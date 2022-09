Diretta MotoGp/ Qualifiche live e streaming video: pole position (Gp Giappone 2022)

La diretta MotoGp oggi, sabato 24 settembre, ci proporrà le qualifiche del Gran Premio del Giappone 2022 sul circuito di Motegi, che ospita il sedicesimo appuntamento con il Motomondiale 2022, un gradito ritorno nel Paese del Sol Levante per la prima volta da quando è scoppiata la pandemia di Coronavirus, ma sperando naturalmente nella clemenza del meteo in giorni di allarme a causa del tifone Nanmadol. Appuntamento imperdibile perché ormai Francesco Bagnaia è davvero attaccato in classifica a Fabio Quartararo e quindi bisogna seguire con attenzione che cosa potrà succedere anche in questo weekend che costituirà per la MotoGp il secondo atto di una fondamentale tripletta di Gran Premi consecutivi cominciata in Spagna e ora di scena in Asia, tra il Giappone e la Thailandia. Motegi potrà essere addirittura scenario del sorpasso di Pecco oppure Quartararo saprà rilanciarsi e replicare?

DIRETTA MOTOGP/ Jack Miller primo in FP1, doppietta Ducati! (GP Giappone 2022)

Il francese della Yamaha resta il leader in classifica ma la Ducati in rimonta ha il morale alle stelle e 10 punti di ritardo con cinque GP ancora in calendario sono pochi a questo punto. Ricordiamo dunque adesso tutti gli orari del sabato motociclistico, con inevitabili problemi legati al fuso orario. In base inoltre all’anomalo programma del Gran Premio del Giappone 2022, la diretta MotoGp parte alle ore 3.50 italiane con le prove libere FP2, 45 minuti che a Motegi scatteranno alle ore 10.50 locali. Alle ore 7.25 ecco i 30 minuti della FP3, poi le due sessioni delle qualifiche, da 15 minuti ciascuno: alle ore 8.05 via alla Q1, alle ore 8.30 ecco la decisiva Q2 che definirà le prime quattro file della griglia di partenza.

DIRETTA MOTOGP/ Bastianini ha vinto il Gp d'Aragona! Bagnaia ed Espargaró sul podio

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE QUALIFICHE

Le prove ufficiali in diretta video streaming MotoGp naturalmente saranno trasmesse in tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche lo streaming. Come gli appassionati di motociclismo sanno molto bene, anche quest’anno la MotoGp e le altre classi sono trasmesse integralmente da Sky sul satellite e per il Gran Premio a Motegi c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, le qualifiche non saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, non essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi appunto in tempo reale. La diretta MotoGp in streaming video sarà garantita agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go ma anche tramite Now TV, per seguire il racconto della squadra come sempre capeggiata da Guido Meda.

DIRETTA MOTOGP/ Qualifiche Gp Aragona: pole position e record della pista per Bagnaia

Per quanto riguarda la tv in chiaro, non si potrà seguire la diretta MotoGp della giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), come abbiamo già accennato, in tempo reale per tutti: il Gran Premio del Giappone non è infatti uno di quelli che su Tv8 sarà visibile con gli orari già indicati. Sarà possibile vivere tutte le emozioni delle qualifiche di tutte le classi e della FP4 della classe regina del motociclismo dal circuito di Motegi anche per i non abbonati Sky ma solo dalle ore 12.00 italiane – la FP3 è invece in ogni caso esclusa. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP, LA STORIA DEL GP GIAPPONE

In attesa di vivere questa grande mattinata in compagnia della diretta MotoGp, facciamo un breve riassunto della storia del Motomondiale in Giappone, che riparte dopo le assenze del 2020 e del 2021 a causa della pandemia. Una storia piuttosto lunga, come è normale che sia visto che il Giappone è una delle patrie del motociclismo, attualmente soprattutto per i suoi colossi costruttori ma in passato anche grazie a tanti campioni – adesso da questo punto di vista sono anni di crisi per il Sol Levante, inoltre ad essere onesti anche le Case giapponesi sono in difficoltà nel confronto con le nostre Ducati e Aprilia.

La prima gara valida per il Mondiale risale al 1963, quando la trasferta a Suzuka era decisamente impegnativa: solo in Argentina prima di allora si erano già disputati dei Gran Premi extra-europei. La gara si disputò ancora a Suzuka anche nel 1964 e 1965, poi al Fuji nel 1966 e 1967, ma solo per le classi minori (mai per la 500). Nel 1968 Honda e Suzuki si ritirarono dal motomondiale e uscì dal calendario pure la gara nipponica; si dovrà attendere il 1987 per un ritorno in pianta stabile del Giappone nel calendario iridato e con tutte le classi, tranne la 125 nei primi due anni. Da allora e fino al 2003 la gara si disputò sempre a Suzuka, con l’unica eccezione del 1999, quando per la prima volta il Motomondiale sbarcò a Motegi, che poi dal 2000 al 2003 ospitò il Gp del Pacifico, per dare al Giappone due gare nella stessa stagione.

DIRETTA MOTOGP, LA TRAGEDIA DI KATO E IL PASSAGGIO A MOTEGI

Il 2003 fu però l’anno della morte di Daijiro Kato a Suzuka e dopo quel tragico incidente si decise di abbandonare il pur glorioso circuito di Suzuka, dunque dal 2004 Motegi è la sede fissa del Gp nipponico. L’ormai grande ex Valentino Rossi nella classe regina ha vinto per quattro volte il Gp del Giappone, ma ben tre volte ancora a Suzuka. A Motegi invece vanta due successi di cui uno ai tempi del Pacifico. Il feeling era migliore ad esempio per Jorge Lorenzo, con tre successi a partire dal 2009, ma ricordiamo anche la fantastica tripletta di Loris Capirossi in sella alla sua Ducati dal 2005 al 2007.

Marc Marquez invece a Motegi conta cinque vittorie, di cui in MotoGp tre, compresa quella del 2019 che resta per il momento ancora l’ultimo precedente del GP Giappone. Quanto ad Andrea Dovizioso, che però si è ritirato all’inizio del mese a Misano, vanta la vittoria del 2004 in 125 e poi lo splendido successo del 2017 dopo una dura battaglia proprio con Marquez. Fatalmente sono comprimari gli attuali protagonisti della MotoGp: l’unico ad avere già vinto a Motegi è Francesco Bagnaia, con la Kalex in Moto2 nel 2018, l’anno del suo titolo iridato nella categoria cadetta. Dati questi numeri storici, adesso è giunto il tempo di tornare all’attualità e di far parlare l’unico giudice, cioè la pista (naturalmente con il cronometro), quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp delle qualifiche e delle prove libere FP2 e FP3 del Gran Premio del Giappone 2022 sul circuito di Motegi sta per cominciare…











© RIPRODUZIONE RISERVATA