendo tutti d’accordo ma bisogna aspettare almeno le qualifiche per tirare le somme, perché più di qualche big si sta nascondendo. In primis Fabio Quartararo che non ha voluto prendersi troppi rischi e si è limitato a prendere confidenza con la pista di Montmeló. mentre a Enea Bastianini e Francesco Bagnaia è invece scappato il giro e infatti i due italiani si ritrovano rispettivamente al terzo e quarto posto. Di certo è meglio stare davanti che dietro ma l’ingresso diretto in Q2 devono ancora sudarselo.

Impossibile non notare il declino di Joan Mir, dopo l’annuncio della Suzuki che a fine stagione si ritirerà dalla MotoGp il campione del mondo 2020 ha tirato i remi in barca e non è stato più in grado di dire la sua. Forse sta già pensando al futuro, e la tentazione Honda è troppo forte da ignorare. Anche la casa giapponese si trova a un punto di non ritorno, con Marc Marquez che difficilmente tornerà prima del 2023 e Pol Espargaro che ha deluso ampiamente le aspettative di chi aveva puntato su di lui. (Agg. di Stefano Belli)

DIRETTA MOTOGP, GP CATALOGNA 2022: LA STORIA

Prima però di buttarci sull’attualità della diretta MotoGp di quest’anno, ripercorriamo brevemente la storia di questo Gran Premio: il circuito del Montmelò fu inaugurato nel 1991, anno in cui tuttavia ospitò soltanto la Formula 1, di cui è da allora la sede fissa del Gran Premio di Spagna. Passerà comunque un solo anno prima di vedere anche il Motomondiale di scena vicino a Barcellona: dal 1992, infatti, nemmeno le due ruote hanno mai più saltato l’appuntamento con il Circuit de Catalunya, passando soltanto attraverso un cambio di denominazione. Dal 1992 fino al 1995 si parlò infatti di Gran Premio d’Europa, mentre dal 1996 ecco la denominazione attuale, che rispecchia la fortissima identità autonoma della Catalogna.

Curiosamente, invece Barcellona non è mai stata sede del Gran Premio di Spagna in ambito motociclistico, onore che in questi anni è sempre spettato a Jerez de la Frontera. Il dominatore del Montmelò è senza dubbio Valentino Rossi, che ci ha vinto ben dieci volte fra tutte le classi. Nel 1997 in 125, nel 1998 e 1999 in 250 e poi sette vittorie in MotoGp: doppietta 2001-2002, poi tre volte consecutive dal 2004 al 2006, il leggendario successo del 2009 con l’incredibile sorpasso all’ultima curva ai danni di Jorge Lorenzo, che nessun appassionato può avere dimenticato, infine la vittoria del 2016.

DIRETTA MOTOGP, I NUMERI DEI BIG A BARCELLONA

Fa impressione pensare che, per un motivo o per l’altro, nessuno dei grandi protagonisti della diretta MotoGp in Catalogna in anni recenti è presente quest’anno a Barcellona. Nella classe regina ci sono state ben cinque vittorie di Jorge Lorenzo (2010, 2012, 2013, 2015 e 2018), che diventano sei con il successo del 2007 in 250, mentre Marc Marquez a Barcellona nella classe regina ha vinto “solo” due volte, nel 2014 e poi nel 2019, tre in totale compreso il successo del 2010 in 125. Tutti loro assenti, possiamo ricordare il successo di Andrea Dovizioso in sella alla sua Ducati nel 2017, per il Dovi il ritorno al successo al Circuit de Catalunya dopo la vittoria del 2006 in 250.

Anche Dovizioso però in questa stagione recita da comprimario e quel ricordo speriamo possa essere almeno di buon auspicio. Forse è più significativo ricordare che nel 2020 in Catalogna vinse Fabio Quartararo (si era ad inizio autunno a causa delle modifiche al calendario imposte dal Covid), mentre l’anno scorso c’era stato un po’ a sorpresa l’acuto di Miguel Oliveira, colpaccio per il pilota portoghese e per la KTM. Questo anno d’altronde ci sta regalando a sua volta colpi di scena, quindi adesso è giunto il tempo di tornare all’attualità e di far parlare l’unico giudice, cioè la pista. Mettiamoci comodi: la diretta MotoGp delle qualifiche e delle prove libere FP3 e FP4 del Gran Premio di Catalogna 2022 sul circuito del Montmelò a Barcellona sta per cominciare…











